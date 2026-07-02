Slider 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Slider 是结构简单、通过 prop 配置的组件：
在 v3 中，Slider 改为复合组件：
v2： 通过 prop 配置的简单 Slider
v3： 复合组件：
Slider.Output、
Slider.Track、
Slider.Fill、
Slider.Thumb
|v2 prop
|v3 位置
|说明
label
|—
|改用
Label 组件
size
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
color
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames
|—
|改在各子组件上使用
className prop
showSteps
|—
|暂不支持
showTooltip
|—
|暂不支持
marks
|—
|暂不支持（请参阅
Slider.Marks）
startContent
|—
|直接在 Track 包装层中自定义
endContent
|—
|直接在 Track 包装层中自定义
hideValue
|—
|省略
Slider.Output
hideThumb
|—
|省略
Slider.Thumb
showOutline
|—
|改用 Tailwind CSS
renderThumb
|—
|使用
Slider.Thumb 的 render prop
renderLabel
|—
|改用
Label 组件
renderValue
|—
|使用
Slider.Output 的 render prop
getValue
|—
|使用
Slider.Output 的 render prop
getTooltipValue
|—
|使用
Slider.Output 的 render prop
fillOffset
|—
|暂不支持
disableThumbScale
|—
|改用 Tailwind CSS
disableAnimation
|—
|已移除
onChangeEnd
Slider
|仍支持——当用户完成拖动 thumb 时触发
v3 Slider 遵循以下结构：
对于区间 Slider，请使用
Slider.Track 的 render prop：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Slider.Output、
Slider.Track、
Slider.Fill、
Slider.Thumb）
- 标签处理：移除
label prop——改用
Label 组件
- 移除样式 prop：
size、
color、
radius —— 改用 Tailwind CSS
- 移除 classNames：改在各子组件上使用
className prop
- 移除功能性 prop：
showSteps、
showTooltip、
marks、
startContent、
endContent —— 暂不支持，或自行手动定制
- 移除 render prop：
renderThumb、
renderLabel、
renderValue —— 改用各组件自身的 render prop
- 移除可见性 prop：
hideValue、
hideThumb —— 通过省略对应子组件实现
- 区间 Slider：必须在
Slider.Track 的 render prop 中遍历多个 thumb
- onChangeEnd：在
Slider 上仍受支持——当用户结束拖动 thumb 时触发