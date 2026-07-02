Tabs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Tabs 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，Tabs 使用
Tab 子组件，通过
title prop 设置标题，子节点作为面板内容：
在 v3 中，Tabs 改为复合组件，Tab 与 Panel 分别独立：
v2：
Tabs 与
Tab 子节点（
title prop + 子节点作为面板）
v3： 复合组件（
Tabs.ListContainer、
Tabs.List、
Tabs.Tab、
Tabs.Indicator、
Tabs.Separator、
Tabs.Panel）
|v2 prop
|v3 位置
|说明
key（在 Tab 上）
id（在 Tab 与 Panel 上）
|prop 名称变更
title（在 Tab 上）
|—
|内容直接放入
Tabs.Tab
isVertical
orientation
|改为
"horizontal" |
"vertical"
placement
|—
|通过
orientation 与布局表达
variant
variant
|简化为仅
primary |
secondary
color
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames
|—
|改在各子组件上使用
className prop
disableCursorAnimation
|—
|改用
Tabs.Indicator 子组件控制
disableAnimation
|—
|已移除（动画机制已不同）
fullWidth
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
- Tab 标识：
key →
id（
Tabs.Tab 与
Tabs.Panel 之间必须一致）
- Tab 内容：
title prop → 直接将子节点放入
Tabs.Tab
- Panel 内容：原本作为 Tab 子节点 → 改为独立的
Tabs.Panel 组件
- 指示器：自动光标 → 显式的
Tabs.Indicator 子组件
- 分隔符：新增
Tabs.Separator 组件，用于在 Tab 之间显示分隔线
在 v3 中，你可以在每个
Tabs.Tab 内部（除第一个之外）放入
Tabs.Separator 来显示 Tab 之间的分隔线。这是 v2 没有的新增能力。
v3 Tabs 遵循以下结构：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Tabs.ListContainer、
Tabs.List、
Tabs.Tab、
Tabs.Indicator、
Tabs.Separator、
Tabs.Panel）
- Tab 标识：
key →
id（Tab 与 Panel 之间需保持一致）
- Tab 内容：移除
title prop——内容直接放入
Tabs.Tab
- Panel 分离：面板内容移至独立的
Tabs.Panel 组件
- 指示器：必须显式在每个 Tab 内使用
Tabs.Indicator
- 方向：
isVertical →
orientation prop
- 样式：
variant 简化为
primary |
secondary；
color、
size、
radius、
placement 已移除——更多自定义请使用 Tailwind
- 移除 classNames：改在各子组件上使用
className prop
- 分隔符（新增）：在
Tabs.Tab 内使用
Tabs.Separator 显示 Tab 之间的分隔线（v2 无对应能力）