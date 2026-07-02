Toast 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Toast 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，Toast 采用 Provider + Hook 模式：
在 v3 中，Toast 改为 Provider 组件 + 全局
toast() 函数：
v2： 必须使用
ToastProvider 包裹
v3： 改用
Toast.Provider 组件（可放置在任意位置）
v2： 使用
useToast() Hook
v3： 直接调用
toast() 函数
v2： 使用
toast.show() 方法
v3：
toast() 是带有辅助方法的函数（
toast.success()、
toast.danger() 等）
v2： 变体如
success、
error、
warning、
info
v3： 变体：
default、
accent、
success、
warning、
danger
v3： Toast 通过复合组件支持自定义渲染：
-
Toast —— Toast 主容器
-
Toast.Content —— 内容包装器
-
Toast.Title —— 标题文字
-
Toast.Description —— 描述文字
-
Toast.Indicator —— 图标 / 指示器
-
Toast.CloseButton —— 关闭按钮
-
Toast.ActionButton —— 操作按钮
v3： 内置
toast.promise() 方法，可处理异步操作
- 用
Toast.Provider 取代
ToastProvider
- 用
toast() 函数取代
useToast() Hook
- 更新变体名称（
error →
danger、
info →
accent）
- 使用辅助方法：
toast.success()、
toast.danger() 等
- 用
toast.promise() 处理异步操作
- 通过复合组件结构实现自定义渲染
- 更好的 TypeScript 支持与队列管理