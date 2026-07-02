ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

Link 链接

用于导航的样式化锚点组件，内置图标支持。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Link } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 Link 组件后，可通过点语法访问所有子部分。

import { Link } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Link href="#">
    Call to action
    <Link.Icon />
  </Link>
);

自定义图标

图标位置

配合 Tailwind CSS 的文本装饰

Link 默认在悬浮时显示下划线。可使用 Tailwind CSS 的 text-decoration 工具类让下划线始终可见、完全移除，或自定义其颜色、样式、粗细与偏移。

文本装饰线：

  • underline — 始终显示下划线
  • no-underline — 移除下划线
  • 默认 Link 样式 — 下划线在悬浮时显示

文本装饰色：

  • decoration-accentdecoration-muted 等 — 使用主题色设置下划线颜色
  • decoration-muted/50 — 使用透明度修饰符实现半透明下划线

文本装饰样式：

  • decoration-solid — 实线（默认）
  • decoration-double — 双线
  • decoration-dotted — 点线
  • decoration-dashed — 虚线
  • decoration-wavy — 波浪线

文本装饰粗细：

  • decoration-1decoration-2decoration-4 等 — 控制下划线粗细

下划线偏移：

  • underline-offset-1underline-offset-2underline-offset-4 等 — 调整文本与下划线间距

更多说明见 Tailwind CSS 文档：

可用的 BEM 类：

  • 基础：link
  • 图标：link__icon

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Link } from '@heroui/react';

function CustomLink() {
  return (
    <Link
      href="#"
      className="text-lg font-bold text-accent hover:text-accent/80"
    >
      Custom styled link
    </Link>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Link 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .link {
    @apply font-semibold;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Link 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .link — 链接基础样式
  • .link__icon — 链接图标样式

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以获得更大灵活性：

  • 焦点:focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 悬浮:hover[data-hovered="true"]
  • 按下:active[data-pressed="true"]
  • 禁用:disabled[aria-disabled="true"]

API 参考

Prop类型默认值描述
hrefstring-锚点的目标 URL
targetstring"_self"在何处打开链接文档
relstring-当前文档与链接文档的关系
downloadboolean | string-触发下载而非导航
isDisabledbooleanfalse禁用指针与键盘交互
classNamestring-与默认样式合并的自定义类
childrenReact.ReactNode-渲染在链接内部的内容
onPress(e: PressEvent) => void-链接被激活时触发
autoFocusboolean-元素挂载时是否应获得焦点
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, LinkRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

Link.Icon Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-自定义图标元素；省略时使用内置箭头图标
classNamestring-附加的 CSS 类

与路由库配合使用

使用变体函数为框架专用链接（例如 Next.js）添加样式：

import { Link } from '@heroui/react';
import { linkVariants } from '@heroui/styles';
import NextLink from 'next/link';

export default function Demo() {
  const slots = linkVariants();

  return (
    <NextLink className={slots.base()} href="/about">
      About Page
      <Link.Icon className={slots.icon()} />
    </NextLink>
  );
}

直接应用类

由于 HeroUI 使用 BEM 类，你可以将 Link 样式直接应用到任意链接元素：

import NextLink from 'next/link';

// 直接使用 Tailwind 工具类
export default function Demo() {
  return (
    <NextLink href="/about" className="link underline-offset-2">
      About Page
    </NextLink>
  );
}

// 或使用原生 <a>
export default function NativeLink() {
  return (
    <a href="/about" className="link underline decoration-accent underline-offset-4">
      About Page
      <Link.Icon className="link__icon" />
    </a>
  );
}

Label 标签

渲染与表单控件关联的无障碍标签。

ListBox 列表框

列表框展示一组选项，并允许用户选择一个或多个。

本页目录

引入用法组件结构自定义图标图标位置配合 Tailwind CSS 的文本装饰自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类交互状态API 参考Link PropsLink.Icon Props与路由库配合使用直接应用类