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HeroUI
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RadioGroup 单选框组更新

用于从列表中选择单个选项的单选组。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { RadioGroup, Radio } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 RadioGroup 组件后，可通过点号访问各个子部分。

import {RadioGroup, Radio, Label, Description, FieldError} from '@heroui/react';

export default () => (
  <RadioGroup>
    <Label />
    <Description />
    <Radio value="option1">
      <Radio.Content> {/* 可点击区域：control + label */}
        <Radio.Control>
          <Radio.Indicator>
            <span>✓</span> {/* Custom indicator (optional) */}
          </Radio.Indicator>
        </Radio.Control>
        Label {/* 纯文本 —— 可点击的标签 */}
      </Radio.Content>
      <Description /> {/* 兄弟节点 — 位于按钮外部（通过 aria-describedby 关联） */}
      <FieldError /> {/* 可选 — 单选项校验错误信息 */}
    </Radio>
    <FieldError /> {/* 可选 — 组级校验 */}
  </RadioGroup>
)

自定义指示器

水平排列

受控

非受控

当你只需要响应更新时，可组合使用 defaultValueonChange

校验

禁用

变体

RadioGroup 支持两种视觉变体：

  • primary（默认）— 带默认背景的标准样式，适用于大多数场景
  • secondary — 低强调变体，适合用在 Surface 组件内

在 Surface 内

Surface 内使用时，请使用 variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。

配送与支付

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { RadioGroup, Radio } from '@heroui/react';

export default () => (
  <RadioGroup defaultValue="premium" name="plan">
    <Radio
      className="border-border group cursor-pointer rounded-xl border-2 p-4 hover:border-blue-300 data-[selected=true]:border-blue-500 data-[selected=true]:bg-blue-500/10"
      value="basic"
    >
      <Radio.Indicator className="border-border border-2 group-hover:border-blue-400 group-data-[selected=true]:border-blue-500 group-data-[selected=true]:bg-blue-500" />
      Basic Plan
    </Radio>
    <Radio
      className="border-border group cursor-pointer rounded-xl border-2 p-4 hover:border-purple-300 data-[selected=true]:border-purple-500 data-[selected=true]:bg-purple-500/10"
      value="premium"
    >
      <Radio.Indicator className="border-border border-2 group-hover:border-purple-400 group-data-[selected=true]:border-purple-500 group-data-[selected=true]:bg-purple-500" />
      Premium Plan
    </Radio>
    <Radio
      className="border-border group cursor-pointer rounded-xl border-2 p-4 hover:border-emerald-300 data-[selected=true]:border-emerald-500 data-[selected=true]:bg-emerald-500/10"
      value="business"
    >
      <Radio.Indicator className="border-border border-2 group-hover:border-emerald-400 group-data-[selected=true]:border-emerald-500 group-data-[selected=true]:bg-emerald-500" />
      Business Plan
    </Radio>
  </RadioGroup>
);

自定义组件类

要自定义 RadioGroup 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .radio-group {
    @apply gap-2;
  }

  .radio {
    @apply gap-4 rounded-lg border border-border p-3 hover:bg-surface-hovered;
  }

  .radio__control {
    @apply border-2 border-primary;
  }

  .radio__indicator {
    @apply bg-primary;
  }

  .radio__content {
    @apply gap-1;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

RadioGroup 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .radio-group - 单选组基础容器
  • .radio - 单个单选项
  • .radio__control - 单选控件（圆形按钮）
  • .radio__indicator - 单选指示器（内部圆点）
  • .radio__content - 单选内容包裹层

修饰类

  • .radio--disabled - 禁用状态

交互状态

单选项同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：

  • Selected[aria-checked="true"][data-selected="true"]（显示指示器）
  • Hover:hover[data-hovered="true"]（边框颜色变化）
  • Focus:focus-visible[data-focus-visible="true"]（显示焦点环）
  • Pressed:active[data-pressed="true"]（缩放变换）
  • Disabled:disabled[aria-disabled="true"]（降低透明度并禁用指针事件）
  • Invalid[data-invalid="true"][aria-invalid="true"]（错误边框颜色）

API 参考

RadioGroup Props

Prop类型默认值描述
valuestring-当前值（受控）
defaultValuestring-默认值（非受控）
onChange(value: string) => void-值变化时触发的事件处理函数
isDisabledbooleanfalse是否禁用整个单选组
isRequiredbooleanfalse是否必填
isReadOnlybooleanfalse是否只读
isInvalidbooleanfalse是否处于无效状态
variant"primary" | "secondary""primary"组件的视觉变体。primary 为默认带阴影样式。secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
namestring-单选组的名称，用于提交 HTML 表单
orientation'horizontal' | 'vertical''vertical'单选组的排列方向
childrenReact.ReactNode | (values: RadioGroupRenderProps) => React.ReactNode-单选组内容或渲染 prop
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, RadioGroupRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

Radio Props

Prop类型默认值描述
valuestring-单选项的值
isDisabledbooleanfalse是否禁用该单选项
namestring-单选项名称，用于提交 HTML 表单
childrenReact.ReactNode | (values: RadioFieldRenderProps) => React.ReactNode-单选内容或字段级渲染 prop
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, RadioFieldRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

Radio.Control Props

继承 React.HTMLAttributes<HTMLSpanElement>

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-控件包裹层内要渲染的内容（通常为 Radio.Indicator）

Radio.Indicator Props

继承 React.HTMLAttributes<HTMLSpanElement>

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode | (values: RadioButtonRenderProps) => React.ReactNode-可选内容或接收当前单选按钮状态的渲染 prop。

Radio.Content Props

单选项的可点击区域（包裹隐藏 input 的 <label>）。请将 Radio.ControlLabel 放在其中。className 支持接收 RadioButtonRenderProps 的渲染函数。

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode | (values: RadioButtonRenderProps) => React.ReactNode-可点击内容（通常为 Radio.Control 与 Label）

RadioFieldRenderProps

在根级 Radio 上使用渲染 prop 时，会提供以下字段级值：

Prop类型描述
isSelectedboolean单选项是否已选中
isDisabledboolean是否禁用
isReadOnlyboolean是否只读
isInvalidboolean是否无效
isRequiredboolean是否必填

RadioButtonRenderProps

Radio.ControlRadio.Indicator 使用按钮级渲染 prop（isHoveredisPressedisFocusVisible 等）。将函数作为 Radio.Control 子节点或传给 Radio.Indicator 即可访问它们。

ProgressCircle 环形进度条

环形进度指示器，用于展示确定或不确定的进度。

RangeCalendar 范围日历

基于 React Aria RangeCalendar 的可组合日期范围选择器，包含月份网格、导航与年份选择支持。

本页目录

引入用法组件结构自定义指示器水平排列受控非受控校验禁用变体在 Surface 内配送与支付自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类修饰类交互状态API 参考RadioGroup PropsRadio PropsRadio.Control PropsRadio.Indicator PropsRadio.Content PropsRadioFieldRenderPropsRadioButtonRenderProps