ScrollShadow 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 ScrollShadow 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

在 v2 中， ScrollShadow 是一个包装组件：

import { ScrollShadow } from "@heroui/scroll-shadow" ; export default function App () { return ( < ScrollShadow > { /* scrollable content */ } </ ScrollShadow > ); }

在 v3 中， ScrollShadow 的基本结构相同，但提供了更多配置项：

import { ScrollShadow } from "@heroui/react" ; export default function App () { return ( < ScrollShadow > { /* scrollable content */ } </ ScrollShadow > ); }

v2： 从 @heroui/scroll-shadow 包导入

v3： 从统一封装的 @heroui/react 导入

v2： visibility prop 控制阴影位置

v3： visibility prop 选项更丰富，并新增 onVisibilityChange 回调

v2： 阴影尺寸固定，定制能力有限

v3： size prop 允许自定义阴影尺寸（单位：像素）

v3： 新增的 prop：

size —— 阴影尺寸，单位为像素（默认值：40）

—— 阴影尺寸，单位为像素（默认值：40） offset —— 触发阴影显示前的滚动偏移（默认值：0）

—— 触发阴影显示前的滚动偏移（默认值：0） isEnabled —— 启用/禁用阴影检测（默认值：true）

—— 启用/禁用阴影检测（默认值：true） hideScrollBar —— 隐藏滚动条但保留滚动能力

—— 隐藏滚动条但保留滚动能力 variant —— 阴影效果类型（默认： fade ）

—— 阴影效果类型（默认： ） onVisibilityChange —— 阴影可见性变化时触发的回调

v2 v3 < ScrollShadow > { /* Shadow size was fixed */ } </ ScrollShadow > < ScrollShadow size = { 80 } className = "max-h-[400px]" > { /* Large shadow */ } </ ScrollShadow >

v2 v3 < ScrollShadow visibility = "bottom" > { /* content */ } </ ScrollShadow > import { useState } from "react" ; import { ScrollShadow } from "@heroui/react" ; function App () { const [ visibility , setVisibility ] = useState ( "none" ); return ( <> < p >Shadow state: {visibility}</ p > < ScrollShadow onVisibilityChange = {setVisibility} className = "max-h-[400px]" > { /* content */ } </ ScrollShadow > </> ); }

v2 v3 < ScrollShadow > { /* v2 used theme variants (e.g. orientation, hideScrollBar) */ } </ ScrollShadow > < ScrollShadow variant = "fade" className = "max-h-[400px]" > { /* Shadow effect controlled by variant (default: fade) */ } </ ScrollShadow >