< DatePicker > < Label >Date</ Label > < DateField.Group > < DateField.Input > {( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />} </ DateField.Input > < DateField.Suffix > < DatePicker.Trigger > < DatePicker.TriggerIndicator /> </ DatePicker.Trigger > </ DateField.Suffix > </ DateField.Group > < DatePicker.Popover > < Calendar aria-label = "Choose date" > < Calendar.Header > < Calendar.YearPickerTrigger > < Calendar.YearPickerTriggerHeading /> < Calendar.YearPickerTriggerIndicator /> </ Calendar.YearPickerTrigger > < Calendar.NavButton slot = "previous" /> < Calendar.NavButton slot = "next" /> </ Calendar.Header > < Calendar.Grid > < Calendar.GridHeader > {( day ) => < Calendar.HeaderCell >{day}</ Calendar.HeaderCell >} </ Calendar.GridHeader > < Calendar.GridBody > {( date ) => < Calendar.Cell date = {date} />} </ Calendar.GridBody > </ Calendar.Grid > < Calendar.YearPickerGrid > < Calendar.YearPickerGridBody > {( year ) => < Calendar.YearPickerCell date = {year} />} </ Calendar.YearPickerGridBody > </ Calendar.YearPickerGrid > </ Calendar > < button onClick = {() => setValue ( today ( getLocalTimeZone ()))}>Today</ button > </ DatePicker.Popover > </ DatePicker >