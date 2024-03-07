DatePicker 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
DatePicker 是一个自包含组件，通过 props 处理标签、描述、日历和时间输入：
在 v3 中，DatePicker 改用组合优先的 API，你需要显式组合
DateField 与
Calendar：
v2： 单一
DatePicker 组件，所有部分（输入、日历、标签、popover）都通过 props 在内部处理
v3： 基于组合的 API，由
DatePicker、
DateField、
Calendar 和
Label 共同组成。每个部分都是独立组件。
|v3 组件
|描述
DatePicker
|根容器与状态持有者
DatePicker.Trigger
|打开日历 popover 的按钮
DatePicker.TriggerIndicator
|日历图标（默认）或自定义指示器
DatePicker.Popover
|日历的 popover 包装层
DateField.Group
|输入组包装层
DateField.Input
|分段日期输入
DateField.Segment
|单独的日期片段（月、日、年）
DateField.Suffix
|触发按钮的后缀 slot
Calendar
|完整的日历组件（参见 Calendar 迁移）
Label
|外部 Label 组件
|v2 prop
|v3 等效项
|说明
value
value
|保持一致
defaultValue
defaultValue
|保持一致
onChange
onChange
|保持一致
minValue
minValue
|保持一致
maxValue
maxValue
|保持一致
isDateUnavailable
isDateUnavailable
|保持一致
isDisabled
isDisabled
|保持一致
isReadOnly
isReadOnly
|保持一致
isRequired
isRequired
|保持一致
isInvalid
isInvalid
|保持一致
granularity
granularity
|保持一致
hourCycle
hourCycle
|保持一致
hideTimeZone
hideTimeZone
|保持一致
shouldForceLeadingZeros
shouldForceLeadingZeros
|保持一致
pageBehavior
|-
|直接设置在
Calendar 上
label
|-
|使用
Label 组件
description
|-
|使用
Description 组件
errorMessage
|-
|使用
FieldError 组件
variant
|-
|使用
DateField.Group 的
variant prop 或 Tailwind CSS
color
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
size
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
labelPlacement
|-
|使用 Tailwind CSS 控制布局
startContent
|-
|在
DateField.Group 内组合
endContent
|-
|在
DateField.Group 内组合
selectorIcon
|-
|将 children 传给
DatePicker.TriggerIndicator
visibleMonths
|-
|使用
Calendar 的
visibleDuration prop
showMonthAndYearPickers
|-
|使用
Calendar.YearPickerTrigger 和
Calendar.YearPickerGrid
calendarProps
|-
|直接将 props 传给
Calendar
popoverProps
|-
|直接将 props 传给
DatePicker.Popover
selectorButtonProps
|-
|直接将 props 传给
DatePicker.Trigger
timeInputProps
|-
|单独组合时间输入
CalendarBottomContent
|-
|将内容放在
DatePicker.Popover 内、
Calendar 之后
validate
|-
|在外部处理校验
placeholderValue
placeholderValue
|保持一致
autoFocus
autoFocus
|保持一致
disableAnimation
|-
|已移除
classNames
|-
|在各个组件上使用
className
v3 DatePicker 遵循以下结构：
- 组件结构：单一组件 → 由
DatePicker、
DateField、
Calendar 和
Label 组合而成
- 标签：
label prop →
Label 组件
- 描述 / 错误信息：props →
Description 和
FieldError 组件
- 日历：内置日历 → 在
DatePicker.Popover 内组合带有自身复合组件的
Calendar
- 选择器图标：
selectorIcon prop → 将 children 传给
DatePicker.TriggerIndicator
- 年份选择器：
showMonthAndYearPickers prop → 使用
Calendar.YearPickerTrigger 和
Calendar.YearPickerGrid
- 日历底部内容：
CalendarBottomContent prop → 将内容放在
DatePicker.Popover 内、
Calendar 之后
- 已移除样式 prop：
variant、
color、
size、
radius → 使用 Tailwind CSS 或
DateField.Group 的变体
- 已移除 classNames：在各个复合组件上使用
className
- 多个月份：
visibleMonths prop → 使用
Calendar 的
visibleDuration prop