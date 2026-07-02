ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

ComboBox 组合框

将文本输入与 ListBox 结合，用户可通过输入查询把选项列表过滤为匹配项。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ComboBox } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 ComboBox 组件并通过点语法访问所有子部分。

import { ComboBox, Input, Label, Description, Header, ListBox, Separator } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ComboBox>
    <Label />
    <ComboBox.InputGroup>
      <Input />
      <ComboBox.Trigger />
    </ComboBox.InputGroup>
    <Description />
    <ComboBox.Popover>
      <ListBox>
        <ListBox.Item>
          <Label />
          <Description />
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
        <ListBox.Section>
          <Header />
          <ListBox.Item>
            <Label />
          </ListBox.Item>
        </ListBox.Section>
      </ListBox>
    </ComboBox.Popover>
  </ComboBox>
)

带描述

带分组

带禁用选项

自定义指示器

必填

自定义值

受控

受控输入值

异步加载

自定义过滤

允许自定义值

禁用

默认选中项

全宽

在 Surface 内

Surface 内使用时，请使用 variant="secondary"，以应用适合表面背景的弱强调变体。

菜单触发

使用 menuTrigger prop 控制 Popover 何时打开：

  • focus（默认）：输入框获得焦点时打开 Popover
  • input：用户编辑输入文本时打开 Popover
  • manual：仅当用户按下触发按钮或使用方向键时打开 Popover

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ComboBox, Input } from '@heroui/react';

function CustomComboBox() {
  return (
    <ComboBox className="w-full">
      <Label>Favorite Animal</Label>
      <ComboBox.InputGroup className="border rounded-lg p-2 bg-surface">
        <Input placeholder="Search animals..." />
        <ComboBox.Trigger className="text-muted" />
      </ComboBox.InputGroup>
      <ComboBox.Popover>
        <ListBox>
          <ListBox.Item id="1" textValue="Item 1" className="hover:bg-surface-secondary">
            Item 1
          </ListBox.Item>
        </ListBox>
      </ComboBox.Popover>
    </ComboBox>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 ComboBox 组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .combo-box {
    @apply flex flex-col gap-1;
  }

  .combo-box__input-group {
    @apply relative inline-flex items-center;
  }

  .combo-box__trigger {
    @apply absolute right-0 text-muted;
  }

  .combo-box__popover {
    @apply rounded-lg border border-border bg-surface p-2;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ComboBox 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .combo-box - ComboBox 根容器
  • .combo-box__input-group - 输入框与触发按钮的容器
  • .combo-box__trigger - 打开 Popover 的按钮
  • .combo-box__popover - Popover 容器

状态类

  • .combo-box[data-invalid="true"] - 无效状态
  • .combo-box[data-disabled="true"] - 禁用状态
  • .combo-box__trigger[data-focus-visible="true"] - 触发器聚焦
  • .combo-box__trigger[data-disabled="true"] - 触发器禁用
  • .combo-box__trigger[data-open="true"] - 展开状态

交互状态

组件同时支持伪类与 data 属性：

  • 悬停：触发器上 :hover[data-hovered="true"]
  • 聚焦：触发器上 :focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 禁用：ComboBox 上 :disabled[data-disabled="true"]
  • 打开：触发器上 [data-open="true"]

API 参考

ComboBox Props

Prop类型默认值描述
inputValuestring-当前输入值（受控）。
defaultInputValuestring-默认输入值（非受控）。
onInputChange(value: string) => void-输入值变化时调用的事件处理函数。
selectedKeyKey | null-当前选中的 key（受控）。
defaultSelectedKeyKey | null-默认选中的 key（非受控）。
onSelectionChange(key: Key | null) => void-选中变化时调用的事件处理函数。
itemsIterable<T>-在 ListBox 中展示的 items。
disabledKeysIterable<Key>-禁用项的 key。
defaultFilter(text: string, inputValue: string) => boolean-用于过滤 items 的自定义过滤函数。
isDisabledboolean-是否禁用 ComboBox。
isReadOnlyboolean-输入是否可选中但不可由用户更改。
isRequiredboolean-是否必填。
isInvalidboolean-ComboBox 的值是否无效。
validate(value: ComboBoxValidationValue) => ValidationError | true | null | undefined-若给定值无效则返回错误信息的函数。当 validationBehavior="native" 时，提交表单会向用户展示校验错误；实时校验请改用 isInvalid prop。
validationBehavior"native" | "aria""native"使用原生 HTML 表单校验在值缺失或无效时阻止提交，还是通过 ARIA 将字段标记为必填或无效。
namestring-提交 HTML 表单时 input 的 name。
formstring-要关联的 <form> 元素 id。
formValue"text" | "key""key"在 HTML 表单提交时提交选中项的文本还是 key。当 allowsCustomValuetrue 时该选项不适用，始终提交文本。
autoCompletestring-自动完成行为类型。
autoFocusboolean-是否在挂载时自动聚焦。
allowsCustomValueboolean-是否允许不在列表中的自定义值。
allowsEmptyCollectionboolean-是否允许空集合。
menuTrigger"focus" | "input" | "manual""focus"展示 ComboBox 菜单所需的交互。
shouldFocusWrapboolean-键盘导航是否循环。
fullWidthbooleanfalseComboBox 是否占满容器宽度。
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode | RenderFunction-ComboBox 内容或渲染函数。
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ComboBoxRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

ComboBox.InputGroup Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-InputGroup 内容。

ComboBox.Trigger Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-自定义触发器内容。

ComboBox.Popover Props

Prop类型默认值描述
placement"bottom" | "bottom left" | "bottom right" | "bottom start" | "bottom end" | "top" | "top left" | "top right" | "top start" | "top end" | "left" | "left top" | "left bottom" | "start" | "start top" | "start bottom" | "right" | "right top" | "right bottom" | "end" | "end top" | "end bottom""bottom"相对于触发器的 Popover 位置。
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-子内容。

RenderProps

对 ComboBox 使用渲染函数时，会传入以下值：

Prop类型描述
stateComboBoxStateComboBox 状态。
inputValuestring当前输入值。
selectedKeyKey | null当前选中的 key。
selectedItemNode | null当前选中的 item。

示例

基础用法

import { ComboBox, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

<ComboBox className="w-[256px]">
  <Label>Favorite Animal</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search animals..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
</ComboBox>

带分组

import { ComboBox, Input, Label, ListBox, Header, Separator } from '@heroui/react';

<ComboBox className="w-[256px]">
  <Label>Country</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search countries..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Section>
        <Header>North America</Header>
        <ListBox.Item id="usa" textValue="United States">
          United States
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
      </ListBox.Section>
      <Separator />
      <ListBox.Section>
        <Header>Europe</Header>
        <ListBox.Item id="uk" textValue="United Kingdom">
          United Kingdom
          <ListBox.ItemIndicator />
        </ListBox.Item>
      </ListBox.Section>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
</ComboBox>

受控选中

import type { Key } from '@heroui/react';

import { ComboBox, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';
import { useState } from 'react';

function ControlledComboBox() {
  const [selectedKey, setSelectedKey] = useState<Key | null>('cat');

  return (
    <ComboBox
      className="w-[256px]"
      selectedKey={selectedKey}
      onSelectionChange={setSelectedKey}
    >
      <Label>Animal</Label>
      <ComboBox.InputGroup>
        <Input placeholder="Search animals..." />
        <ComboBox.Trigger />
      </ComboBox.InputGroup>
      <ComboBox.Popover>
        <ListBox>
          <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
            Cat
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
          <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
            Dog
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
        </ListBox>
      </ComboBox.Popover>
    </ComboBox>
  );
}

受控输入值

import { ComboBox, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';
import { useState } from 'react';

function ControlledInputComboBox() {
  const [inputValue, setInputValue] = useState('');

  return (
    <ComboBox
      className="w-[256px]"
      inputValue={inputValue}
      onInputChange={setInputValue}
    >
      <Label>Search</Label>
      <ComboBox.InputGroup>
        <Input placeholder="Type to search..." />
        <ComboBox.Trigger />
      </ComboBox.InputGroup>
      <ComboBox.Popover>
        <ListBox>
          <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
            Cat
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
          <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
            Dog
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
        </ListBox>
      </ComboBox.Popover>
    </ComboBox>
  );
}

异步加载

import { Collection, ComboBox, EmptyState, Input, Label, ListBox, ListBoxLoadMoreItem, Spinner } from '@heroui/react';
import { useAsyncList } from '@react-stately/data';

interface Character {
  name: string;
}

function AsyncComboBox() {
  const list = useAsyncList<Character>({
    async load({cursor, filterText, signal}) {
      const res = await fetch(
        cursor || `https://swapi.py4e.com/api/people/?search=${filterText}`,
        { signal }
      );
      const json = await res.json();

      return {
        items: json.results,
        cursor: json.next,
      };
    },
  });

  return (
    <ComboBox
      allowsEmptyCollection
      className="w-[256px]"
      inputValue={list.filterText}
      onInputChange={list.setFilterText}
    >
      <Label>Pick a Character</Label>
      <ComboBox.InputGroup>
        <Input placeholder="Star Wars characters..." />
        <ComboBox.Trigger />
      </ComboBox.InputGroup>
      <ComboBox.Popover>
        <ListBox renderEmptyState={() => <EmptyState />}>
          <Collection items={list.items}>
            {(item) => (
              <ListBox.Item id={item.name} textValue={item.name}>
                {item.name}
                <ListBox.ItemIndicator />
              </ListBox.Item>
            )}
          </Collection>
          <ListBoxLoadMoreItem
            isLoading={list.loadingState === "loadingMore"}
            onLoadMore={list.loadMore}
          >
            <div className="flex items-center justify-center gap-2 py-2">
              <Spinner size="sm" />
              <span className="text-sm text-muted">Loading more...</span>
            </div>
          </ListBoxLoadMoreItem>
        </ListBox>
      </ComboBox.Popover>
    </ComboBox>
  );
}

自定义过滤

import { ComboBox, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

<ComboBox
  className="w-[256px]"
  defaultFilter={(text, inputValue) => {
    if (!inputValue) return true;
    return text.toLowerCase().includes(inputValue.toLowerCase());
  }}
>
  <Label>Animal</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search animals..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
</ComboBox>

菜单触发

使用 menuTrigger prop 控制 Popover 何时打开：

import { ComboBox, Description, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

// 在聚焦时打开（默认）
<ComboBox className="w-[256px]" menuTrigger="focus">
  <Label>Favorite Animal</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search animals..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
  <Description>Popover opens when the input is focused</Description>
</ComboBox>

// 在输入时打开
<ComboBox className="w-[256px]" menuTrigger="input">
  <Label>Favorite Animal</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search animals..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
  <Description>Popover opens when the user edits the input text</Description>
</ComboBox>

// 仅手动打开
<ComboBox className="w-[256px]" menuTrigger="manual">
  <Label>Favorite Animal</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search animals..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
  <Description>Popover only opens when the trigger button is pressed or arrow keys are used</Description>
</ComboBox>

表单值

使用 formValue prop 控制提交表单时提交选中项的 key 还是文本：

import { Button, ComboBox, FieldError, Form, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

function FormValueExample() {
  const onSubmit = (e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {
    e.preventDefault();
    const formData = new FormData(e.currentTarget);
    console.log('Submitted value:', formData.get('animal')); // Will be "cat" (the key)
  };

  return (
    <Form onSubmit={onSubmit}>
      {/* Submits the key (default) */}
      <ComboBox name="animal" formValue="key" isRequired>
        <Label>Animal</Label>
        <ComboBox.InputGroup>
          <Input placeholder="Select an animal..." />
          <ComboBox.Trigger />
        </ComboBox.InputGroup>
        <ComboBox.Popover>
          <ListBox>
            <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
              Cat
              <ListBox.ItemIndicator />
            </ListBox.Item>
            <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
              Dog
              <ListBox.ItemIndicator />
            </ListBox.Item>
          </ListBox>
        </ComboBox.Popover>
        <FieldError />
      </ComboBox>

      {/* Submits the text */}
      <ComboBox name="animal-text" formValue="text" isRequired>
        <Label>Animal (text)</Label>
        <ComboBox.InputGroup>
          <Input placeholder="Select an animal..." />
          <ComboBox.Trigger />
        </ComboBox.InputGroup>
        <ComboBox.Popover>
          <ListBox>
            <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
              Cat
              <ListBox.ItemIndicator />
            </ListBox.Item>
            <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
              Dog
              <ListBox.ItemIndicator />
            </ListBox.Item>
          </ListBox>
        </ComboBox.Popover>
        <FieldError />
      </ComboBox>

      <Button type="submit">Submit</Button>
    </Form>
  );
}

校验行为

使用 validationBehavior prop 控制校验信息的展示方式：

import { Button, ComboBox, FieldError, Form, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

function ValidationExample() {
  return (
    <div className="space-y-8">
      {/* Native validation (default) - blocks form submission */}
      <Form>
        <ComboBox name="animal" isRequired validationBehavior="native">
          <Label>Animal (native validation)</Label>
          <ComboBox.InputGroup>
            <Input placeholder="Select an animal..." />
            <ComboBox.Trigger />
          </ComboBox.InputGroup>
          <ComboBox.Popover>
            <ListBox>
              <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
                Cat
                <ListBox.ItemIndicator />
              </ListBox.Item>
            </ListBox>
          </ComboBox.Popover>
          <FieldError />
        </ComboBox>
        <Button type="submit">Submit</Button>
      </Form>

      {/* ARIA validation - shows errors in realtime, doesn't block submission */}
      <Form>
        <ComboBox name="animal-aria" isRequired validationBehavior="aria">
          <Label>Animal (ARIA validation)</Label>
          <ComboBox.InputGroup>
            <Input placeholder="Select an animal..." />
            <ComboBox.Trigger />
          </ComboBox.InputGroup>
          <ComboBox.Popover>
            <ListBox>
              <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
                Cat
                <ListBox.ItemIndicator />
              </ListBox.Item>
            </ListBox>
          </ComboBox.Popover>
          <FieldError />
        </ComboBox>
        <Button type="submit">Submit</Button>
      </Form>
    </div>
  );
}

自定义校验

使用 validate prop 添加自定义校验逻辑：

import { ComboBox, FieldError, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

function CustomValidationExample() {
  return (
    <ComboBox
      className="w-[256px]"
      isRequired
      validate={(value) => {
        if (!value || value.selectedKey === null) {
          return 'Please select an animal';
        }
        if (value.selectedKey === 'snake') {
          return 'Snakes are not allowed';
        }
        return true;
      }}
    >
      <Label>Favorite Animal</Label>
      <ComboBox.InputGroup>
        <Input placeholder="Search animals..." />
        <ComboBox.Trigger />
      </ComboBox.InputGroup>
      <ComboBox.Popover>
        <ListBox>
          <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
            Cat
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
          <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
            Dog
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
          <ListBox.Item id="snake" textValue="Snake">
            Snake
            <ListBox.ItemIndicator />
          </ListBox.Item>
        </ListBox>
      </ComboBox.Popover>
      <FieldError />
    </ComboBox>
  );
}

只读

使用 isReadOnly 将 ComboBox 设为只读：

import { ComboBox, Input, Label, ListBox } from '@heroui/react';

<ComboBox className="w-[256px]" isReadOnly defaultSelectedKey="cat">
  <Label>Favorite Animal</Label>
  <ComboBox.InputGroup>
    <Input placeholder="Search animals..." />
    <ComboBox.Trigger />
  </ComboBox.InputGroup>
  <ComboBox.Popover>
    <ListBox>
      <ListBox.Item id="cat" textValue="Cat">
        Cat
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="dog" textValue="Dog">
        Dog
        <ListBox.ItemIndicator />
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  </ComboBox.Popover>
</ComboBox>

无障碍

ComboBox 实现 ARIA ComboBox 模式，并提供：

  • 完整键盘导航
  • 选择与输入变化时的屏幕阅读器播报
  • 合理的焦点管理
  • 禁用状态支持
  • 输入过滤（typeahead）式搜索
  • 与 HTML 表单的集成
  • 自定义值支持

更多信息见 React Aria ComboBox 文档

ColorPicker 颜色选择器

可组合的 ColorPicker，在多个颜色组件之间同步颜色值。

DateField 日期字段

基于 React Aria DateField 的日期输入字段，包含标签、说明与校验。

本页目录

引入用法组件结构带描述带分组带禁用选项自定义指示器必填自定义值受控受控输入值异步加载自定义过滤允许自定义值禁用默认选中项全宽在 Surface 内菜单触发自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类状态类交互状态API 参考ComboBox PropsComboBox.InputGroup PropsComboBox.Trigger PropsComboBox.Popover PropsRenderProps示例基础用法带分组受控选中受控输入值异步加载自定义过滤菜单触发表单值校验行为自定义校验只读无障碍