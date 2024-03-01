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RangeCalendar

RangeCalendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 RangeCalendar 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，RangeCalendar 是一个完全通过 props 配置的单一组件：

import { RangeCalendar } from "@heroui/react";
import { today, getLocalTimeZone } from "@internationalized/date";

export default function App() {
  return (
    <RangeCalendar
      aria-label="Trip dates"
      defaultValue={{
        start: today(getLocalTimeZone()),
        end: today(getLocalTimeZone()).add({ weeks: 1 }),
      }}
    />
  );
}

在 v3 中，RangeCalendar 改用带显式子组件的复合组件模式：

import { RangeCalendar } from "@heroui/react";
import { today, getLocalTimeZone } from "@internationalized/date";

export default function App() {
  return (
    <RangeCalendar
      aria-label="Trip dates"
      defaultValue={{
        start: today(getLocalTimeZone()),
        end: today(getLocalTimeZone()).add({ weeks: 1 }),
      }}
    >
      <RangeCalendar.Header>
        <RangeCalendar.Heading />
        <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
        <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
      </RangeCalendar.Header>
      <RangeCalendar.Grid>
        <RangeCalendar.GridHeader>
          {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
        </RangeCalendar.GridHeader>
        <RangeCalendar.GridBody>
          {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
        </RangeCalendar.GridBody>
      </RangeCalendar.Grid>
    </RangeCalendar>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单一 RangeCalendar 组件，所有布局都在内部处理
v3： 复合组件：RangeCalendar.HeaderRangeCalendar.HeadingRangeCalendar.NavButtonRangeCalendar.GridRangeCalendar.GridHeaderRangeCalendar.GridBodyRangeCalendar.HeaderCellRangeCalendar.CellRangeCalendar.CellIndicator

2. 年份选择器

v2： 通过 showMonthAndYearPickers prop 提供内置月份 / 年份选择器
v3： 使用专用复合组件：RangeCalendar.YearPickerTriggerRangeCalendar.YearPickerGridRangeCalendar.YearPickerGridBodyRangeCalendar.YearPickerCell

3. Prop 变更

v2 propv3 等效项说明
valuevalue保持一致
defaultValuedefaultValue保持一致
onChangeonChange保持一致
focusedValuefocusedValue保持一致
onFocusChangeonFocusChange保持一致
minValueminValue保持一致
maxValuemaxValue保持一致
isDateUnavailableisDateUnavailable保持一致
allowsNonContiguousRangesallowsNonContiguousRanges保持一致
isDisabledisDisabled保持一致
isReadOnlyisReadOnly保持一致
isInvalidisInvalid保持一致
pageBehaviorpageBehavior保持一致
visibleMonthsvisibleDuration改为 {months: number} 对象
showMonthAndYearPickers-使用 RangeCalendar.YearPickerTriggerRangeCalendar.YearPickerGrid
onHeaderExpandedChangeonYearPickerOpenChange已重命名
color-已移除（请改用 Tailwind CSS）
calendarWidth-已移除（请改用 className 或 Tailwind CSS）
weekdayStyle-已移除
firstDayOfWeek-改用 I18nProvider 的 locale
topContent-将自定义内容作为 RangeCalendar children 放在网格之前
bottomContent-将自定义内容作为 RangeCalendar children 放在网格之后
errorMessage-已移除（请在外部处理校验）
showHelper-已移除
disableAnimation-已移除
classNames-在各个复合组件上使用 className

迁移示例

基本范围选择

import { RangeCalendar } from "@heroui/react";
import { today, getLocalTimeZone } from "@internationalized/date";

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  defaultValue={{
    start: today(getLocalTimeZone()),
    end: today(getLocalTimeZone()).add({ weeks: 1 }),
  }}
/>
import { RangeCalendar } from "@heroui/react";
import { today, getLocalTimeZone } from "@internationalized/date";

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  defaultValue={{
    start: today(getLocalTimeZone()),
    end: today(getLocalTimeZone()).add({ weeks: 1 }),
  }}
>
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.Heading />
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.GridHeader>
      {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
    </RangeCalendar.GridHeader>
    <RangeCalendar.GridBody>
      {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
    </RangeCalendar.GridBody>
  </RangeCalendar.Grid>
</RangeCalendar>

受控状态

import { useState } from "react";
import { RangeCalendar } from "@heroui/react";
import { parseDate } from "@internationalized/date";

const [value, setValue] = useState({
  start: parseDate("2024-03-01"),
  end: parseDate("2024-03-07"),
});

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  value={value}
  onChange={setValue}
/>
import { useState } from "react";
import { RangeCalendar } from "@heroui/react";
import { parseDate } from "@internationalized/date";

const [value, setValue] = useState({
  start: parseDate("2024-03-01"),
  end: parseDate("2024-03-07"),
});

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  value={value}
  onChange={setValue}
>
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.Heading />
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.GridHeader>
      {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
    </RangeCalendar.GridHeader>
    <RangeCalendar.GridBody>
      {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
    </RangeCalendar.GridBody>
  </RangeCalendar.Grid>
</RangeCalendar>

月份和年份选择器

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  showMonthAndYearPickers
/>
<RangeCalendar aria-label="Trip dates">
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.YearPickerTrigger>
      <RangeCalendar.YearPickerTriggerHeading />
      <RangeCalendar.YearPickerTriggerIndicator />
    </RangeCalendar.YearPickerTrigger>
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.GridHeader>
      {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
    </RangeCalendar.GridHeader>
    <RangeCalendar.GridBody>
      {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
    </RangeCalendar.GridBody>
  </RangeCalendar.Grid>
  <RangeCalendar.YearPickerGrid>
    <RangeCalendar.YearPickerGridBody>
      {(year) => <RangeCalendar.YearPickerCell date={year} />}
    </RangeCalendar.YearPickerGridBody>
  </RangeCalendar.YearPickerGrid>
</RangeCalendar>

多个月份

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  visibleMonths={2}
/>
<RangeCalendar aria-label="Trip dates" visibleDuration={{months: 2}}>
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.Heading />
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <div className="flex gap-4">
    <RangeCalendar.Grid>
      <RangeCalendar.GridHeader>
        {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
      </RangeCalendar.GridHeader>
      <RangeCalendar.GridBody>
        {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
      </RangeCalendar.GridBody>
    </RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.Grid offset={{months: 1}}>
      <RangeCalendar.GridHeader>
        {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
      </RangeCalendar.GridHeader>
      <RangeCalendar.GridBody>
        {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
      </RangeCalendar.GridBody>
    </RangeCalendar.Grid>
  </div>
</RangeCalendar>

带非连续范围的不可用日期

import { isWeekend } from "@internationalized/date";
import { useLocale } from "@react-aria/i18n";

const { locale } = useLocale();

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  isDateUnavailable={(date) => isWeekend(date, locale)}
  allowsNonContiguousRanges
/>
import { isWeekend } from "@internationalized/date";
import { useLocale } from "@react-aria/i18n";

const { locale } = useLocale();

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  isDateUnavailable={(date) => isWeekend(date, locale)}
  allowsNonContiguousRanges
>
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.Heading />
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.GridHeader>
      {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
    </RangeCalendar.GridHeader>
    <RangeCalendar.GridBody>
      {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
    </RangeCalendar.GridBody>
  </RangeCalendar.Grid>
</RangeCalendar>

顶部与底部内容

<RangeCalendar
  aria-label="Trip dates"
  topContent={<p>Select your travel dates</p>}
  bottomContent={
    <button onClick={handleReset}>Reset</button>
  }
/>
<RangeCalendar aria-label="Trip dates">
  <p>Select your travel dates</p>
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.Heading />
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.GridHeader>
      {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
    </RangeCalendar.GridHeader>
    <RangeCalendar.GridBody>
      {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}
    </RangeCalendar.GridBody>
  </RangeCalendar.Grid>
  <button onClick={handleReset}>Reset</button>
</RangeCalendar>

样式变化

v2：classNames prop

<RangeCalendar
  classNames={{
    base: "custom-base",
    prevButton: "custom-prev",
    nextButton: "custom-next",
    title: "custom-title",
    cell: "custom-cell",
    cellButton: "custom-cell-button",
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<RangeCalendar className="custom-base">
  <RangeCalendar.Header>
    <RangeCalendar.Heading className="custom-title" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="previous" className="custom-prev" />
    <RangeCalendar.NavButton slot="next" className="custom-next" />
  </RangeCalendar.Header>
  <RangeCalendar.Grid>
    <RangeCalendar.GridHeader>
      {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
    </RangeCalendar.GridHeader>
    <RangeCalendar.GridBody>
      {(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} className="custom-cell" />}
    </RangeCalendar.GridBody>
  </RangeCalendar.Grid>
</RangeCalendar>

组件结构

v3 RangeCalendar 遵循以下结构：

RangeCalendar (Root)
  ├── [Custom top content]
  ├── RangeCalendar.Header
  │   ├── RangeCalendar.Heading (or RangeCalendar.YearPickerTrigger)
  │   ├── RangeCalendar.NavButton slot="previous"
  │   └── RangeCalendar.NavButton slot="next"
  ├── RangeCalendar.Grid (one per visible month)
  │   ├── RangeCalendar.GridHeader
  │   │   └── RangeCalendar.HeaderCell (render prop)
  │   └── RangeCalendar.GridBody
  │       └── RangeCalendar.Cell (render prop)
  │           └── RangeCalendar.CellIndicator (optional)
  ├── RangeCalendar.YearPickerGrid (optional)
  │   └── RangeCalendar.YearPickerGridBody
  │       └── RangeCalendar.YearPickerCell
  └── [Custom bottom content]

总结

  1. 组件结构：单一组件 → 带显式布局控制的复合组件
  2. 年份选择器showMonthAndYearPickers prop → 专用的 RangeCalendar.YearPickerTriggerRangeCalendar.YearPickerGrid 组件
  3. 多个月份visibleMonths={n}visibleDuration={{months: n}}，并使用多个带 offsetRangeCalendar.Grid 组件
  4. color 已移除：请改用 Tailwind CSS 类
  5. 顶部 / 底部内容：prop 已移除 → 直接将内容作为 children 放在 RangeCalendar
  6. 单元格自定义：新增 RangeCalendar.CellIndicator，且 RangeCalendar.Cell 支持渲染 prop
  7. 样式classNames prop → 各个复合组件上的 className
  8. 已移除 propcalendarWidthweekdayStyleshowHelpererrorMessagedisableAnimation —— 请使用 Tailwind CSS 或在外部处理

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本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. 年份选择器3. Prop 变更迁移示例基本范围选择受控状态月份和年份选择器多个月份带非连续范围的不可用日期顶部与底部内容样式变化v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件结构总结