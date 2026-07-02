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ColorSlider 颜色滑块

ColorSlider 允许用户调整颜色值的单个通道。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ColorSlider, Label } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 ColorSlider 组件后，可通过点号访问各个子部分。

import { ColorSlider, Label } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ColorSlider channel="hue" defaultValue="hsl(0, 100%, 50%)">
    <Label>Hue</Label>
    <ColorSlider.Output />
    <ColorSlider.Track>
      <ColorSlider.Thumb />
    </ColorSlider.Track>
  </ColorSlider>
)

Vertical

Disabled

Controlled

HSL Channels

使用多个 ColorSlider 控制同一颜色值的不同通道。这些滑块可以共享同一个颜色值，从而组成完整的颜色选择器。

Alpha Channel

alpha 通道滑块会显示透明度棋盘格背景，以帮助可视化透明度。

RGB Channels

你也可以使用 RGB 色彩空间，并分别控制红、绿、蓝通道。

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ColorSlider, Label } from '@heroui/react';

function CustomColorSlider() {
  return (
    <ColorSlider channel="hue" defaultValue="hsl(0, 100%, 50%)" className="w-full">
      <Label>Hue</Label>
      <ColorSlider.Output className="text-muted text-sm" />
      <ColorSlider.Track className="h-6 rounded-full">
        <ColorSlider.Thumb className="size-5 rounded-full border-2 border-white" />
      </ColorSlider.Track>
    </ColorSlider>
  );
}

自定义组件类

要自定义 ColorSlider 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .color-slider {
    @apply flex flex-col gap-2;
  }

  .color-slider__output {
    @apply text-muted text-sm;
  }

  .color-slider__track {
    @apply relative h-5 w-full rounded-full;
  }

  .color-slider__thumb {
    @apply size-4 rounded-full border-3 border-white shadow-overlay;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ColorSlider 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .color-slider - 基础滑块容器
  • .color-slider__output - 显示当前数值的输出元素
  • .color-slider__track - 带颜色渐变的轨道元素
  • .color-slider__thumb - 显示当前颜色的滑块（thumb）

状态类

  • .color-slider[data-disabled="true"] - 禁用状态
  • .color-slider[data-orientation="vertical"] - 纵向方向
  • .color-slider__thumb[data-dragging="true"] - 正在拖动 thumb
  • .color-slider__thumb[data-focus-visible="true"] - thumb 的键盘焦点
  • .color-slider__thumb[data-disabled="true"] - thumb 禁用状态

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：

  • Hover：thumb 上 :hover[data-hovered="true"]
  • Focus：thumb 上 :focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • Dragging：thumb 上 [data-dragging="true"]
  • Disabled：滑块或 thumb 上 :disabled[data-disabled="true"]

API 参考

ColorSlider Props

继承自 React Aria ColorSlider

Prop类型默认值描述
channelColorChannel-滑块操作的通道（hue、saturation、lightness、brightness、alpha、red、green、blue）
colorSpaceColorSpace-色彩空间（hsl、hsb、rgb）。默认取当前值的色彩空间
valuestring | Color-当前颜色值（受控）
defaultValuestring | Color-默认颜色值（非受控）
onChange(value: Color) => void-拖动过程中数值变化时触发的事件处理函数
onChangeEnd(value: Color) => void-拖动结束时触发的事件处理函数
orientation"horizontal" | "vertical""horizontal"滑块方向
isDisabledboolean-是否禁用滑块
namestring-用于表单提交的 input 名称
aria-labelstring-滑块的无障碍标签
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode | RenderFunction-滑块内容或渲染函数
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSliderRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

ColorSlider.Output Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode | RenderFunction-输出内容或渲染函数

ColorSlider.Track Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
styleCSSProperties | RenderFunction-行内样式或渲染函数
childrenReactNode | RenderFunction-轨道内容或渲染函数

ColorSlider.Thumb Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
styleCSSProperties | RenderFunction-行内样式或渲染函数
childrenReactNode | RenderFunction-thumb 内容或渲染函数

RenderProps

使用渲染函数时，会提供以下值：

Prop类型描述
stateColorSliderStateColorSlider 的状态
colorColor当前颜色值
orientation"horizontal" | "vertical"滑块方向
isDisabledboolean是否禁用滑块

无障碍

ColorSlider 实现了 ARIA slider 模式，并提供：

  • 完整的键盘导航支持（方向键、Home、End、Page Up/Down）
  • 屏幕阅读器对数值变化的播报
  • 合理的焦点管理
  • 禁用状态支持
  • 通过隐藏 input 元素与 HTML 表单集成
  • 结合区域设置进行数值格式化的国际化支持

更多信息见 React Aria ColorSlider 文档

ColorField 颜色输入框

基于 React Aria ColorField 的颜色输入字段，包含标签、说明与校验能力。

ColorSwatch 颜色色块

颜色值的视觉预览，并提供无障碍支持。

本页目录

引入用法组件结构VerticalDisabledControlledHSL ChannelsAlpha ChannelRGB Channels自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类状态类交互状态API 参考ColorSlider PropsColorSlider.Output PropsColorSlider.Track PropsColorSlider.Thumb PropsRenderProps无障碍