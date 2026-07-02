Link 链接
用于导航的样式化锚点组件，内置图标支持。
引入
用法
组件结构
导入 Link 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
自定义图标
图标位置
配合 Tailwind CSS 的文本装饰
Link 默认在悬浮时显示下划线。可使用 Tailwind CSS 的 text-decoration 工具类让下划线始终可见、完全移除，或自定义其颜色、样式、粗细与偏移。
文本装饰线：
underline— 始终显示下划线
no-underline— 移除下划线
- 默认
Link样式 — 下划线在悬浮时显示
文本装饰色：
decoration-accent、
decoration-muted等 — 使用主题色设置下划线颜色
decoration-muted/50— 使用透明度修饰符实现半透明下划线
文本装饰样式：
decoration-solid— 实线（默认）
decoration-double— 双线
decoration-dotted— 点线
decoration-dashed— 虚线
decoration-wavy— 波浪线
文本装饰粗细：
decoration-1、
decoration-2、
decoration-4等 — 控制下划线粗细
下划线偏移：
underline-offset-1、
underline-offset-2、
underline-offset-4等 — 调整文本与下划线间距
更多说明见 Tailwind CSS 文档：
- text-decoration-line
- text-decoration-color
- text-decoration-style
- text-decoration-thickness
- text-underline-offset
可用的 BEM 类：
- 基础：
link
- 图标：
link__icon
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 Link 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Link 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.link— 链接基础样式
.link__icon— 链接图标样式
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以获得更大灵活性：
- 焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 悬浮：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 按下：
:active或
[data-pressed="true"]
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]
API 参考
Link Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
href
string
|-
|锚点的目标 URL
target
string
"_self"
|在何处打开链接文档
rel
string
|-
|当前文档与链接文档的关系
download
boolean | string
|-
|触发下载而非导航
isDisabled
boolean
false
|禁用指针与键盘交互
className
string
|-
|与默认样式合并的自定义类
children
React.ReactNode
|-
|渲染在链接内部的内容
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|链接被激活时触发
autoFocus
boolean
|-
|元素挂载时是否应获得焦点
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, LinkRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Link.Icon Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|自定义图标元素；省略时使用内置箭头图标
className
string
|-
|附加的 CSS 类
与路由库配合使用
使用变体函数为框架专用链接（例如 Next.js）添加样式：
直接应用类
由于 HeroUI 使用 BEM 类，你可以将 Link 样式直接应用到任意链接元素：