Select 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Select 通过 prop 构成简单结构：
在 v3 中，Select 需要使用复合组件，并通过
ListBox 渲染菜单项：
v2： 简单的 Select，子节点为
SelectItem
v3： 复合组件（
Select.Trigger、
Select.Value、
Select.Indicator、
Select.Popover）与用于菜单项的
ListBox
v2：
SelectItem、
SelectSection
v3：
ListBox.Item、
ListBox.Section（分组标题使用
Header，分组之间使用
Separator）
|v2 prop
|v3 位置
|说明
selectedKeys
value
|从 Set / 数组改为单个值或数组
onSelectionChange
onChange
|已重命名的事件处理函数
defaultSelectedKeys
defaultValue
|已重命名的 prop
label
|—
|使用
Label 组件
description
|—
|使用
Description 组件
errorMessage
|—
|使用
FieldError 组件
variant
variant
|仅保留
primary |
secondary
color
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
classNames
|—
|在各子组件上使用
className prop
startContent
|—
|直接自定义
Select.Trigger
endContent
|—
|直接自定义
Select.Trigger
selectorIcon
|—
|自定义
Select.Indicator 的 children
isClearable
|—
|手动实现清除按钮
renderValue
|—
|使用
Select.Value 的渲染 prop
labelPlacement
|—
|标签始终在外部
isRequired
isRequired
|仍然可用
disabledKeys
disabledKeys
|仍然可用
isOpen
isOpen
|新增：受控地控制 Popover 的打开状态
defaultOpen
defaultOpen
|新增：非受控的默认打开状态
onOpenChange
onOpenChange
|新增：打开状态变化时触发
selectionMode
selectionMode
|仍然可用
disableAnimation
|—
|已移除（动画机制已不同）
popoverProps、
listboxProps、
scrollShadowProps
|—
|直接在
Select.Popover、
ListBox 等组件上传入 prop
v3 Select 的结构如下：
- v2： React 的
key 同时用于列表协调与选择时的项标识。
- v3： 在
ListBox.Item 上使用
id（状态 / 焦点）与
textValue（无障碍）；列表协调仍使用 React 的
key。
- v2：
selectedKeys 为
Set<Key> 或数组
- v3： 单选时
value 为
Key | null，多选时为
Key[]
isClearable prop 已移除。若要实现清除按钮：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Select.Trigger、
Select.Value、
Select.Indicator、
Select.Popover）。
- 菜单项组件：
SelectItem →
ListBox.Item，
SelectSection →
ListBox.Section（分组标题用
Header，分组之间用
Separator）。
- 标签 / 描述 / 错误：使用独立组件，而不是对应 prop。
- 选择相关 prop：
selectedKeys /
onSelectionChange →
value /
onChange。
- 受控的打开状态：新增
isOpen、
defaultOpen、
onOpenChange 用于控制 Popover 的打开状态。
- 禁用选项：仍支持
disabledKeys 以禁用指定菜单项。
- 必填：仍支持
isRequired 标记字段为必填。
- 样式：
variant 仅保留
primary |
secondary；
color、
size、
radius 已移除，请用 Tailwind CSS 扩展。
- classNames 已移除：在各子组件上使用
className prop。
- 内容类 prop 已移除：
startContent、
endContent 需通过自定义触发器实现。
- 清除按钮：
isClearable 已移除，需手动实现。
- 自定义值：用
Select.Value 的渲染 prop 替代
renderValue。