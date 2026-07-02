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HeroUI
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Link

Link 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Link 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

主要变化

1. 组件结构

v2： 单个组件，通过 prop 配置图标
v3： 复合组件：使用 Link.Icon 子组件渲染图标

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
showAnchorIconanchorIcon-改用 Link.Icon 子组件配合 children
isExternal-改用 target="_blank"rel="noopener noreferrer"
sizecolorisBlock-已移除（请改用 Tailwind CSS）
disableAnimation-已移除
underline-已移除（请使用 Tailwind 工具类，如 underline 等）

3. 新增 prop

  • onPress —— 链接被激活（通过点击或键盘）时触发的事件处理函数。接受 (e: PressEvent) => void 回调。

结构变化

在 v2 中，Link 组件的用法：

import { Link } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Link href="#">Default Link</Link>;
}

在 v3 中，Link 组件在基本场景下的使用方式保持不变：

import { Link } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Link href="#">Default Link</Link>;
}

迁移示例

带图标

{/* Default icon */}
<Link showAnchorIcon href="#">
  External Link
</Link>

{/* Custom icon */}
<Link
  showAnchorIcon
  anchorIcon={<CustomIcon />}
  href="#"
>
  Custom Icon
</Link>
{/* Default icon */}
<Link href="#">
  External Link
  <Link.Icon />
</Link>

{/* Custom icon */}
<Link href="#">
  Custom Icon
  <Link.Icon>
    <CustomIcon />
  </Link.Icon>
</Link>

外部链接

<Link isExternal href="https://example.com">
  External Link
</Link>
<Link
  href="https://example.com"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
>
  External Link
  <Link.Icon />
</Link>

下划线与偏移（v3：使用 Tailwind）

<Link href="#" underline="hover">
  Hover to underline
</Link>
<Link href="#">
  Hover to underline
</Link>
<Link href="#" className="underline underline-offset-2">
  Underline with offset
</Link>

配合路由库

import NextLink from "next/link";
import { Link } from "@heroui/react";

<Link as={NextLink} href="/about">
  About
</Link>
import NextLink from "next/link";
import { Link } from "@heroui/react";

{/* Style your router link with the same classes as Link; add an icon if needed */}
<NextLink href="/about" className="link">
  About
</NextLink>

组件结构

v3 Link 遵循以下结构：

Link (Root)
  ├── Link content (text)
  └── Link.Icon (optional)

总结

  1. 图标处理showAnchorIconanchorIcon prop 由 Link.Icon 子组件取代
  2. 外部链接isExternal prop 已移除——请手动设置 targetrel
  3. 移除 size prop：改用 Tailwind CSS 类（text-smtext-basetext-lg
  4. 移除 color prop：改用 Tailwind CSS 类（text-primarytext-danger 等）
  5. 移除 isBlock prop：改用 Tailwind CSS 类（blockhover:bg-surface
  6. 下划线：不再作为 prop 提供；Link 默认在悬浮时显示下划线。请使用 Tailwind 类（underlineno-underlineunderline-offset-1 等）进行自定义
  7. 路由：v3 Link 不再支持 asasChild；请直接使用路由库的 Link 并配合相同的 Tailwind 类（例如 linklink__icon）保持视觉一致
  8. 移除动画disableAnimation prop 已移除
  9. onPress 处理函数：新增 onPress prop，可用于处理链接激活事件（点击或键盘）

Kbd

Kbd 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Listbox

Listbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

主要变化1. 组件结构2. Prop 变更3. 新增 prop结构变化迁移示例带图标外部链接下划线与偏移（v3：使用 Tailwind）配合路由库组件结构总结