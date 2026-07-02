Checkbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
Checkbox 将
children 作为标签文本：
在 v3 中，Checkbox 采用复合组件模式，并使用显式子组件：
v2： 简单组件，
children 即标签
v3： 复合组件：
Checkbox.Content、
Checkbox.Control、
Checkbox.Indicator
v2： 标签直接作为
children 传入
Checkbox
v3： 标签放在
Checkbox.Content（可点击的标签）内；
Description /
FieldError 是
Checkbox.Content 的同级节点
|v2 prop
|v3 位置
|说明
onValueChange
Checkbox
|请使用
onChange
color
|—
|已移除（请在
Checkbox.Control 上使用 Tailwind）
size
|—
|已移除（请使用 Tailwind，例如
size-4、
size-5）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind，例如
rounded-sm）
lineThrough
|—
|已移除（请在标签上使用 Tailwind
line-through）
icon
|—
|请在
Checkbox.Indicator 内使用自定义内容
classNames
|—
|请在各部分上使用
className
disableAnimation
|—
|已移除
|—
variant
|新增 prop：
"primary"（默认）或
"secondary"，用于较低强调度的样式
v2：
CheckboxGroup（独立组件）使用
label prop，子节点为简单的
Checkbox
v3：
CheckboxGroup（独立组件）将
Label /
Description 作为子节点，且每个
Checkbox 使用复合结构
迁移 CheckboxGroup 时请参阅 CheckboxGroup 迁移指南。
v3 引入
variant prop，可选
"primary"（默认）与
"secondary"：
v3 Checkbox 支持渲染 prop，用于暴露状态信息：
Checkbox.Indicator 也支持渲染 prop，并提供相同的状态字段。便于根据 Checkbox 状态渲染自定义指示器：
可用的渲染 prop 字段：
-
isSelected：是否选中
-
isIndeterminate：是否为半选状态
-
isHovered：是否悬停
-
isPressed：是否处于按下中
-
isFocused：是否聚焦
-
isFocusVisible：是否应显示焦点环
-
isDisabled：是否禁用
-
isReadOnly：是否只读
v3 Checkbox 的结构如下：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Button、
Control、
Indicator）。
- 标签处理：标签放在
Checkbox.Content 内。
-
onValueChange →
onChange：事件处理函数 prop 已重命名。
- 颜色已移除：请在
Checkbox.Control 上使用 Tailwind CSS 类。
- 尺寸已移除：请在
Checkbox.Control 上使用 Tailwind CSS 类。
- 圆角已移除：请在
Checkbox.Control 上使用 Tailwind CSS 类。
-
lineThrough 已移除：请在标签上使用 Tailwind
line-through 类。
-
icon prop 已移除：请在
Checkbox.Indicator 内使用自定义内容。
- CheckboxGroup：组件名不变；子节点使用
Label /
Description，且
Checkbox 使用复合结构。
-
classNames 已移除：请在各子组件上使用
className。
- 新增
variant prop：支持
"primary"（默认）与
"secondary"，用于较低强调度样式。
- 指示器渲染 prop：
Checkbox.Indicator 可传入渲染函数，参数包含
isSelected、
isIndeterminate 等状态。