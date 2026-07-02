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HeroUI
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Tooltip 工具提示更新

当用户悬停或聚焦某个元素时，展示提示性文本。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Tooltip } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 Tooltip 后，可通过点语法访问各个部分。

import { Tooltip, Button } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Tooltip>
    <Tooltip.Trigger>
      <Button>Hover for tooltip</Button>
    </Tooltip.Trigger>
    <Tooltip.Content>
      <Tooltip.Arrow />
      Helpful information about this element
    </Tooltip.Content>
  </Tooltip>
)

带箭头

位置

自定义触发

自定义渲染函数

样式

全局延迟配置

你可以通过定义 CSS 变量，为应用中所有 Tooltip 设置默认的显示与隐藏延迟：

/* 在你的全局 CSS 文件中 */
:root {
  --tooltip-delay: 1500ms;
  --tooltip-close-delay: 500ms;
}

/* 也可以为浅色/深色主题设置不同的值 */
.light, [data-theme="light"] {
  --tooltip-delay: 1200ms;
}

.dark, [data-theme="dark"] {
  --tooltip-close-delay: 300ms;
}

值支持 mss 等 CSS 时间单位。在单个 Tooltip 上指定 delaycloseDelay 时，会覆盖这些全局设置。

传入 Tailwind CSS 类

import { Tooltip, Button } from '@heroui/react';

function CustomTooltip() {
  return (
    <Tooltip>
      <Tooltip.Trigger>
        <Button>Hover me</Button>
      </Tooltip.Trigger>
      <Tooltip.Content className="bg-accent text-accent-foreground">
        <p>Custom styled tooltip</p>
      </Tooltip.Content>
    </Tooltip>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Tooltip 的组件类名，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .tooltip {
    @apply rounded-xl shadow-lg;
  }

  .tooltip__trigger {
    @apply cursor-help;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。

CSS 类

Tooltip 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .tooltip - 带动画的基础 Tooltip 样式
  • .tooltip__trigger - 触发元素样式

交互状态

组件支持以下动画相关状态：

  • 进入[data-entering] — Tooltip 出现过程中应用
  • 离开[data-exiting] — Tooltip 消失过程中应用
  • 位置[data-placement="*"] — 根据 Tooltip 位置应用

API 参考

Tooltip Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-触发元素与内容
delaynumber1500 或 CSS 变量显示 Tooltip 前的延迟（毫秒）；可通过 --tooltip-delay CSS 变量全局配置
closeDelaynumber500 或 CSS 变量隐藏 Tooltip 前的延迟（毫秒）；可通过 --tooltip-close-delay CSS 变量全局配置
trigger"hover" | "focus""hover"Tooltip 的触发方式
isDisabledbooleanfalse是否禁用 Tooltip

Tooltip.Content Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-在 Tooltip 中展示的内容
showArrowbooleanfalse是否显示箭头指示器
offsetnumber3（带箭头时为 7）与触发元素的距离
placement"top" | "bottom" | "left" | "right" (及变体)"top"Tooltip 的位置
classNamestring-额外的 CSS 类名
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TooltipRenderProps>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

Tooltip.Trigger Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-触发 Tooltip 的元素
classNamestring-额外的 CSS 类名

Tooltip.Arrow Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-自定义箭头元素
classNamestring-额外的 CSS 类名
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, OverlayArrowRenderProps>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

ToggleButtonGroup 切换按钮组

将多个 ToggleButton 组合为统一控件，允许用户选择单个或多个选项。

本页目录

引入用法组件结构带箭头位置自定义触发自定义渲染函数样式全局延迟配置传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类交互状态API 参考Tooltip PropsTooltip.Content PropsTooltip.Trigger PropsTooltip.Arrow Props