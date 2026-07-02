Popover 弹出框

import { Popover, Button } from '@heroui/react' ; function CustomPopover () { return ( < Popover > < Popover.Trigger > < Button >Open</ Button > </ Popover.Trigger > < Popover.Content className = "bg-accent text-accent-foreground" > < Popover.Dialog > < h3 >Custom Styled</ h3 > < p >This popover has custom styling</ p > </ Popover.Dialog > </ Popover.Content > </ Popover > ); }