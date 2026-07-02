Input
Input 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
关键变化：Input → TextField
v2：
Input 是功能完备的组件，内置标签、描述、错误信息、校验、变体、颜色、尺寸等。
v3：
Input 现在只是一个原语组件（仅是输入元素本身）。对于表单字段，请使用
TextField，它由
Input 与
Label、
Description、
FieldError 等子组件组成。在 v2 中并没有独立的 TextField 或 InputGroup；单一的 Input 组件就负责标签、描述、起止内容与校验等所有职责。
何时使用 Input vs TextField
使用 TextField（大多数场景）
当你需要以下能力时，请使用
TextField：
- 标签
- 描述
- 错误信息
- 校验
- 表单集成
使用 Input（仅原语）
当你需要以下能力时，请使用
Input：
- 仅一个基础的 input 元素
- 自定义的标签 / 错误处理
- 与自定义表单组件集成
结构变化
在 v2 中，
Input 是功能完备的组件，通过 prop 接收标签、描述、占位符等：
在 v3 中，
Input 是原语组件。对于带标签与校验的表单字段，请使用
TextField，将
Input 与
Label、
Description、
FieldError 组合在一起：
主要变化
1. 组件拆分
v2： 单一
Input 组件，承担所有职责
v3： 拆分为
Input（原语）与
TextField（复合组件）
2. Prop 变更
|v2 prop
|v3 位置
|说明
label
Label
|在
TextField 内使用
Label 组件
description
Description
|在
TextField 内使用
Description 组件
errorMessage
FieldError
|在
TextField 内使用
FieldError 组件
variant
Input
|从多种变体（flat、bordered、underlined、faded）改为
"primary"（默认，带阴影）与
"secondary"（弱化、无阴影，适合 Surface 场景）
color、
size、
radius
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
fullWidth
Input 或
TextField
Input 与
TextField 上均仍支持
fullWidth 布尔属性
labelPlacement
|-
|通过
Label 的布局自行处理
startContent
InputGroup.Prefix
|在
TextField 内使用
InputGroup 与
InputGroup.Prefix
endContent
InputGroup.Suffix
|在
TextField 内使用
InputGroup 与
InputGroup.Suffix
isClearable
|-
|请通过按钮手动实现
isRequired、
isInvalid
TextField
|请设置在
TextField 上
validate
TextField
|在
TextField 上使用
validate
classNames
|-
|改在各子组件上使用
className
onValueChange
Input
|改用
onChange 事件处理函数
迁移示例
表单校验
Input 起止内容
对于带前缀或后缀内容的输入，请使用 InputGroup 复合组件：
InputGroup 为前缀 / 后缀内容提供合适的样式与布局。其中：
InputGroup.Prefix表示位于输入之前的内容（取代
startContent）
InputGroup.Suffix表示位于输入之后的内容（取代
endContent）
InputGroup.Input表示输入元素本身
带清除按钮的 Input
受控 Input
总结
- 组件拆分：表单字段使用
TextField，仅原语输入使用
Input
- 标签必须显式声明：必须使用
Label组件而不是
labelprop
- 错误展示：必须使用
FieldError组件而不是
errorMessageprop
- 描述：必须使用
Description组件而不是
descriptionprop
- 校验：将
validate函数从
Input移到
TextField上
- 起止内容：在
TextField内使用
InputGroup与
InputGroup.Prefix/
InputGroup.Suffix
- 清除按钮：请手动实现
CloseButton
- 简化变体：v2 提供多种变体（flat、bordered、underlined、faded）；v3 提供
"primary"（默认）与
"secondary"（适合 Surface）
- fullWidth：
fullWidthprop 在
Input与
TextField上均可用
- 移除 color：请改用 Tailwind CSS 类
- 移除 size：请改用 Tailwind CSS 类
- 移除 radius：请改用 Tailwind CSS 类
- 移除 onValueChange：改用
onChange事件处理函数
- 移除 classNames：改在各子组件上使用
classNameprop