Link 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Link 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
v2： 单个组件，通过 prop 配置图标
v3： 复合组件：使用
Link.Icon 子组件渲染图标
|v2 prop
|v3 位置
|说明
showAnchorIcon、
anchorIcon
|-
|改用
Link.Icon 子组件配合 children
isExternal
|-
|改用
target="_blank" 与
rel="noopener noreferrer"
size、
color、
isBlock
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
disableAnimation
|-
|已移除
underline
|-
|已移除（请使用 Tailwind 工具类，如
underline 等）
-
onPress —— 链接被激活（通过点击或键盘）时触发的事件处理函数。接受
(e: PressEvent) => void 回调。
在 v2 中，Link 组件的用法：
在 v3 中，Link 组件在基本场景下的使用方式保持不变：
v3 Link 遵循以下结构：
- 图标处理：
showAnchorIcon 与
anchorIcon prop 由
Link.Icon 子组件取代
- 外部链接：
isExternal prop 已移除——请手动设置
target 与
rel
- 移除 size prop：改用 Tailwind CSS 类（
text-sm、
text-base、
text-lg）
- 移除 color prop：改用 Tailwind CSS 类（
text-primary、
text-danger 等）
- 移除 isBlock prop：改用 Tailwind CSS 类（
block、
hover:bg-surface）
- 下划线：不再作为 prop 提供；Link 默认在悬浮时显示下划线。请使用 Tailwind 类（
underline、
no-underline、
underline-offset-1 等）进行自定义
- 路由：v3 Link 不再支持
as 或
asChild；请直接使用路由库的 Link 并配合相同的 Tailwind 类（例如
link、
link__icon）保持视觉一致
- 移除动画：
disableAnimation prop 已移除
-
onPress 处理函数：新增
onPress prop，可用于处理链接激活事件（点击或键盘）