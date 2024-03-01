RangeCalendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
RangeCalendar 是一个完全通过 props 配置的单一组件：
在 v3 中，RangeCalendar 改用带显式子组件的复合组件模式：
v2： 单一
RangeCalendar 组件，所有布局都在内部处理
v3： 复合组件：
RangeCalendar.Header、
RangeCalendar.Heading、
RangeCalendar.NavButton、
RangeCalendar.Grid、
RangeCalendar.GridHeader、
RangeCalendar.GridBody、
RangeCalendar.HeaderCell、
RangeCalendar.Cell、
RangeCalendar.CellIndicator
v2： 通过
showMonthAndYearPickers prop 提供内置月份 / 年份选择器
v3： 使用专用复合组件：
RangeCalendar.YearPickerTrigger、
RangeCalendar.YearPickerGrid、
RangeCalendar.YearPickerGridBody、
RangeCalendar.YearPickerCell
|v2 prop
|v3 等效项
|说明
value
value
|保持一致
defaultValue
defaultValue
|保持一致
onChange
onChange
|保持一致
focusedValue
focusedValue
|保持一致
onFocusChange
onFocusChange
|保持一致
minValue
minValue
|保持一致
maxValue
maxValue
|保持一致
isDateUnavailable
isDateUnavailable
|保持一致
allowsNonContiguousRanges
allowsNonContiguousRanges
|保持一致
isDisabled
isDisabled
|保持一致
isReadOnly
isReadOnly
|保持一致
isInvalid
isInvalid
|保持一致
pageBehavior
pageBehavior
|保持一致
visibleMonths
visibleDuration
|改为
{months: number} 对象
showMonthAndYearPickers
|-
|使用
RangeCalendar.YearPickerTrigger 和
RangeCalendar.YearPickerGrid
onHeaderExpandedChange
onYearPickerOpenChange
|已重命名
color
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
calendarWidth
|-
|已移除（请改用
className 或 Tailwind CSS）
weekdayStyle
|-
|已移除
firstDayOfWeek
|-
|改用
I18nProvider 的 locale
topContent
|-
|将自定义内容作为
RangeCalendar children 放在网格之前
bottomContent
|-
|将自定义内容作为
RangeCalendar children 放在网格之后
errorMessage
|-
|已移除（请在外部处理校验）
showHelper
|-
|已移除
disableAnimation
|-
|已移除
classNames
|-
|在各个复合组件上使用
className
v3 RangeCalendar 遵循以下结构：
- 组件结构：单一组件 → 带显式布局控制的复合组件
- 年份选择器：
showMonthAndYearPickers prop → 专用的
RangeCalendar.YearPickerTrigger 和
RangeCalendar.YearPickerGrid 组件
- 多个月份：
visibleMonths={n} →
visibleDuration={{months: n}}，并使用多个带
offset 的
RangeCalendar.Grid 组件
- color 已移除：请改用 Tailwind CSS 类
- 顶部 / 底部内容：prop 已移除 → 直接将内容作为 children 放在
RangeCalendar 内
- 单元格自定义：新增
RangeCalendar.CellIndicator，且
RangeCalendar.Cell 支持渲染 prop
- 样式：
classNames prop → 各个复合组件上的
className
- 已移除 prop：
calendarWidth、
weekdayStyle、
showHelper、
errorMessage、
disableAnimation —— 请使用 Tailwind CSS 或在外部处理