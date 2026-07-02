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HeroUI
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Kbd

Kbd 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Kbd 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Kbd 通过 keys prop 自动渲染键盘按键：

import { Kbd } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Kbd keys={["command"]}>K</Kbd>;
}

在 v3 中，Kbd 改为复合组件，需要手动声明各个按键：

import { Kbd } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Kbd>
      <Kbd.Abbr keyValue="command" />
      <Kbd.Content>K</Kbd.Content>
    </Kbd>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单组件加 keys prop
v3： 复合组件：Kbd.AbbrKbd.KeyKbd.Content

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
keys-已移除（改用 Kbd.Abbr 配合 keyValue
classNames-改用 className
-Kbd新增 variant prop（default | light
-Kbd.Key用于按键文本的新增子组件（Kbd.Content 的替代写法）

迁移示例

变体

<Kbd keys={["command"]}>K</Kbd>
<Kbd variant="default">
  <Kbd.Abbr keyValue="command" />
  <Kbd.Content>K</Kbd.Content>
</Kbd>
<Kbd variant="light">
  <Kbd.Abbr keyValue="command" />
  <Kbd.Content>K</Kbd.Content>
</Kbd>

Kbd.Key 与 Kbd.Content

v3 提供了两个子组件用于包装按键文本内容：

  • Kbd.Key：用于按键的文本内容（例如字母或数字）。接受 childrenclassName prop。
  • Kbd.Content：用于包装内容文本的等价写法。接受 childrenclassName prop。

两者在包装非修饰键的文本时可以互换使用：

{/* Using Kbd.Key */}
<Kbd>
  <Kbd.Abbr keyValue="command" />
  <Kbd.Key>K</Kbd.Key>
</Kbd>

{/* Using Kbd.Content */}
<Kbd>
  <Kbd.Abbr keyValue="command" />
  <Kbd.Content>K</Kbd.Content>
</Kbd>

组件结构

v3 Kbd 遵循以下结构：

Kbd (Root)
  ├── Kbd.Abbr (keyValue="command")
  ├── Kbd.Abbr (keyValue="shift") [optional, multiple]
  └── Kbd.Key or Kbd.Content [optional, for text content]

可用的键值

keyValue prop 支持与 v2 相同的键盘按键类型：

修饰键：

  • commandshiftctrloptionaltwin

特殊键：

  • enterdeleteescapetabspacecapslockhelp

导航键：

  • updownleftrightpageuppagedownhomeend

功能键：

  • fn

总结

  1. 组件结构：按键必须通过 Kbd.Abbr 子组件手动声明
  2. 移除 keys prop：改用 Kbd.Abbr 配合 keyValue
  3. 包装子节点：将文本内容包裹在 Kbd.Content 子组件中
  4. 移除 classNames：改在各子组件上使用 className prop
  5. 新增 variant prop：在 Kbd 上新增 variant 样式 prop（default | light
  6. 新增 Kbd.Key 子组件：可作为 Kbd.Content 的替代写法用于按键文本

InputOTP

InputOTP 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Link

Link 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更迁移示例变体Kbd.Key 与 Kbd.Content组件结构可用的键值总结