ColorSwatchPicker 颜色色块选择器
允许用户从预置调色板中选择颜色的 swatch 列表。
引入
用法
组件结构
导入 ColorSwatchPicker 组件，并通过点语法访问所有子部分。
变体
尺寸
堆叠布局
默认值
受控
禁用
自定义指示器
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以使用
className props 自定义 ColorSwatchPicker：
自定义组件类
若要自定义 ColorSwatchPicker 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ColorSwatchPicker 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与结构
.color-swatch-picker- 基础容器（flex 布局）
.color-swatch-picker__item- 单个 swatch 包裹层
.color-swatch-picker__swatch- swatch 视觉元素
尺寸类
.color-swatch-picker--xs- 特小（16px）
.color-swatch-picker--sm- 小（24px）
.color-swatch-picker--md- 中（32px，默认）
.color-swatch-picker--lg- 大（36px）
.color-swatch-picker--xl- 特大（40px）
形状变体
.color-swatch-picker--circle- 圆形（默认）
.color-swatch-picker--square- 圆角方形
布局类
.color-swatch-picker--grid- 横向换行网格（默认）
.color-swatch-picker--stack- 纵向堆叠
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以便灵活控制状态：
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]— 缩放至 1.1（仅在未选中时）
- 聚焦：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]— 焦点环
- 已选中：
[data-selected="true"]— 与 swatch 同色的内边框
- 禁用：
[data-disabled="true"]— 降低透明度
API 参考
ColorSwatchPicker Props
继承自 React Aria ColorSwatchPicker。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string | Color
|-
|当前选中颜色（受控）
defaultValue
string | Color
|-
|默认选中颜色（非受控）
onChange
(value: Color) => void
|-
|选中变化时调用的处理函数
size
"xs" | "sm" | "md" | "lg" | "xl"
"md"
|swatch 尺寸
variant
"circle" | "square"
"circle"
|swatch 形状
layout
"grid" | "stack"
"grid"
|布局方向
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|ColorSwatchPicker.Item 元素
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSwatchPickerRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
ColorSwatchPicker.Item Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
color
string | Color
|必填
|swatch 颜色
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该项
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|ColorSwatchPicker.Swatch 元素
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSwatchPickerItemRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
ColorSwatchPicker.Swatch Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
parseColor
为方便使用，从 React Aria Components 重新导出
parseColor 函数：