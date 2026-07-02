ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

Checkbox

Checkbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Checkbox 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Checkboxchildren 作为标签文本：

import { Checkbox } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Checkbox defaultSelected>Option</Checkbox>;
}

在 v3 中，Checkbox 采用复合组件模式，并使用显式子组件：

import { Checkbox, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Checkbox defaultSelected id="option">
      <Checkbox.Content>
        <Checkbox.Control>
          <Checkbox.Indicator />
        </Checkbox.Control>
        Option
      </Checkbox.Content>
    </Checkbox>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 简单组件，children 即标签
v3： 复合组件：Checkbox.ContentCheckbox.ControlCheckbox.Indicator

2. 标签处理

v2： 标签直接作为 children 传入 Checkbox
v3： 标签放在 Checkbox.Content（可点击的标签）内；Description / FieldErrorCheckbox.Content 的同级节点

3. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
onValueChangeCheckbox请使用 onChange
color已移除（请在 Checkbox.Control 上使用 Tailwind）
size已移除（请使用 Tailwind，例如 size-4size-5
radius已移除（请使用 Tailwind，例如 rounded-sm
lineThrough已移除（请在标签上使用 Tailwind line-through
icon请在 Checkbox.Indicator 内使用自定义内容
classNames请在各部分上使用 className
disableAnimation已移除
variant新增 prop："primary"（默认）或 "secondary"，用于较低强调度的样式

4. CheckboxGroup 变化

v2： CheckboxGroup（独立组件）使用 label prop，子节点为简单的 Checkbox
v3： CheckboxGroup（独立组件）将 Label / Description 作为子节点，且每个 Checkbox 使用复合结构

迁移 CheckboxGroup 时请参阅 CheckboxGroup 迁移指南

迁移示例

受控 Checkbox

import { useState } from "react";

const [isSelected, setIsSelected] = useState(false);

<Checkbox isSelected={isSelected} onValueChange={setIsSelected}>
  Subscribe
</Checkbox>
import { useState } from "react";
import { Label } from "@heroui/react";

const [isSelected, setIsSelected] = useState(false);

<Checkbox id="subscribe" isSelected={isSelected} onChange={setIsSelected}>
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Subscribe
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

含描述的 Checkbox

{/* v2 无内置描述 */}
<Checkbox defaultSelected>
  Option
</Checkbox>
<p className="text-sm text-default-500">Description text</p>
import { Checkbox, Label, Description } from "@heroui/react";

<Checkbox id="option" defaultSelected>
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Option
  </Checkbox.Content>
  <Description>Description text</Description>
</Checkbox>

CheckboxGroup

import { Checkbox, CheckboxGroup } from "@heroui/react";

<CheckboxGroup label="Select cities">
  <Checkbox value="buenos-aires">Buenos Aires</Checkbox>
  <Checkbox value="sydney">Sydney</Checkbox>
  <Checkbox value="san-francisco">San Francisco</Checkbox>
</CheckboxGroup>
import { CheckboxGroup, Checkbox, Label, Description } from "@heroui/react";

<CheckboxGroup name="cities">
  <Label>Select cities</Label>
  <Description>Choose all that apply</Description>
  <Checkbox value="buenos-aires">
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      Buenos Aires
    </Checkbox.Content>
  </Checkbox>
  <Checkbox value="sydney">
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      Sydney
    </Checkbox.Content>
  </Checkbox>
  <Checkbox value="san-francisco">
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      San Francisco
    </Checkbox.Content>
  </Checkbox>
</CheckboxGroup>

颜色与尺寸

{/* Colors */}
<Checkbox defaultSelected color="primary">Primary</Checkbox>

{/* Sizes */}
<Checkbox defaultSelected size="md">Medium</Checkbox>
{/* Colors - use Tailwind classes */}
<Checkbox defaultSelected id="primary">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control className="data-[selected=true]:bg-primary data-[selected=true]:border-primary">
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Primary
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

{/* Sizes - use Tailwind classes */}
<Checkbox defaultSelected id="medium">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control className="size-5">
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Medium
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

自定义图标 / 指示器

<Checkbox defaultSelected icon={<HeartIcon />}>
  Option
</Checkbox>
<Checkbox defaultSelected id="option">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator>
        {({isSelected}) => isSelected ? <HeartIcon /> : null}
      </Checkbox.Indicator>
    </Checkbox.Control>
    Option
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

变体

v3 引入 variant prop，可选 "primary"（默认）与 "secondary"

{/* Primary variant (default) */}
<Checkbox variant="primary" id="primary-option">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Primary
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

{/* Secondary variant - lower emphasis, suitable for Surface components */}
<Checkbox variant="secondary" id="secondary-option">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Secondary
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

半选（indeterminate）状态

<Checkbox isIndeterminate>Option</Checkbox>
<Checkbox isIndeterminate id="option">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator />
    </Checkbox.Control>
    Option
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

渲染 prop 模式

v3 Checkbox 支持渲染 prop，用于暴露状态信息：

<Checkbox id="terms">
  {({isSelected, isIndeterminate, isHovered, isPressed, isFocused, isDisabled}) => (
    <>
      <Checkbox.Content>
        <Checkbox.Control>
          <Checkbox.Indicator />
        </Checkbox.Control>
        
          {isSelected ? "Terms accepted" : "Accept terms"}
        
      </Checkbox.Content>
    </>
  )}
</Checkbox>

Checkbox.Indicator 也支持渲染 prop，并提供相同的状态字段。便于根据 Checkbox 状态渲染自定义指示器：

<Checkbox id="custom">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control>
      <Checkbox.Indicator>
        {({isSelected, isIndeterminate}) =>
          isIndeterminate ? <MinusIcon /> : isSelected ? <CheckIcon /> : null
        }
      </Checkbox.Indicator>
    </Checkbox.Control>
    Custom indicator
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

可用的渲染 prop 字段：

  • isSelected：是否选中
  • isIndeterminate：是否为半选状态
  • isHovered：是否悬停
  • isPressed：是否处于按下中
  • isFocused：是否聚焦
  • isFocusVisible：是否应显示焦点环
  • isDisabled：是否禁用
  • isReadOnly：是否只读

样式变化

v2：classNames prop

<Checkbox 
  classNames={{
    base: "custom-base",
    wrapper: "custom-wrapper",
    icon: "custom-icon",
    label: "custom-label"
  }}
/>

v3：直接使用 className

<Checkbox className="custom-base" id="option">
  <Checkbox.Content>
    <Checkbox.Control className="custom-control">
      <Checkbox.Indicator className="custom-indicator" />
    </Checkbox.Control>
    
      Option
    
  </Checkbox.Content>
</Checkbox>

组件剖析

v3 Checkbox 的结构如下：

Checkbox (Root)
  ├── Checkbox.Content (the clickable label)
  │   ├── Checkbox.Control
  │   │   └── Checkbox.Indicator
  │   └── Label
  ├── Description (optional, sibling)
  └── FieldError (optional, sibling)

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（ButtonControlIndicator）。
  2. 标签处理：标签放在 Checkbox.Content 内。
  3. onValueChangeonChange：事件处理函数 prop 已重命名。
  4. 颜色已移除：请在 Checkbox.Control 上使用 Tailwind CSS 类。
  5. 尺寸已移除：请在 Checkbox.Control 上使用 Tailwind CSS 类。
  6. 圆角已移除：请在 Checkbox.Control 上使用 Tailwind CSS 类。
  7. lineThrough 已移除：请在标签上使用 Tailwind line-through 类。
  8. icon prop 已移除：请在 Checkbox.Indicator 内使用自定义内容。
  9. CheckboxGroup：组件名不变；子节点使用 Label / Description，且 Checkbox 使用复合结构。
  10. classNames 已移除：请在各子组件上使用 className
  11. 新增 variant prop：支持 "primary"（默认）与 "secondary"，用于较低强调度样式。
  12. 指示器渲染 propCheckbox.Indicator 可传入渲染函数，参数包含 isSelectedisIndeterminate 等状态。

Card

Card 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

CheckboxGroup

CheckboxGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. 标签处理3. Prop 变更4. CheckboxGroup 变化迁移示例受控 Checkbox含描述的 CheckboxCheckboxGroup颜色与尺寸自定义图标 / 指示器变体半选（indeterminate）状态渲染 prop 模式样式变化v2：classNames propv3：直接使用 className组件剖析总结