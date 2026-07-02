Separator 分隔符
在内容区块之间进行视觉分隔。
引入
用法
垂直方向
带内容
变体
与 Surface 组合
Separator 会适配不同的 surface 背景，以获得更好的可见性。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Separator 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
CSS 类
Separator 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类与方向类
.separator- 基础 Separator 样式，默认水平方向
.separator--horizontal- 水平方向（全宽，高度 1px）
.separator--vertical- 垂直方向（全高，宽度 1px）
变体类
.separator--default- 默认变体，标准对比度
.separator--secondary- 次要变体，中等对比度
.separator--tertiary- 第三级变体，较弱对比度
API 参考
Separator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
orientation
'horizontal' | 'vertical'
'horizontal'
|Separator 的方向
variant
'default' | 'secondary' | 'tertiary'
'default'
|Separator 的视觉变体
className
string
|-
|额外的 CSS 类名
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。