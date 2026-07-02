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HeroUI
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Tabs

Tabs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Tabs 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Tabs 使用 Tab 子组件，通过 title prop 设置标题，子节点作为面板内容：

import { Tabs, Tab } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Tabs aria-label="Options">
      <Tab key="photos" title="Photos">
        <Card>Content here</Card>
      </Tab>
    </Tabs>
  );
}

在 v3 中，Tabs 改为复合组件，Tab 与 Panel 分别独立：

import { Tabs } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Tabs>
      <Tabs.ListContainer>
        <Tabs.List aria-label="Options">
          <Tabs.Tab id="photos">
            Photos
            <Tabs.Indicator />
          </Tabs.Tab>
        </Tabs.List>
      </Tabs.ListContainer>
      <Tabs.Panel id="photos">
        <Card>Content here</Card>
      </Tabs.Panel>
    </Tabs>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： TabsTab 子节点（title prop + 子节点作为面板）
v3： 复合组件（Tabs.ListContainerTabs.ListTabs.TabTabs.IndicatorTabs.SeparatorTabs.Panel

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
key（在 Tab 上）id（在 Tab 与 Panel 上）prop 名称变更
title（在 Tab 上）内容直接放入 Tabs.Tab
isVerticalorientation改为 "horizontal" | "vertical"
placement通过 orientation 与布局表达
variantvariant简化为仅 primary | secondary
color已移除（请改用 Tailwind CSS）
size已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames改在各子组件上使用 className prop
disableCursorAnimation改用 Tabs.Indicator 子组件控制
disableAnimation已移除（动画机制已不同）
fullWidth已移除（请改用 Tailwind CSS）

3. 组件层面的变化

  • Tab 标识keyidTabs.TabTabs.Panel 之间必须一致）
  • Tab 内容title prop → 直接将子节点放入 Tabs.Tab
  • Panel 内容：原本作为 Tab 子节点 → 改为独立的 Tabs.Panel 组件
  • 指示器：自动光标 → 显式的 Tabs.Indicator 子组件
  • 分隔符：新增 Tabs.Separator 组件，用于在 Tab 之间显示分隔线

迁移示例

受控 Tabs

import { useState } from "react";

const [selected, setSelected] = useState("photos");

<Tabs selectedKey={selected} onSelectionChange={setSelected}>
  <Tab key="photos" title="Photos">Content</Tab>
  <Tab key="music" title="Music">Content</Tab>
</Tabs>
import { useState } from "react";

const [selected, setSelected] = useState("photos");

<Tabs selectedKey={selected} onSelectionChange={setSelected}>
  <Tabs.ListContainer>
    <Tabs.List aria-label="Options">
      <Tabs.Tab id="photos">
        Photos
        <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
      <Tabs.Tab id="music">
        Music
        <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
    </Tabs.List>
  </Tabs.ListContainer>
  <Tabs.Panel id="photos">Content</Tabs.Panel>
  <Tabs.Panel id="music">Content</Tabs.Panel>
</Tabs>

带图标

<Tabs aria-label="Options">
  <Tab key="photos" title={<><PhotoIcon /> Photos</>}>
    Content
  </Tab>
</Tabs>
<Tabs>
  <Tabs.ListContainer>
    <Tabs.List aria-label="Options">
      <Tabs.Tab id="photos">
        <PhotoIcon />
        Photos
        <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
    </Tabs.List>
  </Tabs.ListContainer>
  <Tabs.Panel id="photos">Content</Tabs.Panel>
</Tabs>

带分隔符

在 v3 中，你可以在每个 Tabs.Tab 内部（除第一个之外）放入 Tabs.Separator 来显示 Tab 之间的分隔线。这是 v2 没有的新增能力。

<Tabs>
  <Tabs.ListContainer>
    <Tabs.List aria-label="Options">
      <Tabs.Tab id="photos">
        Photos
        <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
      <Tabs.Tab id="music">
        <Tabs.Separator />
        Music
        <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
      <Tabs.Tab id="videos">
        <Tabs.Separator />
        Videos
        <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
    </Tabs.List>
  </Tabs.ListContainer>
  <Tabs.Panel id="photos">Photos content</Tabs.Panel>
  <Tabs.Panel id="music">Music content</Tabs.Panel>
  <Tabs.Panel id="videos">Videos content</Tabs.Panel>
</Tabs>

组件结构

v3 Tabs 遵循以下结构：

Tabs (Root)
  ├── Tabs.ListContainer
  │   └── Tabs.List
  │       └── Tabs.Tab
  │           ├── Tabs.Separator (optional, omit on first tab)
  │           └── Tabs.Indicator (optional)
  └── Tabs.Panel (one per tab, matching id)

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Tabs.ListContainerTabs.ListTabs.TabTabs.IndicatorTabs.SeparatorTabs.Panel
  2. Tab 标识keyid（Tab 与 Panel 之间需保持一致）
  3. Tab 内容：移除 title prop——内容直接放入 Tabs.Tab
  4. Panel 分离：面板内容移至独立的 Tabs.Panel 组件
  5. 指示器：必须显式在每个 Tab 内使用 Tabs.Indicator
  6. 方向isVerticalorientation prop
  7. 样式variant 简化为 primary | secondarycolorsizeradiusplacement 已移除——更多自定义请使用 Tailwind
  8. 移除 classNames：改在各子组件上使用 className prop
  9. 分隔符（新增）：在 Tabs.Tab 内使用 Tabs.Separator 显示 Tab 之间的分隔线（v2 无对应能力）

Table

Table 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Toast

Toast 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更3. 组件层面的变化迁移示例受控 Tabs带图标带分隔符组件结构总结