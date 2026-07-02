ComboBox 组合框

将文本输入与 ListBox 结合，用户可通过输入查询把选项列表过滤为匹配项。
引入 ComboBox 组件并通过点语法访问所有子部分。
在 Surface 内使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的弱强调变体。
使用
menuTrigger prop 控制 Popover 何时打开：
-
focus（默认）：输入框获得焦点时打开 Popover
-
input：用户编辑输入文本时打开 Popover
-
manual：仅当用户按下触发按钮或使用方向键时打开 Popover
若要自定义 ComboBox 组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
ComboBox 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
-
.combo-box - ComboBox 根容器
-
.combo-box__input-group - 输入框与触发按钮的容器
-
.combo-box__trigger - 打开 Popover 的按钮
-
.combo-box__popover - Popover 容器
-
.combo-box[data-invalid="true"] - 无效状态
-
.combo-box[data-disabled="true"] - 禁用状态
-
.combo-box__trigger[data-focus-visible="true"] - 触发器聚焦
-
.combo-box__trigger[data-disabled="true"] - 触发器禁用
-
.combo-box__trigger[data-open="true"] - 展开状态
组件同时支持伪类与 data 属性：
- 悬停：触发器上
:hover 或
[data-hovered="true"]
- 聚焦：触发器上
:focus-visible 或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：ComboBox 上
:disabled 或
[data-disabled="true"]
- 打开：触发器上
[data-open="true"]
|Prop
|类型
|默认值
|描述
inputValue
string
|-
|当前输入值（受控）。
defaultInputValue
string
|-
|默认输入值（非受控）。
onInputChange
(value: string) => void
|-
|输入值变化时调用的事件处理函数。
selectedKey
Key | null
|-
|当前选中的 key（受控）。
defaultSelectedKey
Key | null
|-
|默认选中的 key（非受控）。
onSelectionChange
(key: Key | null) => void
|-
|选中变化时调用的事件处理函数。
items
Iterable<T>
|-
|在 ListBox 中展示的 items。
disabledKeys
Iterable<Key>
|-
|禁用项的 key。
defaultFilter
(text: string, inputValue: string) => boolean
|-
|用于过滤 items 的自定义过滤函数。
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用 ComboBox。
isReadOnly
boolean
|-
|输入是否可选中但不可由用户更改。
isRequired
boolean
|-
|是否必填。
isInvalid
boolean
|-
|ComboBox 的值是否无效。
validate
(value: ComboBoxValidationValue) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|若给定值无效则返回错误信息的函数。当
validationBehavior="native" 时，提交表单会向用户展示校验错误；实时校验请改用
isInvalid prop。
validationBehavior
"native" | "aria"
"native"
|使用原生 HTML 表单校验在值缺失或无效时阻止提交，还是通过 ARIA 将字段标记为必填或无效。
name
string
|-
|提交 HTML 表单时 input 的 name。
form
string
|-
|要关联的
<form> 元素 id。
formValue
"text" | "key"
"key"
|在 HTML 表单提交时提交选中项的文本还是 key。当
allowsCustomValue 为
true 时该选项不适用，始终提交文本。
autoComplete
string
|-
|自动完成行为类型。
autoFocus
boolean
|-
|是否在挂载时自动聚焦。
allowsCustomValue
boolean
|-
|是否允许不在列表中的自定义值。
allowsEmptyCollection
boolean
|-
|是否允许空集合。
menuTrigger
"focus" | "input" | "manual"
"focus"
|展示 ComboBox 菜单所需的交互。
shouldFocusWrap
boolean
|-
|键盘导航是否循环。
fullWidth
boolean
false
|ComboBox 是否占满容器宽度。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|ComboBox 内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ComboBoxRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|InputGroup 内容。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|自定义触发器内容。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
"bottom" | "bottom left" | "bottom right" | "bottom start" | "bottom end" | "top" | "top left" | "top right" | "top start" | "top end" | "left" | "left top" | "left bottom" | "start" | "start top" | "start bottom" | "right" | "right top" | "right bottom" | "end" | "end top" | "end bottom"
"bottom"
|相对于触发器的 Popover 位置。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|子内容。
对 ComboBox 使用渲染函数时，会传入以下值：
|Prop
|类型
|描述
state
ComboBoxState
|ComboBox 状态。
inputValue
string
|当前输入值。
selectedKey
Key | null
|当前选中的 key。
selectedItem
Node | null
|当前选中的 item。
使用
menuTrigger prop 控制 Popover 何时打开：
使用
formValue prop 控制提交表单时提交选中项的 key 还是文本：
使用
validationBehavior prop 控制校验信息的展示方式：
使用
validate prop 添加自定义校验逻辑：
使用
isReadOnly 将 ComboBox 设为只读：
ComboBox 实现 ARIA ComboBox 模式，并提供：
- 完整键盘导航
- 选择与输入变化时的屏幕阅读器播报
- 合理的焦点管理
- 禁用状态支持
- 输入过滤（typeahead）式搜索
- 与 HTML 表单的集成
- 自定义值支持
更多信息见 React Aria ComboBox 文档。