SearchField 搜索框
搜索输入字段，包含清除按钮与搜索图标。
引入
用法
组件结构
SearchField 允许用户输入并清空搜索关键词。它包含搜索图标，并提供可选的清除按钮以便快速重置。
带说明
必填字段
校验
将
isInvalid 与
FieldError 配合使用，以展示校验信息。
禁用状态
受控
控制值以与其他组件同步，或执行自定义格式化。
带校验
在受控数值的基础上实现自定义校验逻辑。
自定义图标
自定义搜索图标与清除按钮图标。
全宽
变体
SearchField 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 带阴影的标准样式，适用于大多数场景
secondary— 低强调、无阴影的变体，适合用在 Surface 组件内
在 Surface 内
在 Surface 内使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
表单示例
包含校验与提交处理的完整表单集成示例。
键盘快捷键
添加快捷键以快速聚焦搜索字段。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
SearchField 使用可自定义的 CSS 类。你可以覆盖这些类名以匹配自己的设计系统。
CSS 类
.search-field– 根容器，样式非常克制（
flex flex-col gap-1）
.search-field__group– 搜索图标、输入框与清除按钮的容器，包含边框与背景样式
.search-field__input– 搜索输入字段
.search-field__search-icon– 左侧显示的搜索图标
.search-field__clear-button– 用于清空搜索字段的按钮
.search-field--primary– 带阴影的主变体（默认）
.search-field--secondary– 无阴影的次变体，适合用在 surface 上
说明： 子组件（Label、Description、FieldError）拥有各自的 CSS 类与样式。自定义方式请参见对应文档。
交互状态
SearchField 会根据状态自动管理以下 data 属性：
- Invalid：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]– 无效时会自动隐藏 description 插槽
- Disabled：
[data-disabled="true"]– 当
isDisabled为 true 时应用
- Focus Within：
[data-focus-within="true"]– 当输入框聚焦时应用
- Focus Visible：
[data-focus-visible="true"]– 当焦点可见（键盘导航）时应用
- Hovered：
[data-hovered="true"]– 当悬停在整个组合上时应用
- Empty：
[data-empty="true"]– 当字段为空时应用（会隐藏清除按钮）
更多属性可通过渲染 prop 获得（见下方的 SearchFieldRenderProps）。
API 参考
SearchField Props
SearchField 继承 React Aria SearchField 组件的全部 props。
Base Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: SearchFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（Label、Group、Input 等）或渲染函数。
className
string | (values: SearchFieldRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类，支持渲染 prop。
style
React.CSSProperties | (values: SearchFieldRenderProps) => React.CSSProperties
|-
|行内样式，支持渲染 prop。
fullWidth
boolean
false
|搜索字段是否占满容器宽度
id
string
|-
|元素的唯一标识符。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, SearchFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Value Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string
|-
|当前值（受控）。
defaultValue
string
|-
|默认值（非受控）。
onChange
(value: string) => void
|-
|值变化时触发的事件处理函数。
Validation Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isRequired
boolean
false
|提交表单前是否要求用户输入。
isInvalid
boolean
|-
|当前值是否无效。
validate
(value: string) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 表单校验或 ARIA 属性。
validationErrors
string[]
|-
|服务端校验错误。
State Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用输入。
isReadOnly
boolean
|-
|是否可选中但不可修改。
Form Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
name
string
|-
|input 元素的名称，用于 HTML 表单提交。
autoFocus
boolean
|-
|元素渲染后是否应获得焦点。
Event Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
onSubmit
(value: string) => void
|-
|用户提交搜索（Enter）时触发的事件处理函数。
onClear
() => void
|-
|按下清除按钮时触发的事件处理函数。
Accessibility Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|没有可见标签时的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|用于标注该字段的元素 ID。
aria-describedby
string
|-
|用于描述该字段的元素 ID。
aria-details
string
|-
|包含更多详情的元素 ID。
Composition Components
SearchField 需要与以下独立组件组合使用，请分别导入并直接使用：
- SearchField.Group – 搜索图标、输入框与清除按钮的容器
- SearchField.Input – 搜索输入字段
- SearchField.SearchIcon – 左侧显示的搜索图标
- SearchField.ClearButton – 用于清空搜索字段的按钮
- Label – 字段标签组件（
@heroui/react）
- Description – 辅助说明文本组件（
@heroui/react）
- FieldError – 校验错误信息组件（
@heroui/react）
这些组件各自拥有 props API。请直接在 SearchField 内组合使用：
SearchField.Group Props
SearchField.Group 继承 React Aria Group 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: GroupRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（SearchIcon、Input、ClearButton）或渲染函数。
className
string | (values: GroupRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类。
SearchField.Input Props
SearchField.Input 继承 React Aria Input 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|用于样式的 CSS 类。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|输入的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
placeholder
string
|-
|输入为空时显示的占位符文本。
type
string
"search"
|输入类型（会自动设置为
"search"）。
SearchField.SearchIcon Props
SearchField.SearchIcon 是一个用于渲染搜索图标的自定义组件。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
<IconSearch />
|自定义图标元素。默认为搜索图标。
className
string
|-
|用于样式的 CSS 类。
SearchField.ClearButton Props
SearchField.ClearButton 继承 React Aria Button 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
<CloseButton icon />
|按钮的图标或内容。默认为关闭图标。
className
string
|-
|用于样式的 CSS 类。
slot
"clear"
"clear"
|必须设置为
"clear"（会自动设置）。
SearchFieldRenderProps
在
className、
style 或
children 上使用渲染 prop 时，可使用以下值：
|Prop
|类型
|描述
isDisabled
boolean
|字段是否禁用。
isInvalid
boolean
|字段当前是否无效。
isReadOnly
boolean
|字段是否只读。
isRequired
boolean
|字段是否必填。
isFocused
boolean
|字段是否聚焦（已弃用，请使用
isFocusWithin）。
isFocusWithin
boolean
|是否有任意子元素聚焦。
isFocusVisible
boolean
|是否为可见焦点（键盘导航）。
value
string
|当前值。
isEmpty
boolean
|字段是否为空。