Tooltip 工具提示更新
当用户悬停或聚焦某个元素时，展示提示性文本。
引入
用法
组件结构
引入 Tooltip 后，可通过点语法访问各个部分。
带箭头
位置
自定义触发
自定义渲染函数
样式
全局延迟配置
你可以通过定义 CSS 变量，为应用中所有 Tooltip 设置默认的显示与隐藏延迟：
值支持
ms、
s 等 CSS 时间单位。在单个 Tooltip 上指定
delay 或
closeDelay 时，会覆盖这些全局设置。
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Tooltip 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
CSS 类
Tooltip 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.tooltip- 带动画的基础 Tooltip 样式
.tooltip__trigger- 触发元素样式
交互状态
组件支持以下动画相关状态：
- 进入：
[data-entering]— Tooltip 出现过程中应用
- 离开：
[data-exiting]— Tooltip 消失过程中应用
- 位置：
[data-placement="*"]— 根据 Tooltip 位置应用
API 参考
Tooltip Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|触发元素与内容
delay
number
1500 或 CSS 变量
|显示 Tooltip 前的延迟（毫秒）；可通过
--tooltip-delay CSS 变量全局配置
closeDelay
number
500 或 CSS 变量
|隐藏 Tooltip 前的延迟（毫秒）；可通过
--tooltip-close-delay CSS 变量全局配置
trigger
"hover" | "focus"
"hover"
|Tooltip 的触发方式
isDisabled
boolean
false
|是否禁用 Tooltip
Tooltip.Content Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|在 Tooltip 中展示的内容
showArrow
boolean
false
|是否显示箭头指示器
offset
number
3（带箭头时为 7）
|与触发元素的距离
placement
"top" | "bottom" | "left" | "right" (及变体)
"top"
|Tooltip 的位置
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TooltipRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
Tooltip.Trigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|触发 Tooltip 的元素
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
Tooltip.Arrow Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|自定义箭头元素
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, OverlayArrowRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。