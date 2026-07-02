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ColorSwatchPicker 颜色色块选择器

允许用户从预置调色板中选择颜色的 swatch 列表。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ColorSwatchPicker, parseColor } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 ColorSwatchPicker 组件，并通过点语法访问所有子部分。

import { ColorSwatchPicker } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ColorSwatchPicker>
    <ColorSwatchPicker.Item color="#F43F5E">
      <ColorSwatchPicker.Swatch />
      <ColorSwatchPicker.Indicator />
    </ColorSwatchPicker.Item>
    <ColorSwatchPicker.Item color="#D946EF">
      <ColorSwatchPicker.Swatch />
      <ColorSwatchPicker.Indicator />
    </ColorSwatchPicker.Item>
    <ColorSwatchPicker.Item color="#8B5CF6">
      <ColorSwatchPicker.Swatch />
      <ColorSwatchPicker.Indicator />
    </ColorSwatchPicker.Item>
  </ColorSwatchPicker>
);

变体

尺寸

堆叠布局

默认值

受控

禁用

自定义指示器

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以使用 className props 自定义 ColorSwatchPicker：

import { ColorSwatchPicker } from '@heroui/react';

function CustomColorSwatchPicker() {
  return (
    <ColorSwatchPicker className="gap-4">
      <ColorSwatchPicker.Item color="#F43F5E" className="shadow-lg">
        <ColorSwatchPicker.Swatch />
      </ColorSwatchPicker.Item>
      <ColorSwatchPicker.Item color="#D946EF">
        <ColorSwatchPicker.Swatch />
      </ColorSwatchPicker.Item>
    </ColorSwatchPicker>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 ColorSwatchPicker 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .color-swatch-picker {
    @apply gap-4;
  }

  .color-swatch-picker__item {
    @apply shadow-md;
  }

  .color-swatch-picker__swatch {
    @apply border-2 border-white;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ColorSwatchPicker 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础与结构

  • .color-swatch-picker - 基础容器（flex 布局）
  • .color-swatch-picker__item - 单个 swatch 包裹层
  • .color-swatch-picker__swatch - swatch 视觉元素

尺寸类

  • .color-swatch-picker--xs - 特小（16px）
  • .color-swatch-picker--sm - 小（24px）
  • .color-swatch-picker--md - 中（32px，默认）
  • .color-swatch-picker--lg - 大（36px）
  • .color-swatch-picker--xl - 特大（40px）

形状变体

  • .color-swatch-picker--circle - 圆形（默认）
  • .color-swatch-picker--square - 圆角方形

布局类

  • .color-swatch-picker--grid - 横向换行网格（默认）
  • .color-swatch-picker--stack - 纵向堆叠

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以便灵活控制状态：

  • 悬停:hover[data-hovered="true"] — 缩放至 1.1（仅在未选中时）
  • 聚焦:focus-visible[data-focus-visible="true"] — 焦点环
  • 已选中[data-selected="true"] — 与 swatch 同色的内边框
  • 禁用[data-disabled="true"] — 降低透明度

API 参考

ColorSwatchPicker Props

继承自 React Aria ColorSwatchPicker

Prop类型默认值描述
valuestring | Color-当前选中颜色（受控）
defaultValuestring | Color-默认选中颜色（非受控）
onChange(value: Color) => void-选中变化时调用的处理函数
size"xs" | "sm" | "md" | "lg" | "xl""md"swatch 尺寸
variant"circle" | "square""circle"swatch 形状
layout"grid" | "stack""grid"布局方向
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-ColorSwatchPicker.Item 元素
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSwatchPickerRenderProps>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

ColorSwatchPicker.Item Props

Prop类型默认值描述
colorstring | Color必填swatch 颜色
isDisabledbooleanfalse是否禁用该项
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-ColorSwatchPicker.Swatch 元素
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSwatchPickerItemRenderProps>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

ColorSwatchPicker.Swatch Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类

parseColor

为方便使用，从 React Aria Components 重新导出 parseColor 函数：

import { parseColor } from '@heroui/react';

// 解析十六进制颜色
const red = parseColor('#ff0000');

// 解析 RGB
const green = parseColor('rgb(0, 255, 0)');

// 解析 HSL
const blue = parseColor('hsl(240, 100%, 50%)');

ColorSwatch 颜色色块

颜色值的视觉预览，并提供无障碍支持。

ColorPicker 颜色选择器

可组合的 ColorPicker，在多个颜色组件之间同步颜色值。

本页目录

引入用法组件结构变体尺寸堆叠布局默认值受控禁用自定义指示器自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础与结构尺寸类形状变体布局类交互状态API 参考ColorSwatchPicker PropsColorSwatchPicker.Item PropsColorSwatchPicker.Swatch PropsparseColor