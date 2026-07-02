Input 输入框
单行文本输入原语，可接受标准 HTML 属性。
引入
用法
Input 类型
受控
全宽
变体
Input 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 常规样式并带阴影，适用于大多数场景
secondary— 弱强调变体，无阴影，适合用于 Surface 组件内
在 Surface 内
在 Surface 组件内使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的弱强调变体。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
基础类
.input 驱动每个实例。使用
@layer components 一次性覆盖即可。
CSS 类
.input— 原生 input 元素样式
交互状态
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 可见焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 无效：
[data-invalid="true"]（并与
aria-invalid同步）
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]
- 只读：
[aria-readonly="true"]
API 参考
Input Props
除标准 HTML
<input> 属性外，还支持以下 props：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind 类。
type
string
"text"
|Input 类型（text、email、password、number 等）。
value
string
|-
|受控值。
defaultValue
string
|-
|非受控初始值。
onChange
(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => void
|-
|变更事件处理函数。
placeholder
string
|-
|占位符文本。
disabled
boolean
false
|禁用输入框。
readOnly
boolean
false
|将输入框设为只读。
required
boolean
false
|将输入框标记为必填。
name
string
|-
|用于表单提交的 name。
autoComplete
string
|-
|浏览器自动完成提示。
maxLength
number
|-
|最大字符数。
minLength
number
|-
|最小字符数。
pattern
string
|-
|用于校验的正则表达式。
min
number | string
|-
|最小值（用于 number/date 输入）。
max
number | string
|-
|最大值（用于 number/date 输入）。
step
number | string
|-
|步进间隔（用于 number 输入）。
fullWidth
boolean
false
|输入框是否占满容器宽度。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为无阴影的弱强调变体，适合用于 surface 内。
如需
isInvalid、
isRequired等校验相关 props 与错误处理，请使用 TextField，并将 Input 作为其子组件。