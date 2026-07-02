Kbd
Kbd 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
结构变化
在 v2 中，Kbd 通过
keys prop 自动渲染键盘按键：
在 v3 中，Kbd 改为复合组件，需要手动声明各个按键：
主要变化
1. 组件结构
v2： 单组件加
keys prop
v3： 复合组件：
Kbd.Abbr、
Kbd.Key、
Kbd.Content
2. Prop 变更
|v2 prop
|v3 位置
|说明
keys
|-
|已移除（改用
Kbd.Abbr 配合
keyValue）
classNames
|-
|改用
className
|-
Kbd
|新增
variant prop（
default |
light）
|-
Kbd.Key
|用于按键文本的新增子组件（
Kbd.Content 的替代写法）
迁移示例
变体
Kbd.Key 与 Kbd.Content
v3 提供了两个子组件用于包装按键文本内容：
Kbd.Key：用于按键的文本内容（例如字母或数字）。接受
children与
classNameprop。
Kbd.Content：用于包装内容文本的等价写法。接受
children与
classNameprop。
两者在包装非修饰键的文本时可以互换使用：
组件结构
v3 Kbd 遵循以下结构：
可用的键值
keyValue prop 支持与 v2 相同的键盘按键类型：
修饰键：
command、
shift、
ctrl、
option、
alt、
win
特殊键：
enter、
delete、
escape、
tab、
space、
capslock、
help
导航键：
up、
down、
left、
right、
pageup、
pagedown、
home、
end
功能键：
fn
总结
- 组件结构：按键必须通过
Kbd.Abbr子组件手动声明
- 移除 keys prop：改用
Kbd.Abbr配合
keyValue
- 包装子节点：将文本内容包裹在
Kbd.Content子组件中
- 移除 classNames：改在各子组件上使用
classNameprop
- 新增 variant prop：在
Kbd上新增
variant样式 prop（
default|
light）
- 新增 Kbd.Key 子组件：可作为
Kbd.Content的替代写法用于按键文本