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HeroUI
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Slider

Slider 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Slider 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Slider 是结构简单、通过 prop 配置的组件：

import { Slider } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Slider
      label="Volume"
      defaultValue={30}
      size="md"
      color="primary"
    />
  );
}

在 v3 中，Slider 改为复合组件：

import { Slider, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Slider defaultValue={30}>
      <Label>Volume</Label>
      <Slider.Output />
      <Slider.Track>
        <Slider.Fill />
        <Slider.Thumb />
      </Slider.Track>
    </Slider>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 通过 prop 配置的简单 Slider
v3： 复合组件：Slider.OutputSlider.TrackSlider.FillSlider.Thumb

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
label改用 Label 组件
size已移除（请改用 Tailwind CSS）
color已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames改在各子组件上使用 className prop
showSteps暂不支持
showTooltip暂不支持
marks暂不支持（请参阅 Slider.Marks
startContent直接在 Track 包装层中自定义
endContent直接在 Track 包装层中自定义
hideValue省略 Slider.Output
hideThumb省略 Slider.Thumb
showOutline改用 Tailwind CSS
renderThumb使用 Slider.Thumb 的 render prop
renderLabel改用 Label 组件
renderValue使用 Slider.Output 的 render prop
getValue使用 Slider.Output 的 render prop
getTooltipValue使用 Slider.Output 的 render prop
fillOffset暂不支持
disableThumbScale改用 Tailwind CSS
disableAnimation已移除
onChangeEndSlider仍支持——当用户完成拖动 thumb 时触发

迁移示例

受控 Slider

import { useState } from "react";

const [value, setValue] = useState(25);

<Slider
  value={value}
  onChange={setValue}
  label="Volume"
/>
import { useState } from "react";

const [value, setValue] = useState(25);

<Slider value={value} onChange={setValue}>
  <Label>Volume</Label>
  <Slider.Output />
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>

区间 Slider

<Slider
  defaultValue={[100, 500]}
  formatOptions={{style: "currency", currency: "USD"}}
  label="Price Range"
  maxValue={1000}
  minValue={0}
  step={50}
/>
<Slider
  defaultValue={[100, 500]}
  formatOptions={{style: "currency", currency: "USD"}}
  maxValue={1000}
  minValue={0}
  step={50}
>
  <Label>Price Range</Label>
  <Slider.Output />
  <Slider.Track>
    {({state}) => (
      <>
        <Slider.Fill />
        {state.values.map((_, i) => (
          <Slider.Thumb key={i} index={i} />
        ))}
      </>
    )}
  </Slider.Track>
</Slider>

垂直 Slider

<Slider
  defaultValue={30}
  orientation="vertical"
  label="Volume"
/>
<Slider defaultValue={30} orientation="vertical">
  <Label>Volume</Label>
  <Slider.Output />
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>

自定义数值显示

<Slider
  renderValue={(props) => (
    <output {...props}>Custom: {value}</output>
  )}
  label="Volume"
  defaultValue={30}
/>
<Slider defaultValue={30}>
  <Label>Volume</Label>
  <Slider.Output>
    {({state}) => `Custom: ${state.values[0]}`}
  </Slider.Output>
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>

组件结构

v3 Slider 遵循以下结构：

Slider (Root)
  ├── Label (optional)
  ├── Slider.Output (optional)
  └── Slider.Track
      ├── Slider.Fill
      └── Slider.Thumb (or multiple for range)

对于区间 Slider，请使用 Slider.Track 的 render prop：

<Slider.Track>
  {({state}) => (
    <>
      <Slider.Fill />
      {state.values.map((_, i) => (
        <Slider.Thumb key={i} index={i} />
      ))}
    </>
  )}
</Slider.Track>

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Slider.OutputSlider.TrackSlider.FillSlider.Thumb
  2. 标签处理：移除 label prop——改用 Label 组件
  3. 移除样式 propsizecolorradius —— 改用 Tailwind CSS
  4. 移除 classNames：改在各子组件上使用 className prop
  5. 移除功能性 propshowStepsshowTooltipmarksstartContentendContent —— 暂不支持，或自行手动定制
  6. 移除 render proprenderThumbrenderLabelrenderValue —— 改用各组件自身的 render prop
  7. 移除可见性 prophideValuehideThumb —— 通过省略对应子组件实现
  8. 区间 Slider：必须在 Slider.Track 的 render prop 中遍历多个 thumb
  9. onChangeEnd：在 Slider 上仍受支持——当用户结束拖动 thumb 时触发

Skeleton

Skeleton 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Snippet

Snippet 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更迁移示例受控 Slider区间 Slider垂直 Slider自定义数值显示组件结构总结