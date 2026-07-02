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Input 输入框

单行文本输入原语，可接受标准 HTML 属性。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Input } from '@heroui/react';

关于校验、标签与错误信息，请参见 TextField

用法

Input 类型

受控

全宽

变体

Input 支持两种视觉变体：

  • primary（默认）— 常规样式并带阴影，适用于大多数场景
  • secondary — 弱强调变体，无阴影，适合用于 Surface 组件内

在 Surface 内

Surface 组件内使用时，请使用 variant="secondary"，以应用适合表面背景的弱强调变体。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {Input, Label} from '@heroui/react';

function CustomInput() {
  return (
    <div className="flex flex-col gap-2">
      <Label htmlFor="custom-input">Project name</Label>
      <Input
        id="custom-input"
        className="rounded-xl border border-border/70 bg-surface px-4 py-2 text-sm shadow-sm focus-visible:border-accent"
        placeholder="New web app"
      />
    </div>
  );
}

自定义组件类

基础类 .input 驱动每个实例。使用 @layer components 一次性覆盖即可。

@layer components {
  .input {
    @apply rounded-lg border border-border bg-surface px-4 py-2 text-sm shadow-sm transition-colors;

    &:hover,
    &[data-hovered="true"] {
      @apply bg-surface-secondary border-border/80;
    }

    &:focus-visible,
    &[data-focus-visible="true"] {
      @apply border-accent ring-2 ring-accent/20;
    }

    &[data-invalid="true"] {
      @apply border-danger bg-danger-soft text-danger;
    }
  }
}

CSS 类

  • .input — 原生 input 元素样式

交互状态

  • 悬停:hover[data-hovered="true"]
  • 可见焦点:focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 无效[data-invalid="true"]（并与 aria-invalid 同步）
  • 禁用:disabled[aria-disabled="true"]
  • 只读[aria-readonly="true"]

API 参考

Input Props

除标准 HTML <input> 属性外，还支持以下 props：

Prop类型默认值描述
classNamestring-与组件样式合并的 Tailwind 类。
typestring"text"Input 类型（text、email、password、number 等）。
valuestring-受控值。
defaultValuestring-非受控初始值。
onChange(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => void-变更事件处理函数。
placeholderstring-占位符文本。
disabledbooleanfalse禁用输入框。
readOnlybooleanfalse将输入框设为只读。
requiredbooleanfalse将输入框标记为必填。
namestring-用于表单提交的 name。
autoCompletestring-浏览器自动完成提示。
maxLengthnumber-最大字符数。
minLengthnumber-最小字符数。
patternstring-用于校验的正则表达式。
minnumber | string-最小值（用于 number/date 输入）。
maxnumber | string-最大值（用于 number/date 输入）。
stepnumber | string-步进间隔（用于 number 输入）。
fullWidthbooleanfalse输入框是否占满容器宽度。
variant"primary" | "secondary""primary"组件的视觉变体。primary 为默认带阴影样式。secondary 为无阴影的弱强调变体，适合用于 surface 内。

如需 isInvalidisRequired 等校验相关 props 与错误处理，请使用 TextField，并将 Input 作为其子组件。

Form 表单

用于表单校验与提交处理的包装组件。

InputGroup 输入框组

将相关输入控件与前后缀元素组合，以增强表单字段。

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引入用法Input 类型受控全宽变体在 Surface 内样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考Input Props