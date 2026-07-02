Tabs 标签页新
Tabs 将内容组织为多个区块，并允许用户在它们之间导航。
引入
用法
组件结构
导入 Tabs 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
垂直布局
溢出
当标签列表超出可用空间时，
Tabs.ListContainer 会自动渲染滚动箭头与渐隐边缘，使用户可以导航到被隐藏的标签。水平与垂直方向均支持此行为。
禁用 Tab
带分隔线
在每个
<Tabs.Tab> 内（第一项除外）添加
<Tabs.Separator />，用于在标签之间显示分隔线。
自定义样式
Secondary 变体
Secondary 变体（垂直）
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
CSS 类
Tabs 使用以下 CSS 类：
基础类
.tabs— Tabs 根容器
.tabs__list-container— 标签列表容器外层包裹
.tabs__list-container__scroller— 标签列表的可滚动容器（处理溢出与渐隐边缘）
.tabs__list-container__scroll-prev— 向前（左 / 上）滚动的箭头按钮
.tabs__list-container__scroll-next— 向后（右 / 下）滚动的箭头按钮
.tabs__list— 标签列表容器
.tabs__tab— 单个标签按钮
.tabs__separator— 标签之间的分隔线
.tabs__panel— 标签面板内容
.tabs__indicator— 标签指示器
方向属性
.tabs[data-orientation="horizontal"]— 水平标签布局（默认）
.tabs[data-orientation="vertical"]— 垂直标签布局
变体类
.tabs--secondary— Secondary 变体，使用下划线指示器
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性：
- 已选中：
[aria-selected="true"]
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：
[aria-disabled="true"]
API 参考
Tabs Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|视觉样式变体。Primary 使用填充指示器，Secondary 使用下划线指示器
orientation
"horizontal" | "vertical"
"horizontal"
|标签布局方向
selectedKey
string
|-
|受控选中标签的 key
defaultSelectedKey
string
|-
|默认选中标签的 key
onSelectionChange
(key: Key) => void
|-
|选中变化事件处理函数
className
string
|-
|附加的 CSS 类
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TabsRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Tabs.List Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|标签列表的无障碍标签
className
string
|-
|附加的 CSS 类
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TabListRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Tabs.Tab Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
string
|-
|标签唯一标识
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该标签
className
string
|-
|附加的 CSS 类
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TabRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Tabs.Separator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
Tabs.Panel Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
string
|-
|与对应 Tab id 匹配的面板标识
className
string
|-
|附加的 CSS 类
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TabPanelRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。