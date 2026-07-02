ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

Listbox

Listbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 ListBox 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

v2：独立组件

在 v2 中，Listbox 使用彼此独立的组件：

import { Listbox, ListboxItem, ListboxSection } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Listbox>
      <ListboxItem key="1">Item 1</ListboxItem>
    </Listbox>
  );
}

v3：复合组件

在 v3 中，ListBox 使用复合组件：

import { ListBox, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="1" textValue="Item 1">
        <Label>Item 1</Label>
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  );
}

主要变化

1. 组件命名

v2： ListboxListboxItemListboxSection
v3： ListBoxListBox.ItemListBox.Section

2. 条目标识

v2： React 的 key 同时用于列表调和与条目身份（选择、焦点）。
v3： 使用 id 管理状态与焦点，使用 textValue 提供无障碍信息（当内容不是纯文本时）；列表中仍可为各项保留 React 的 key

3. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
key（用于状态）ListBox.Item条目身份（状态）请使用 id
textValue（在 ListBox.Item 上）用于无障碍（输入预判）
variantcolorListBoxListBox.Item 上的 variant精简为 "default" | "danger"（不再有单独的 color prop）
onActionListBox按下条目时触发，签名为 (key: Key) => void
disabledKeysListBox与 v2 相同——一组键，对应应为非交互的条目
startContentendContent请在条目内容中手动放置图标
descriptionDescription使用 Description 组件
title（在 Section 上）Header使用 Header 组件
topContentbottomContent已移除（请自行处理）
itemClassesclassNames在各部分上使用 className
hideSelectedIcon不渲染 ListBox.ItemIndicator
disableAnimation已移除
isVirtualizedvirtualizationReact Aria Virtualizer使用 React Aria 的 <Virtualizer> 包装（见下方示例）
selectedKeysListBox与 v2 相同（使用 Selection 类型的 Set）

迁移示例

选择

import { useState } from "react";

{/* Single selection */}
const [singleSelected, setSingleSelected] = useState(new Set(["text"]));

<Listbox
  selectedKeys={singleSelected}
  selectionMode="single"
  onSelectionChange={setSingleSelected}
>
  <ListboxItem key="text">Text</ListboxItem>
  <ListboxItem key="number">Number</ListboxItem>
</Listbox>

{/* Multiple selection */}
const [multiSelected, setMultiSelected] = useState(new Set(["text"]));

<Listbox
  selectedKeys={multiSelected}
  selectionMode="multiple"
  onSelectionChange={setMultiSelected}
>
  <ListboxItem key="text">Text</ListboxItem>
  <ListboxItem key="number">Number</ListboxItem>
</Listbox>
import { useState } from "react";
import type { Selection } from "@heroui/react";

{/* Single selection */}
const [singleSelected, setSingleSelected] = useState<Selection>(new Set(["text"]));

<ListBox
  selectedKeys={singleSelected}
  selectionMode="single"
  onSelectionChange={setSingleSelected}
>
  <ListBox.Item id="text" textValue="Text">
    <Label>Text</Label>
    <ListBox.ItemIndicator />
  </ListBox.Item>
  <ListBox.Item id="number" textValue="Number">
    <Label>Number</Label>
    <ListBox.ItemIndicator />
  </ListBox.Item>
</ListBox>

{/* Multiple selection */}
const [multiSelected, setMultiSelected] = useState<Selection>(new Set(["text"]));

<ListBox
  selectedKeys={multiSelected}
  selectionMode="multiple"
  onSelectionChange={setMultiSelected}
>
  <ListBox.Item id="text" textValue="Text">
    <Label>Text</Label>
    <ListBox.ItemIndicator />
  </ListBox.Item>
  <ListBox.Item id="number" textValue="Number">
    <Label>Number</Label>
    <ListBox.ItemIndicator />
  </ListBox.Item>
</ListBox>

含描述

<ListboxItem
  key="new"
  description="Create a new file"
>
  New file
</ListboxItem>
import { Description, Label } from "@heroui/react";

<ListBox.Item id="new" textValue="New file">
  <Label>New file</Label>
  <Description>Create a new file</Description>
</ListBox.Item>

含图标

<ListboxItem
  key="new"
  startContent={<AddIcon />}
>
  New file
</ListboxItem>
<ListBox.Item id="new" textValue="New file">
  <AddIcon />
  <Label>New file</Label>
</ListBox.Item>

含分组

<Listbox>
  <ListboxSection title="Actions">
    <ListboxItem key="new">New file</ListboxItem>
    <ListboxItem key="edit">Edit file</ListboxItem>
  </ListboxSection>
  <ListboxSection title="Danger zone">
    <ListboxItem key="delete">Delete</ListboxItem>
  </ListboxSection>
</Listbox>
import { Header, Label, Separator } from "@heroui/react";

<ListBox>
  <ListBox.Section>
    <Header>Actions</Header>
    <ListBox.Item id="new" textValue="New file">
      <Label>New file</Label>
    </ListBox.Item>
    <ListBox.Item id="edit" textValue="Edit file">
      <Label>Edit file</Label>
    </ListBox.Item>
  </ListBox.Section>
  <Separator />
  <ListBox.Section>
    <Header>Danger zone</Header>
    <ListBox.Item id="delete" textValue="Delete" variant="danger">
      <Label>Delete</Label>
    </ListBox.Item>
  </ListBox.Section>
</ListBox>

自定义选中指示器

<ListboxItem
  key="1"
  selectedIcon={<CustomCheckIcon />}
>
  Item 1
</ListboxItem>
<ListBox.Item id="1" textValue="Item 1">
  <Label>Item 1</Label>
  <ListBox.ItemIndicator>
    {({isSelected}) =>
      isSelected ? <CustomCheckIcon /> : null
    }
  </ListBox.ItemIndicator>
</ListBox.Item>

variant prop

在 v3 中，ListBoxListBox.Item 都接受 variant prop，取值为 "default"（默认）或 "danger"。在根级 ListBox 上设置 variant 会作用于所有条目；在单个 ListBox.Item 上设置会覆盖该条目的根级值。

{/* Root-level variant — all items inherit "danger" styling */}
<ListBox variant="danger">
  <ListBox.Item id="delete" textValue="Delete">
    <Label>Delete</Label>
  </ListBox.Item>
</ListBox>

{/* Per-item variant */}
<ListBox>
  <ListBox.Item id="edit" textValue="Edit">
    <Label>Edit</Label>
  </ListBox.Item>
  <ListBox.Item id="delete" textValue="Delete" variant="danger">
    <Label>Delete</Label>
  </ListBox.Item>
</ListBox>

onAction 事件处理函数

onAction 在条目被按下（点击或 Enter）时触发，参数为该条目的 id（类型为 Key）。

<ListBox onAction={(key) => alert(`Action on ${key}`)}>
  <ListBox.Item id="copy" textValue="Copy">
    <Label>Copy</Label>
  </ListBox.Item>
  <ListBox.Item id="paste" textValue="Paste">
    <Label>Paste</Label>
  </ListBox.Item>
</ListBox>

disabledKeys

使用 disabledKeys 将特定条目设为非交互：

<ListBox disabledKeys={new Set(["paste"])}>
  <ListBox.Item id="copy" textValue="Copy">
    <Label>Copy</Label>
  </ListBox.Item>
  <ListBox.Item id="paste" textValue="Paste">
    <Label>Paste</Label>
  </ListBox.Item>
</ListBox>

ListBox.Item 的渲染 prop

ListBox.Item 支持渲染 prop，可读取当前交互状态。可用字段包括 isSelectedisFocusedisDisabledisPressed

<ListBox selectionMode="single">
  <ListBox.Item id="item1" textValue="Item 1">
    {({isSelected, isFocused, isDisabled, isPressed}) => (
      <>
        <Label className={isSelected ? "font-bold" : ""}>Item 1</Label>
        {isSelected && <ListBox.ItemIndicator />}
      </>
    )}
  </ListBox.Item>
</ListBox>

虚拟化

v3 仍通过 React Aria 的 <Virtualizer> 支持虚拟化。用 Virtualizer 包裹 ListBox 的条目，以高效渲染长列表：

import {Virtualizer} from "react-aria-components";

<ListBox
  aria-label="Large list"
  items={items}
  selectionMode="multiple"
>
  <Virtualizer>
    {(item) => (
      <ListBox.Item id={item.id} textValue={item.name}>
        <Label>{item.name}</Label>
      </ListBox.Item>
    )}
  </Virtualizer>
</ListBox>

组件剖析

v3 ListBox 的结构如下：

ListBox (Root)
  ├── ListBox.Item
  │   ├── Icon (optional, manual placement)
  │   ├── Label (required)
  │   ├── Description (optional)
  │   └── ListBox.ItemIndicator (optional)
  └── ListBox.Section (optional)
      ├── Header (optional)
      └── ListBox.Item

总结

  1. 组件命名ListboxListBoxListboxItemListBox.ItemListboxSectionListBox.Section
  2. 条目结构：必须使用 LabelDescriptionListBox.ItemIndicator 等组件。
  3. 图标：不再使用 startContent / endContent prop，改为手动排版。
  4. 分组：使用 Header 组件，不再使用 Section 的 title prop。
  5. variant propvariantcolor 合并为单一的 variant"default" | "danger"），可设在 ListBoxListBox.Item 上。
  6. onActionListBox 上新增 onAction，用于处理条目按下。
  7. disabledKeys：仍在 ListBox 上支持，用于禁用特定条目。
  8. 渲染 propListBox.Item 通过渲染 prop 提供 isSelectedisFocusedisDisabledisPressed
  9. 已移除的内容 propstopContentbottomContent——请自行组织布局。
  10. 虚拟化：仍通过 React Aria <Virtualizer> 支持（替代 isVirtualized prop）。
  11. 选择类型：使用 Selection 类型（Set），而不是数组。

Link

Link 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Modal

Modal 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化v2：独立组件v3：复合组件主要变化1. 组件命名2. 条目标识3. Prop 变更迁移示例选择含描述含图标含分组自定义选中指示器variant proponAction 事件处理函数disabledKeysListBox.Item 的渲染 prop虚拟化组件剖析总结