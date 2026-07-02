Dropdown 下拉菜单
下拉菜单展示一组可供用户选择的操作或选项。
引入
用法
组件结构
引入 Dropdown 组件并通过点语法访问所有子部分。
带单选
单选且自定义指示器
带多选
带分组级选择
带键盘快捷键
带图标
长按触发
带描述
带分组
带禁用项
带子菜单
带自定义子菜单指示器
受控
受控展开状态
自定义触发器
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Dropdown 组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体和状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Dropdown 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.dropdown- Dropdown 根容器
.dropdown__trigger- 用于触发 Dropdown 的按钮或元素
.dropdown__popover- Popover 容器
.dropdown__menu- Popover 内的菜单容器
状态类
.dropdown__trigger[data-focus-visible="true"]- 触发器聚焦状态
.dropdown__trigger[data-disabled="true"]- 触发器禁用状态
.dropdown__trigger[data-pressed="true"]- 触发器按下状态
.dropdown__popover[data-entering]- 进入动画状态
.dropdown__popover[data-exiting]- 退出动画状态
.dropdown__menu[data-selection-mode="single"]- 单选模式
.dropdown__menu[data-selection-mode="multiple"]- 多选模式
菜单组件类
Dropdown 使用 Menu、MenuItem 与 MenuSection 作为底层组件。以下类名也可用于自定义：
Menu 类
.menu- 菜单容器（menu.css）
[data-slot="separator"]- 菜单内的分隔线元素
-
MenuItem 类
.menu-item- 菜单项容器（menu-item.css）
.menu-item__indicator- 选中指示器（对勾或圆点）
[data-slot="menu-item-indicator--checkmark"]- 对勾指示器 SVG
[data-slot="menu-item-indicator--dot"]- 圆点指示器 SVG
-
.menu-item__indicator--submenu- 子菜单指示器（箭头）
.menu-item--default- 默认样式变体
.menu-item--danger- 危险样式变体
MenuItem 状态类
.menu-item[data-focus-visible="true"]- 聚焦状态（键盘焦点）
.menu-item[data-focus="true"]- 聚焦状态
.menu-item[data-pressed]- 按下状态
.menu-item[data-hovered]- 悬停状态
.menu-item[data-selected="true"]- 选中状态
.menu-item[data-disabled]- 禁用状态
.menu-item[data-has-submenu="true"]- 带子菜单的项
.menu-item[data-selection-mode="single"]- 单选模式
.menu-item[data-selection-mode="multiple"]- 多选模式
.menu-item[aria-checked="true"]- 已勾选（ARIA）
.menu-item[aria-selected="true"]- 已选中（ARIA）
MenuSection 类
.menu-section- 菜单分区容器（menu-section.css）
交互状态
该组件同时支持 CSS 伪类和 data 属性，便于灵活组合：
- 悬停：触发器与菜单项上
:hover或
[data-hovered="true"]
- 聚焦：触发器与菜单项上
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：触发器与菜单项上
:disabled或
[data-disabled="true"]
- 按下：触发器与菜单项上
:active或
[data-pressed="true"]
- 选中：菜单项上
[data-selected="true"]或
[aria-selected="true"]
API 参考
Dropdown Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isOpen
boolean
|-
|设置菜单展开状态（受控）。
defaultOpen
boolean
|-
|设置菜单默认展开状态（非受控）。
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|展开状态变化时调用的事件处理函数。
trigger
"press" | "longPress"
"press"
|触发菜单的交互类型。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|Dropdown 内容。
Dropdown.Trigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|触发器内容或渲染函数。
使用 Button 作为触发器时，同样支持所有 Button props。
Dropdown.Popover Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
"bottom" | "bottom left" | "bottom right" | "bottom start" | "bottom end" | "top" | "top left" | "top right" | "top start" | "top end" | "left" | "left top" | "left bottom" | "start" | "start top" | "start bottom" | "right" | "right top" | "right bottom" | "end" | "end top" | "end bottom"
"bottom"
|相对于触发器的 Popover 位置。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|子内容。
同样支持所有 Popover props。
Dropdown.Menu Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
selectionMode
"single" | "multiple" | "none"
"none"
|是否启用单选、多选或不启用选择。
selectedKeys
Iterable<Key>
|-
|当前选中的 key（受控）。
defaultSelectedKeys
Iterable<Key>
|-
|初始选中的 key（非受控）。
onSelectionChange
(keys: Selection) => void
|-
|选中变化时调用的事件处理函数。
disabledKeys
Iterable<Key>
|-
|禁用项的 key。
onAction
(key: Key) => void
|-
|激活菜单项时调用的事件处理函数。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|菜单内容。
同样支持所有 Menu props。
Dropdown.Section Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
selectionMode
"single" | "multiple"
|-
|该分组内菜单项的选择模式。
selectedKeys
Iterable<Key>
|-
|当前选中的 key（受控）。
defaultSelectedKeys
Iterable<Key>
|-
|初始选中的 key（非受控）。
onSelectionChange
(keys: Selection) => void
|-
|选中变化时调用的事件处理函数。
disabledKeys
Iterable<Key>
|-
|禁用项的 key。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|分组内容。
同样支持所有 MenuSection props。
Dropdown.Item Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
Key
|-
|菜单项唯一标识。
textValue
string
|-
|用于首字母导航的文本内容。
variant
"default" | "danger"
"default"
|菜单项视觉变体。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|菜单项内容或渲染函数。
同样支持所有 MenuItem props。
Dropdown.ItemIndicator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
type
"checkmark" | "dot"
"checkmark"
|指示器类型。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|自定义指示器内容或渲染函数。
使用渲染函数时，会传入以下值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|该项是否选中。
isIndeterminate
boolean
|该项是否处于不确定状态。
Dropdown.SubmenuIndicator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|自定义指示器内容。
Dropdown.SubmenuTrigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|子菜单触发器内容。
同样支持所有 SubmenuTrigger props。
RenderProps
在 Dropdown.Item 中使用渲染函数时，会传入以下值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|该项是否选中。
isFocused
boolean
|该项是否聚焦。
isDisabled
boolean
|该项是否禁用。
isPressed
boolean
|该项是否处于按下状态。
示例
基础用法
带分组
受控选择
带子菜单
无障碍
Dropdown 组件实现 ARIA 菜单模式，并提供：
- 完整键盘导航（方向键、Home/End、首字母导航）
- 屏幕阅读器对操作与选中变化的播报
- 合理的焦点管理
- 禁用态支持
- 长按交互支持
- 子菜单导航
更多信息见 React Aria Menu 文档。