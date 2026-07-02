RadioGroup 单选框组更新
用于从列表中选择单个选项的单选组。
引入
用法
组件结构
导入 RadioGroup 组件后，可通过点号访问各个子部分。
自定义指示器
水平排列
受控
非受控
当你只需要响应更新时，可组合使用
defaultValue 与
onChange。
校验
禁用
变体
RadioGroup 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 带默认背景的标准样式，适用于大多数场景
secondary— 低强调变体，适合用在 Surface 组件内
在 Surface 内
在 Surface 内使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
配送与支付
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 RadioGroup 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
RadioGroup 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.radio-group- 单选组基础容器
.radio- 单个单选项
.radio__control- 单选控件（圆形按钮）
.radio__indicator- 单选指示器（内部圆点）
.radio__content- 单选内容包裹层
修饰类
.radio--disabled- 禁用状态
交互状态
单选项同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：
- Selected：
[aria-checked="true"]或
[data-selected="true"]（显示指示器）
- Hover：
:hover或
[data-hovered="true"]（边框颜色变化）
- Focus：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]（显示焦点环）
- Pressed：
:active或
[data-pressed="true"]（缩放变换）
- Disabled：
:disabled或
[aria-disabled="true"]（降低透明度并禁用指针事件）
- Invalid：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]（错误边框颜色）
API 参考
RadioGroup Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string
|-
|当前值（受控）
defaultValue
string
|-
|默认值（非受控）
onChange
(value: string) => void
|-
|值变化时触发的事件处理函数
isDisabled
boolean
false
|是否禁用整个单选组
isRequired
boolean
false
|是否必填
isReadOnly
boolean
false
|是否只读
isInvalid
boolean
false
|是否处于无效状态
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
name
string
|-
|单选组的名称，用于提交 HTML 表单
orientation
'horizontal' | 'vertical'
'vertical'
|单选组的排列方向
children
React.ReactNode | (values: RadioGroupRenderProps) => React.ReactNode
|-
|单选组内容或渲染 prop
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, RadioGroupRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Radio Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string
|-
|单选项的值
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该单选项
name
string
|-
|单选项名称，用于提交 HTML 表单
children
React.ReactNode | (values: RadioFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|单选内容或字段级渲染 prop
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, RadioFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Radio.Control Props
继承
React.HTMLAttributes<HTMLSpanElement>。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|控件包裹层内要渲染的内容（通常为 Radio.Indicator）
Radio.Indicator Props
继承
React.HTMLAttributes<HTMLSpanElement>。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: RadioButtonRenderProps) => React.ReactNode
|-
|可选内容或接收当前单选按钮状态的渲染 prop。
Radio.Content Props
单选项的可点击区域（包裹隐藏 input 的
<label>）。请将
Radio.Control 与
Label 放在其中。
className 支持接收
RadioButtonRenderProps 的渲染函数。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: RadioButtonRenderProps) => React.ReactNode
|-
|可点击内容（通常为 Radio.Control 与 Label）
RadioFieldRenderProps
在根级
Radio 上使用渲染 prop 时，会提供以下字段级值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|单选项是否已选中
isDisabled
boolean
|是否禁用
isReadOnly
boolean
|是否只读
isInvalid
boolean
|是否无效
isRequired
boolean
|是否必填
RadioButtonRenderProps
Radio.Control 和
Radio.Indicator 使用按钮级渲染 prop（
isHovered、
isPressed、
isFocusVisible 等）。将函数作为
Radio.Control 子节点或传给
Radio.Indicator 即可访问它们。