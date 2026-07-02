Popover 弹出框
在由按钮或任意自定义元素触发后，于 portal 中展示丰富内容。
引入
用法
组件结构
引入 Popover 后，可通过点语法访问各个部分。
带箭头
位置
可交互内容
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Popover 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
CSS 类
Popover 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.popover- Popover 根容器样式
.popover__dialog- 对话框内容包裹层
.popover__heading- 标题文本样式
.popover__trigger- 触发元素样式
交互状态
组件支持以下动画相关状态：
- 进入：
[data-entering]— Popover 出现过程中应用
- 离开：
[data-exiting]— Popover 消失过程中应用
- 位置：
[data-placement="*"]— 根据 Popover 位置应用
- 焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
API 参考
Popover Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|触发器与内容元素
isOpen
boolean
|-
|控制 Popover 是否可见（受控）
defaultOpen
boolean
false
|初始打开状态（非受控）
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|打开状态变化时调用
Popover.Content Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|在 Popover 中展示的内容
placement
"top" | "bottom" | "left" | "right" (及变体)
"bottom"
|Popover 的位置
offset
number
8
|与触发元素的距离
shouldFlip
boolean
true
|是否允许 Popover 改变方向以适配空间
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, PopoverRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
Popover.Dialog Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|对话框内容
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
Popover.Trigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|触发 Popover 的元素
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
Popover.Arrow Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|自定义箭头元素
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, OverlayArrowRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。