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HeroUI
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Input

Input 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Input 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

关键变化：Input → TextField

v2： Input 是功能完备的组件，内置标签、描述、错误信息、校验、变体、颜色、尺寸等。

v3： Input 现在只是一个原语组件（仅是输入元素本身）。对于表单字段，请使用 TextField，它由 InputLabelDescriptionFieldError 等子组件组成。在 v2 中并没有独立的 TextField 或 InputGroup；单一的 Input 组件就负责标签、描述、起止内容与校验等所有职责。

何时使用 Input vs TextField

使用 TextField（大多数场景）

当你需要以下能力时，请使用 TextField

  • 标签
  • 描述
  • 错误信息
  • 校验
  • 表单集成

使用 Input（仅原语）

当你需要以下能力时，请使用 Input

  • 仅一个基础的 input 元素
  • 自定义的标签 / 错误处理
  • 与自定义表单组件集成

结构变化

在 v2 中，Input 是功能完备的组件，通过 prop 接收标签、描述、占位符等：

import { Input } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Input
      label="Email"
      placeholder="Enter your email"
      type="email"
    />
  );
}

在 v3 中，Input 是原语组件。对于带标签与校验的表单字段，请使用 TextField，将 InputLabelDescriptionFieldError 组合在一起：

import { TextField, Label, Input, FieldError } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <TextField name="email" type="email">
      <Label>Email</Label>
      <Input placeholder="Enter your email" />
      <FieldError />
    </TextField>
  );
}

主要变化

1. 组件拆分

v2： 单一 Input 组件，承担所有职责
v3： 拆分为 Input（原语）与 TextField（复合组件）

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
labelLabelTextField 内使用 Label 组件
descriptionDescriptionTextField 内使用 Description 组件
errorMessageFieldErrorTextField 内使用 FieldError 组件
variantInput从多种变体（flat、bordered、underlined、faded）改为 "primary"（默认，带阴影）与 "secondary"（弱化、无阴影，适合 Surface 场景）
colorsizeradius-已移除（请改用 Tailwind CSS）
fullWidthInputTextFieldInputTextField 上均仍支持 fullWidth 布尔属性
labelPlacement-通过 Label 的布局自行处理
startContentInputGroup.PrefixTextField 内使用 InputGroupInputGroup.Prefix
endContentInputGroup.SuffixTextField 内使用 InputGroupInputGroup.Suffix
isClearable-请通过按钮手动实现
isRequiredisInvalidTextField请设置在 TextField
validateTextFieldTextField 上使用 validate
classNames-改在各子组件上使用 className
onValueChangeInput改用 onChange 事件处理函数

迁移示例

表单校验

{/* With description */}
<Input
  description="We'll never share your email"
  label="Email"
  type="email"
/>

{/* With error message */}
<Input
  errorMessage="Please enter a valid email"
  isInvalid
  label="Email"
  type="email"
/>

{/* Required */}
<Input isRequired label="Email" type="email" />
import { Description } from "@heroui/react";

{/* With description */}
<TextField name="email" type="email">
  <Label>Email</Label>
  <Input />
  <Description>We'll never share your email</Description>
  <FieldError />
</TextField>

{/* With error message */}
<TextField
  isInvalid
  name="email"
  type="email"
  validate={(value) => {
    if (!/^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$/i.test(value)) {
      return "Please enter a valid email";
    }
    return null;
  }}
>
  <Label>Email</Label>
  <Input />
  <FieldError />
</TextField>

{/* Required */}
<TextField isRequired name="email" type="email">
  <Label>Email</Label>
  <Input />
  <FieldError />
</TextField>

Input 起止内容

对于带前缀或后缀内容的输入，请使用 InputGroup 复合组件：

<Input
  label="Price"
  startContent={<span>$</span>}
  type="number"
/>
import { InputGroup } from "@heroui/react";

<TextField name="price" type="number">
  <Label>Price</Label>
  <InputGroup>
    <InputGroup.Prefix>$</InputGroup.Prefix>
    <InputGroup.Input />
  </InputGroup>
  <FieldError />
</TextField>

InputGroup 为前缀 / 后缀内容提供合适的样式与布局。其中：

  • InputGroup.Prefix 表示位于输入之前的内容（取代 startContent
  • InputGroup.Suffix 表示位于输入之后的内容（取代 endContent
  • InputGroup.Input 表示输入元素本身

带清除按钮的 Input

<Input
  isClearable
  label="Email"
  onClear={() => console.log("cleared")}
  type="email"
/>
import { useState } from "react";
import { CloseButton } from "@heroui/react";

const [value, setValue] = useState("");

<TextField name="email" type="email">
  <Label>Email</Label>
  <div className="flex items-center">
    <Input value={value} onChange={(e) => setValue(e.target.value)} />
    {value && (
      <CloseButton
        aria-label="Clear"
        onPress={() => setValue("")}
      />
    )}
  </div>
  <FieldError />
</TextField>

受控 Input

import { useState } from "react";

const [value, setValue] = useState("");

<Input
  label="Email"
  onValueChange={setValue}
  type="email"
  value={value}
/>
import { useState } from "react";

const [value, setValue] = useState("");

<TextField name="email" type="email">
  <Label>Email</Label>
  <Input
    onChange={(e) => setValue(e.target.value)}
    value={value}
  />
  <FieldError />
</TextField>

总结

  1. 组件拆分：表单字段使用 TextField，仅原语输入使用 Input
  2. 标签必须显式声明：必须使用 Label 组件而不是 label prop
  3. 错误展示：必须使用 FieldError 组件而不是 errorMessage prop
  4. 描述：必须使用 Description 组件而不是 description prop
  5. 校验：将 validate 函数从 Input 移到 TextField
  6. 起止内容：在 TextField 内使用 InputGroupInputGroup.Prefix / InputGroup.Suffix
  7. 清除按钮：请手动实现 CloseButton
  8. 简化变体：v2 提供多种变体（flat、bordered、underlined、faded）；v3 提供 "primary"（默认）与 "secondary"（适合 Surface）
  9. fullWidthfullWidth prop 在 InputTextField 上均可用
  10. 移除 color：请改用 Tailwind CSS 类
  11. 移除 size：请改用 Tailwind CSS 类
  12. 移除 radius：请改用 Tailwind CSS 类
  13. 移除 onValueChange：改用 onChange 事件处理函数
  14. 移除 classNames：改在各子组件上使用 className prop

Image

Image 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

InputOTP

InputOTP 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

关键变化：Input → TextField何时使用 Input vs TextField使用 TextField（大多数场景）使用 Input（仅原语）结构变化主要变化1. 组件拆分2. Prop 变更迁移示例表单校验Input 起止内容带清除按钮的 Input受控 Input总结