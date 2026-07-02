ColorSlider 颜色滑块
ColorSlider 允许用户调整颜色值的单个通道。
引入
用法
组件结构
导入 ColorSlider 组件后，可通过点号访问各个子部分。
Vertical
Disabled
Controlled
HSL Channels
使用多个 ColorSlider 控制同一颜色值的不同通道。这些滑块可以共享同一个颜色值，从而组成完整的颜色选择器。
Alpha Channel
alpha 通道滑块会显示透明度棋盘格背景，以帮助可视化透明度。
RGB Channels
你也可以使用 RGB 色彩空间，并分别控制红、绿、蓝通道。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 ColorSlider 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ColorSlider 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.color-slider- 基础滑块容器
.color-slider__output- 显示当前数值的输出元素
.color-slider__track- 带颜色渐变的轨道元素
.color-slider__thumb- 显示当前颜色的滑块（thumb）
状态类
.color-slider[data-disabled="true"]- 禁用状态
.color-slider[data-orientation="vertical"]- 纵向方向
.color-slider__thumb[data-dragging="true"]- 正在拖动 thumb
.color-slider__thumb[data-focus-visible="true"]- thumb 的键盘焦点
.color-slider__thumb[data-disabled="true"]- thumb 禁用状态
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：
- Hover：thumb 上
:hover或
[data-hovered="true"]
- Focus：thumb 上
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- Dragging：thumb 上
[data-dragging="true"]
- Disabled：滑块或 thumb 上
:disabled或
[data-disabled="true"]
API 参考
ColorSlider Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
channel
ColorChannel
|-
|滑块操作的通道（hue、saturation、lightness、brightness、alpha、red、green、blue）
colorSpace
ColorSpace
|-
|色彩空间（hsl、hsb、rgb）。默认取当前值的色彩空间
value
string | Color
|-
|当前颜色值（受控）
defaultValue
string | Color
|-
|默认颜色值（非受控）
onChange
(value: Color) => void
|-
|拖动过程中数值变化时触发的事件处理函数
onChangeEnd
(value: Color) => void
|-
|拖动结束时触发的事件处理函数
orientation
"horizontal" | "vertical"
"horizontal"
|滑块方向
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用滑块
name
string
|-
|用于表单提交的 input 名称
aria-label
string
|-
|滑块的无障碍标签
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|滑块内容或渲染函数
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSliderRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
ColorSlider.Output Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|输出内容或渲染函数
ColorSlider.Track Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
style
CSSProperties | RenderFunction
|-
|行内样式或渲染函数
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|轨道内容或渲染函数
ColorSlider.Thumb Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
style
CSSProperties | RenderFunction
|-
|行内样式或渲染函数
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|thumb 内容或渲染函数
RenderProps
使用渲染函数时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
state
ColorSliderState
|ColorSlider 的状态
color
Color
|当前颜色值
orientation
"horizontal" | "vertical"
|滑块方向
isDisabled
boolean
|是否禁用滑块
无障碍
ColorSlider 实现了 ARIA slider 模式，并提供：
- 完整的键盘导航支持（方向键、Home、End、Page Up/Down）
- 屏幕阅读器对数值变化的播报
- 合理的焦点管理
- 禁用状态支持
- 通过隐藏 input 元素与 HTML 表单集成
- 结合区域设置进行数值格式化的国际化支持
更多信息见 React Aria ColorSlider 文档。