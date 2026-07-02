ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

ErrorMessage 错误信息

用于展示错误信息的底层组件。

React Aria源代码样式源代码

引入

import { ErrorMessage } from '@heroui/react';

用法

ErrorMessage 是基于 React Aria Text、并使用 errorMessage 插槽的底层组件，适用于 非表单 场景（例如 TagGroupCalendar 等集合类组件）。

组件结构

import { TagGroup, Tag, Label, Description, ErrorMessage } from '@heroui/react';

<TagGroup>
  <Label />
  <TagGroup.List>
    <Tag />
  </TagGroup.List>
  <Description />
  <ErrorMessage />
</TagGroup>

何时使用

ErrorMessage 不绑定表单，是用于非表单上下文的通用错误展示组件。

  • 推荐用于 非表单组件（例如 TagGroupCalendar、集合类组件）
  • 对于表单字段，我们更推荐使用 FieldError，它提供表单相关的校验能力与自动错误处理，并遵循标准化的表单校验模式。

ErrorMessage 与 FieldError

组件使用场景表单集成示例组件
ErrorMessage非表单组件TagGroupCalendar
FieldError表单字段（推荐）TextFieldNumberFieldSelect

对于表单校验，我们推荐使用 FieldError，因为它遵循标准化的表单校验模式并提供表单相关能力。示例与最佳实践见 FieldError 文档Form 指南

API 参考

ErrorMessage Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-错误信息内容

说明： ErrorMessage 基于 React Aria 的 Text 组件，并使用 slot="errorMessage"。你可以使用 [slot=errorMessage] CSS 选择器进行样式覆盖。

无障碍

ErrorMessage 通过以下方式增强无障碍：

  • 使用屏幕阅读器可识别的语义化 HTML
  • 提供 slot="errorMessage" 属性以集成 React Aria
  • 为错误状态提供合适的文本对比度
  • 遵循 WAI-ARIA 的错误信息最佳实践

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ErrorMessage } from '@heroui/react';

function CustomErrorMessage() {
  return (
    <ErrorMessage className="font-bold text-sm">
      Custom styled error message
    </ErrorMessage>
  );
}

自定义组件类

要自定义 ErrorMessage 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .error-message {
    @apply text-red-600 text-sm font-medium;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ErrorMessage 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .error-message - 危险色与文本截断等基础样式

插槽类

  • [slot="errorMessage"] - 与 React Aria 集成的 ErrorMessage 插槽样式

Dropdown 下拉菜单

下拉菜单展示一组可供用户选择的操作或选项。

FieldError 字段错误

用于展示表单字段的校验错误信息。

本页目录

引入用法组件结构何时使用ErrorMessage 与 FieldErrorAPI 参考ErrorMessage Props无障碍样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类插槽类