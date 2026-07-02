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HeroUI
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Separator 分隔符

在内容区块之间进行视觉分隔。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Separator } from '@heroui/react';

用法

垂直方向

带内容

变体

与 Surface 组合

Separator 会适配不同的 surface 背景，以获得更好的可见性。

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {Separator} from '@heroui/react';

function CustomSeparator() {
  return (
    <Separator className="my-8 bg-linear-to-r from-transparent via-default-500 to-transparent" />
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Separator 的组件类名，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .separator {
    @apply bg-accent h-[2px];
  }

  .separator--vertical {
    @apply bg-accent w-[2px];
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。

CSS 类

Separator 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类与方向类

  • .separator - 基础 Separator 样式，默认水平方向
  • .separator--horizontal - 水平方向（全宽，高度 1px）
  • .separator--vertical - 垂直方向（全高，宽度 1px）

变体类

  • .separator--default - 默认变体，标准对比度
  • .separator--secondary - 次要变体，中等对比度
  • .separator--tertiary - 第三级变体，较弱对比度

API 参考

Separator Props

Prop类型默认值描述
orientation'horizontal' | 'vertical''horizontal'Separator 的方向
variant'default' | 'secondary' | 'tertiary''default'Separator 的视觉变体
classNamestring-额外的 CSS 类名
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

Select 选择器

Select 展示可折叠的选项列表，并允许用户从中选择一项。

Skeleton 骨架屏

Skeleton 用于展示加载状态，并预览组件的预期形状。

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引入用法垂直方向带内容变体与 Surface 组合自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类与方向类变体类API 参考Separator Props