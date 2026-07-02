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HeroUI
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Toast

Toast 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Toast 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Toast 采用 Provider + Hook 模式：

import { ToastProvider, useToast } from "@heroui/react";

function App() {
  return (
    <ToastProvider>
      <MyComponent />
    </ToastProvider>
  );
}

function MyComponent() {
  const { toast } = useToast();

  return (
    <button onClick={() => toast.show("Hello!")}>
      Show Toast
    </button>
  );
}

在 v3 中，Toast 改为 Provider 组件 + 全局 toast() 函数：

import { Toast } from "@heroui/react";

function App() {
  return (
    <>
      <Toast.Provider />
      <MyComponent />
    </>
  );
}

function MyComponent() {
  return (
    <button onClick={() => toast("Hello!")}>
      Show Toast
    </button>
  );
}

主要变化

1. Provider 模式

v2： 必须使用 ToastProvider 包裹
v3： 改用 Toast.Provider 组件（可放置在任意位置）

2. Hook → 函数

v2： 使用 useToast() Hook
v3： 直接调用 toast() 函数

3. API 变更

v2： 使用 toast.show() 方法
v3： toast() 是带有辅助方法的函数（toast.success()toast.danger() 等）

4. 变体名称

v2： 变体如 successerrorwarninginfo
v3： 变体：defaultaccentsuccesswarningdanger

5. 复合组件结构

v3： Toast 通过复合组件支持自定义渲染：

  • Toast —— Toast 主容器
  • Toast.Content —— 内容包装器
  • Toast.Title —— 标题文字
  • Toast.Description —— 描述文字
  • Toast.Indicator —— 图标 / 指示器
  • Toast.CloseButton —— 关闭按钮
  • Toast.ActionButton —— 操作按钮

6. Promise 支持

v3： 内置 toast.promise() 方法，可处理异步操作

迁移示例

带标题与描述的 Toast

const { toast } = useToast();

toast.show({
  title: "Success",
  description: "Your changes have been saved",
  variant: "success"
});
import { toast } from "@heroui/react";

toast.success("Success", {
  description: "Your changes have been saved"
});

各变体的辅助方法

const { toast } = useToast();

toast.show({ variant: "success", title: "Success" });
toast.show({ variant: "error", title: "Error" });
toast.show({ variant: "warning", title: "Warning" });
toast.show({ variant: "info", title: "Info" });
import { toast } from "@heroui/react";

toast.success("Success");
toast.danger("Error");
toast.warning("Warning");
toast.info("Info");

Promise 支持

const { toast } = useToast();

const handleAsync = async () => {
  try {
    await someAsyncOperation();
    toast.show({ title: "Success", variant: "success" });
  } catch {
    toast.show({ title: "Error", variant: "error" });
  }
};
import { toast } from "@heroui/react";

const handleAsync = async () => {
  toast.promise(someAsyncOperation(), {
    loading: "Processing...",
    success: "Operation completed!",
    error: "Operation failed"
  });
};

自定义 Toast 渲染

const { toast } = useToast();

toast.show({
  title: "Custom",
  render: (toast) => (
    <div>Custom content</div>
  )
});
import { Toast, ToastContent, ToastTitle } from "@heroui/react";

<Toast.Provider>
  {({ toast: toastItem }) => (
    <Toast toast={toastItem}>
      <ToastContent>
        <ToastTitle>Custom content</ToastTitle>
      </ToastContent>
    </Toast>
  )}
</Toast.Provider>

总结

  • Toast.Provider 取代 ToastProvider
  • toast() 函数取代 useToast() Hook
  • 更新变体名称（errordangerinfoaccent
  • 使用辅助方法：toast.success()toast.danger()
  • toast.promise() 处理异步操作
  • 通过复合组件结构实现自定义渲染
  • 更好的 TypeScript 支持与队列管理

Tabs

Tabs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

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Tooltip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. Provider 模式2. Hook → 函数3. API 变更4. 变体名称5. 复合组件结构6. Promise 支持迁移示例带标题与描述的 Toast各变体的辅助方法Promise 支持自定义 Toast 渲染总结