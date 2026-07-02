TextField 文本输入框
便于组合的文本字段，包含标签、说明与内联校验。
引入
用法
组件结构
TextField 将标签、输入、说明与错误信息整合为单个无障碍组件。若只需独立输入，请使用 Input 或 TextArea。
带说明
必填字段
校验
使用
isInvalid 与
FieldError 展示校验信息。
受控
通过受控
value 同步计数器、预览或格式化。
错误信息
禁用状态
TextArea
Input 类型
全宽
在 Surface 内
置于 Surface 中时，请在 Input 或 TextArea 上使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的弱强调变体。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
TextField 默认样式很少。覆盖
.textfield 类即可自定义容器样式。
CSS 类
.textfield– 根容器，样式极少（
flex flex-col gap-1）
提示： 子组件（Label、Input、TextArea、Description、FieldError）各自拥有 CSS 类与样式，定制方式请参见对应文档。
交互状态
TextField 会根据状态自动管理以下 data 属性：
- 无效：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]— 无效时自动隐藏 description 插槽
- 禁用：
[data-disabled="true"]— 在
isDisabled为 true 时应用
- 焦点在内部：
[data-focus-within="true"]— 任一子级 input 聚焦时应用
- 可见焦点：
[data-focus-visible="true"]— 键盘导航产生可见焦点时应用
更多属性可通过 render prop 获取（见下文 TextFieldRenderProps）。
API 参考
TextField Props
继承 React Aria TextField 的全部 props。
Base Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: TextFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（Label、Input 等）或渲染函数。
className
string | (values: TextFieldRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类，支持渲染 prop。
style
React.CSSProperties | (values: TextFieldRenderProps) => React.CSSProperties
|-
|行内样式，支持渲染 prop。
fullWidth
boolean
false
|TextField 是否占满容器宽度。
id
string
|-
|元素的唯一 id。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TextFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Validation Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isRequired
boolean
false
|提交表单前是否必须填写。
isInvalid
boolean
|-
|当前值是否无效。
validate
(value: string) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 表单校验还是 ARIA 属性。
validationErrors
string[]
|-
|服务端校验错误。
Value Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string
|-
|当前值（受控）。
defaultValue
string
|-
|默认值（非受控）。
onChange
(value: string) => void
|-
|值变化时调用的事件处理函数。
State Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用输入。
isReadOnly
boolean
|-
|是否可选中但不可修改。
Form Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
name
string
|-
|用于 HTML 表单提交的 input 名称。
autoFocus
boolean
|-
|是否在挂载时自动聚焦。
Accessibility Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|无可见标签时的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|用于标注该字段的元素 id。
aria-describedby
string
|-
|用于描述该字段的元素 id。
aria-details
string
|-
|提供附加详情的元素 id。
Composition Components
TextField 与以下独立组件配合使用，请直接按需引入并组合：
- Label —
@heroui/react的字段标签组件
- Input —
@heroui/react的单行文本输入
- TextArea —
@heroui/react的多行文本输入
- Description —
@heroui/react的辅助说明组件
- FieldError —
@heroui/react的校验错误信息组件
这些组件各自有独立的 props API，请在 TextField 内直接使用：
TextFieldRenderProps
对
className、
style 或
children 使用渲染 prop 时，可使用以下值：
|Prop
|类型
|描述
isDisabled
boolean
|字段是否禁用。
isInvalid
boolean
|字段当前是否无效。
isReadOnly
boolean
|字段是否只读。
isRequired
boolean
|字段是否必填。
isFocused
boolean
|字段是否聚焦（已弃用 — 请使用
isFocusWithin）。
isFocusWithin
boolean
|是否有任一子元素聚焦。
isFocusVisible
boolean
|是否为可见键盘焦点。