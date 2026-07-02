ErrorMessage 错误信息
用于展示错误信息的底层组件。
引入
用法
ErrorMessage 是基于 React Aria
Text、并使用
errorMessage 插槽的底层组件，适用于 非表单 场景（例如
TagGroup、
Calendar 等集合类组件）。
组件结构
何时使用
ErrorMessage 不绑定表单，是用于非表单上下文的通用错误展示组件。
- 推荐用于 非表单组件（例如
TagGroup、
Calendar、集合类组件）
- 对于表单字段，我们更推荐使用
FieldError，它提供表单相关的校验能力与自动错误处理，并遵循标准化的表单校验模式。
ErrorMessage 与 FieldError
|组件
|使用场景
|表单集成
|示例组件
ErrorMessage
|非表单组件
|否
TagGroup、
Calendar
FieldError
|表单字段（推荐）
|是
TextField、
NumberField、
Select
对于表单校验，我们推荐使用
FieldError，因为它遵循标准化的表单校验模式并提供表单相关能力。示例与最佳实践见 FieldError 文档 与 Form 指南。
API 参考
ErrorMessage Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|错误信息内容
说明：
ErrorMessage 基于 React Aria 的
Text 组件，并使用
slot="errorMessage"。你可以使用
[slot=errorMessage] CSS 选择器进行样式覆盖。
无障碍
ErrorMessage 通过以下方式增强无障碍：
- 使用屏幕阅读器可识别的语义化 HTML
- 提供
slot="errorMessage"属性以集成 React Aria
- 为错误状态提供合适的文本对比度
- 遵循 WAI-ARIA 的错误信息最佳实践
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 ErrorMessage 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ErrorMessage 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.error-message- 危险色与文本截断等基础样式
插槽类
[slot="errorMessage"]- 与 React Aria 集成的 ErrorMessage 插槽样式