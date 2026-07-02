Listbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Listbox 使用彼此独立的组件：
在 v3 中，ListBox 使用复合组件：
v2：
Listbox、
ListboxItem、
ListboxSection
v3：
ListBox、
ListBox.Item、
ListBox.Section
v2： React 的
key 同时用于列表调和与条目身份（选择、焦点）。
v3： 使用
id 管理状态与焦点，使用
textValue 提供无障碍信息（当内容不是纯文本时）；列表中仍可为各项保留 React 的
key。
|v2 prop
|v3 位置
|说明
key（用于状态）
ListBox.Item
|条目身份（状态）请使用
id
|—
textValue（在
ListBox.Item 上）
|用于无障碍（输入预判）
variant、
color
ListBox 或
ListBox.Item 上的
variant
|精简为
"default" |
"danger"（不再有单独的
color prop）
onAction
ListBox
|按下条目时触发，签名为
(key: Key) => void
disabledKeys
ListBox
|与 v2 相同——一组键，对应应为非交互的条目
startContent、
endContent
|—
|请在条目内容中手动放置图标
description
Description
|使用
Description 组件
title（在 Section 上）
Header
|使用
Header 组件
topContent、
bottomContent
|—
|已移除（请自行处理）
itemClasses、
classNames
|—
|在各部分上使用
className
hideSelectedIcon
|—
|不渲染
ListBox.ItemIndicator
disableAnimation
|—
|已移除
isVirtualized、
virtualization
|React Aria
Virtualizer
|使用 React Aria 的
<Virtualizer> 包装（见下方示例）
selectedKeys
ListBox
|与 v2 相同（使用
Selection 类型的 Set）
在 v3 中，
ListBox 与
ListBox.Item 都接受
variant prop，取值为
"default"（默认）或
"danger"。在根级
ListBox 上设置
variant 会作用于所有条目；在单个
ListBox.Item 上设置会覆盖该条目的根级值。
onAction 在条目被按下（点击或 Enter）时触发，参数为该条目的
id（类型为
Key）。
使用
disabledKeys 将特定条目设为非交互：
ListBox.Item 支持渲染 prop，可读取当前交互状态。可用字段包括
isSelected、
isFocused、
isDisabled、
isPressed：
v3 仍通过 React Aria 的
<Virtualizer> 支持虚拟化。用
Virtualizer 包裹
ListBox 的条目，以高效渲染长列表：
v3 ListBox 的结构如下：
- 组件命名：
Listbox →
ListBox，
ListboxItem →
ListBox.Item，
ListboxSection →
ListBox.Section。
- 条目结构：必须使用
Label、
Description、
ListBox.ItemIndicator 等组件。
- 图标：不再使用
startContent /
endContent prop，改为手动排版。
- 分组：使用
Header 组件，不再使用 Section 的
title prop。
-
variant prop：
variant 与
color 合并为单一的
variant（
"default" |
"danger"），可设在
ListBox 与
ListBox.Item 上。
-
onAction：
ListBox 上新增
onAction，用于处理条目按下。
-
disabledKeys：仍在
ListBox 上支持，用于禁用特定条目。
- 渲染 prop：
ListBox.Item 通过渲染 prop 提供
isSelected、
isFocused、
isDisabled、
isPressed。
- 已移除的内容 props：
topContent、
bottomContent——请自行组织布局。
- 虚拟化：仍通过 React Aria
<Virtualizer> 支持（替代
isVirtualized prop）。
- 选择类型：使用
Selection 类型（Set），而不是数组。