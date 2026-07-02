ScrollShadow 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
ScrollShadow 是一个包装组件：
在 v3 中，
ScrollShadow 的基本结构相同，但提供了更多配置项：
v2： 从
@heroui/scroll-shadow 包导入
v3： 从统一封装的
@heroui/react 导入
v2：
visibility prop 控制阴影位置
v3：
visibility prop 选项更丰富，并新增
onVisibilityChange 回调
v2： 阴影尺寸固定，定制能力有限
v3：
size prop 允许自定义阴影尺寸（单位：像素）
v3： 新增的 prop：
-
size —— 阴影尺寸，单位为像素（默认值：40）
-
offset —— 触发阴影显示前的滚动偏移（默认值：0）
-
isEnabled —— 启用/禁用阴影检测（默认值：true）
-
hideScrollBar —— 隐藏滚动条但保留滚动能力
-
variant —— 阴影效果类型（默认：
fade）
-
onVisibilityChange —— 阴影可见性变化时触发的回调
- 将导入从
@heroui/scroll-shadow 更新为
@heroui/react
- 增强的 API，提供更多配置项
- 更好的阴影检测与可见性控制
- 同样支持横向 / 纵向方向；统一从
@heroui/react 导入
- 可自定义阴影尺寸与变体（例如 fade）
- 性能与无障碍均有改进