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HeroUI
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Select

Select 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Select 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Select 通过 prop 构成简单结构：

import { Select, SelectItem } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Select label="Select animal" placeholder="Choose one">
      <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
      <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
    </Select>
  );
}

在 v3 中，Select 需要使用复合组件，并通过 ListBox 渲染菜单项：

import { Select, Label, ListBox } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Select placeholder="Choose one">
      <Label>Select animal</Label>
      <Select.Trigger>
        <Select.Value />
        <Select.Indicator />
      </Select.Trigger>
      <Select.Popover>
        <ListBox>
          <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
            Cat
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
          <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
            Dog
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
        </ListBox>
      </Select.Popover>
    </Select>
  );
}

关键变化

1. 组件结构

v2： 简单的 Select，子节点为 SelectItem
v3： 复合组件（Select.TriggerSelect.ValueSelect.IndicatorSelect.Popover）与用于菜单项的 ListBox

2. 菜单项组件

v2： SelectItemSelectSection
v3： ListBox.ItemListBox.Section（分组标题使用 Header，分组之间使用 Separator

3. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
selectedKeysvalue从 Set / 数组改为单个值或数组
onSelectionChangeonChange已重命名的事件处理函数
defaultSelectedKeysdefaultValue已重命名的 prop
label使用 Label 组件
description使用 Description 组件
errorMessage使用 FieldError 组件
variantvariant仅保留 primary | secondary
color已移除（请使用 Tailwind CSS）
size已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius已移除（请使用 Tailwind CSS）
classNames在各子组件上使用 className prop
startContent直接自定义 Select.Trigger
endContent直接自定义 Select.Trigger
selectorIcon自定义 Select.Indicator 的 children
isClearable手动实现清除按钮
renderValue使用 Select.Value 的渲染 prop
labelPlacement标签始终在外部
isRequiredisRequired仍然可用
disabledKeysdisabledKeys仍然可用
isOpenisOpen新增：受控地控制 Popover 的打开状态
defaultOpendefaultOpen新增：非受控的默认打开状态
onOpenChangeonOpenChange新增：打开状态变化时触发
selectionModeselectionMode仍然可用
disableAnimation已移除（动画机制已不同）
popoverPropslistboxPropsscrollShadowProps直接在 Select.PopoverListBox 等组件上传入 prop

迁移示例

选择

import { useState } from "react";

{/* Single selection */}
const [singleValue, setSingleValue] = useState(new Set([]));
<Select
  selectedKeys={singleValue}
  onSelectionChange={setSingleValue}
  label="Select animal"
>
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
  <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
</Select>

{/* Multiple selection */}
const [multiValue, setMultiValue] = useState(new Set([]));
<Select
  selectionMode="multiple"
  selectedKeys={multiValue}
  onSelectionChange={setMultiValue}
  label="Select animals"
>
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
  <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
</Select>
import { useState } from "react";
import type { Key } from "@heroui/react";

{/* Single selection */}
const [singleValue, setSingleValue] = useState<Key | null>(null);
<Select value={singleValue} onChange={setSingleValue} placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

{/* Multiple selection */}
const [multiValue, setMultiValue] = useState<Key[]>([]);
<Select
  selectionMode="multiple"
  value={multiValue}
  onChange={setMultiValue}
  placeholder="Choose multiple"
>
  <Label>Select animals</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

表单校验

{/* With description */}
<Select
  label="Select animal"
  description="Choose your favorite"
  placeholder="Choose one"
>
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
</Select>

{/* With validation */}
<Select
  isInvalid
  errorMessage="Please select an option"
  label="Select animal"
>
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
</Select>
import { Label, Description, FieldError } from "@heroui/react";

{/* With description */}
<Select placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Description>Choose your favorite</Description>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

{/* With validation */}
<Select isInvalid placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
  <FieldError>Please select an option</FieldError>
</Select>

带分组

import { Select, SelectItem, SelectSection } from "@heroui/react";

<Select label="Select animal">
  <SelectSection title="Mammals">
    <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
    <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
  </SelectSection>
  <SelectSection title="Birds">
    <SelectItem key="eagle">Eagle</SelectItem>
    <SelectItem key="parrot">Parrot</SelectItem>
  </SelectSection>
</Select>
import { Select, Label, ListBox, Header, Separator } from "@heroui/react";

<Select placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Section>
        <Header>Mammals</Header>
        <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
          Cat
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
        <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
          Dog
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
      </ListBox.Section>
      <Separator />
      <ListBox.Section>
        <Header>Birds</Header>
        <ListBox.Item id="eagle" textValue="Eagle">
          Eagle
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
        <ListBox.Item id="parrot" textValue="Parrot">
          Parrot
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
      </ListBox.Section>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

受控的打开状态

{/* v2 不支持受控的打开状态 */}
<Select label="Select animal">
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
  <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
</Select>
import { useState } from "react";
import { Select, Label, ListBox } from "@heroui/react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Select isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen} placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

禁用选项

import { Select, SelectItem } from "@heroui/react";

<Select label="Select animal" disabledKeys={["dog"]}>
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
  <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
  <SelectItem key="parrot">Parrot</SelectItem>
</Select>
import { Select, Label, ListBox } from "@heroui/react";

<Select disabledKeys={["dog"]} placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="parrot" textValue="Parrot">
        Parrot
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

必填

import { Select, SelectItem } from "@heroui/react";

<Select isRequired label="Select animal">
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
  <SelectItem key="dog">Dog</SelectItem>
</Select>
import { Select, Label, ListBox } from "@heroui/react";

<Select isRequired placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

自定义指示器

<Select selectorIcon={<CustomIcon />} label="Select animal">
  <SelectItem key="cat">Cat</SelectItem>
</Select>
<Select placeholder="Choose one">
  <Label>Select animal</Label>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator>
      <CustomIcon />
    </Select.Indicator>
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

组件剖析

v3 Select 的结构如下：

Select (Root)
  ├── Label (optional)
  ├── Select.Trigger
  │   ├── Select.Value
  │   └── Select.Indicator
  ├── Description (optional)
  ├── Select.Popover
  │   └── ListBox
  │       ├── ListBox.Item
  │       │   ├── Label (optional)
  │       │   ├── Description (optional)
  │       │   └── ListBox.ItemIndicator
  │       ├── ListBox.Section (optional)
  │       │   ├── Header (section title)
  │       │   └── ListBox.Item
  │       └── Separator (optional, between sections)
  └── FieldError (optional)

重要说明

菜单项标识

  • v2： React 的 key 同时用于列表协调与选择时的项标识。
  • v3：ListBox.Item 上使用 id（状态 / 焦点）与 textValue（无障碍）；列表协调仍使用 React 的 key

选择值的类型

  • v2： selectedKeysSet<Key> 或数组
  • v3： 单选时 valueKey | null，多选时为 Key[]

清除按钮

isClearable prop 已移除。若要实现清除按钮：

<Select value={value} onChange={setValue}>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    {value && (
      <button onClick={() => setValue(null)}>Clear</button>
    )}
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  {/* ... */}
</Select>

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Select.TriggerSelect.ValueSelect.IndicatorSelect.Popover）。
  2. 菜单项组件SelectItemListBox.ItemSelectSectionListBox.Section（分组标题用 Header，分组之间用 Separator）。
  3. 标签 / 描述 / 错误：使用独立组件，而不是对应 prop。
  4. 选择相关 propselectedKeys / onSelectionChangevalue / onChange
  5. 受控的打开状态：新增 isOpendefaultOpenonOpenChange 用于控制 Popover 的打开状态。
  6. 禁用选项：仍支持 disabledKeys 以禁用指定菜单项。
  7. 必填：仍支持 isRequired 标记字段为必填。
  8. 样式variant 仅保留 primary | secondarycolorsizeradius 已移除，请用 Tailwind CSS 扩展。
  9. classNames 已移除：在各子组件上使用 className prop。
  10. 内容类 prop 已移除startContentendContent 需通过自定义触发器实现。
  11. 清除按钮isClearable 已移除，需手动实现。
  12. 自定义值：用 Select.Value 的渲染 prop 替代 renderValue

ScrollShadow

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本页目录

结构变化关键变化1. 组件结构2. 菜单项组件3. Prop 变更迁移示例选择表单校验带分组受控的打开状态禁用选项必填自定义指示器组件剖析重要说明菜单项标识选择值的类型清除按钮总结