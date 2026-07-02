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迁移

ScrollShadow

ScrollShadow 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 ScrollShadow 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，ScrollShadow 是一个包装组件：

import { ScrollShadow } from "@heroui/scroll-shadow";

export default function App() {
  return (
    <ScrollShadow>
      {/* scrollable content */}
    </ScrollShadow>
  );
}

在 v3 中，ScrollShadow 的基本结构相同，但提供了更多配置项：

import { ScrollShadow } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ScrollShadow>
      {/* scrollable content */}
    </ScrollShadow>
  );
}

主要变化

1. 导入路径

v2：@heroui/scroll-shadow 包导入
v3： 从统一封装的 @heroui/react 导入

2. 可见性控制

v2： visibility prop 控制阴影位置
v3： visibility prop 选项更丰富，并新增 onVisibilityChange 回调

3. 阴影尺寸控制

v2： 阴影尺寸固定，定制能力有限
v3： size prop 允许自定义阴影尺寸（单位：像素）

4. 增强的 prop

v3： 新增的 prop：

  • size —— 阴影尺寸，单位为像素（默认值：40）
  • offset —— 触发阴影显示前的滚动偏移（默认值：0）
  • isEnabled —— 启用/禁用阴影检测（默认值：true）
  • hideScrollBar —— 隐藏滚动条但保留滚动能力
  • variant —— 阴影效果类型（默认：fade
  • onVisibilityChange —— 阴影可见性变化时触发的回调

迁移示例

自定义阴影尺寸

<ScrollShadow>
  {/* Shadow size was fixed */}
</ScrollShadow>
<ScrollShadow size={80} className="max-h-[400px]">
  {/* Large shadow */}
</ScrollShadow>

增强的可见性控制

<ScrollShadow visibility="bottom">
  {/* content */}
</ScrollShadow>
import { useState } from "react";
import { ScrollShadow } from "@heroui/react";

function App() {
  const [visibility, setVisibility] = useState("none");

  return (
    <>
      <p>Shadow state: {visibility}</p>
      <ScrollShadow
        onVisibilityChange={setVisibility}
        className="max-h-[400px]"
      >
        {/* content */}
      </ScrollShadow>
    </>
  );
}

变体

<ScrollShadow>
  {/* v2 used theme variants (e.g. orientation, hideScrollBar) */}
</ScrollShadow>
<ScrollShadow variant="fade" className="max-h-[400px]">
  {/* Shadow effect controlled by variant (default: fade) */}
</ScrollShadow>

总结

  • 将导入从 @heroui/scroll-shadow 更新为 @heroui/react
  • 增强的 API，提供更多配置项
  • 更好的阴影检测与可见性控制
  • 同样支持横向 / 纵向方向；统一从 @heroui/react 导入
  • 可自定义阴影尺寸与变体（例如 fade）
  • 性能与无障碍均有改进

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本页目录

结构变化主要变化1. 导入路径2. 可见性控制3. 阴影尺寸控制4. 增强的 prop迁移示例自定义阴影尺寸增强的可见性控制变体总结