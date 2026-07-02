InputOTP 一次性密码输入框
用于验证码与安全认证等场景的一次性密码输入组件。
引入
用法
组件结构
引入 InputOTP 后，可通过点语法访问各个部分。
InputOTP 基于 @guilherme_rodz 的 input-otp 构建，为 OTP 输入组件提供灵活且无障碍的基础能力。
四位数字
禁用状态
使用 pattern
使用
pattern prop 限制可输入字符。HeroUI 会导出常用模式，例如
REGEXP_ONLY_CHARS 与
REGEXP_ONLY_DIGITS。
受控
控制值以同步状态、清空输入或实现自定义校验。
带校验
将
isInvalid 与校验消息一起使用以展示错误。
完成回调
在所有槽位填满时使用
onComplete 回调触发逻辑。
表单示例
包含校验与提交的完整双因素认证表单。
变体
InputOTP 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 常规带阴影样式，适用于大多数场景
secondary— 弱强调、无阴影变体，适合用于 Surface 组件内部
在 Surface 内
在 Surface 组件内部使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合 surface 背景的弱强调变体。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 InputOTP 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
CSS 类
InputOTP 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.input-otp- 根容器
.input-otp__container- input-otp 库提供的内层容器
.input-otp__group- 槽位分组
.input-otp__slot- 单个输入槽位
.input-otp__slot-value- 槽位内的字符
.input-otp__caret- 闪烁的光标指示器
.input-otp__separator- 分组之间的视觉分隔符
状态类
.input-otp__slot[data-active="true"]- 当前激活的槽位
.input-otp__slot[data-filled="true"]- 已填入字符的槽位
.input-otp__slot[data-disabled="true"]- 禁用的槽位
.input-otp__slot[data-invalid="true"]- 无效的槽位
.input-otp__container[data-disabled="true"]- 禁用的容器
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以获得更好的灵活性：
- 悬停：槽位上的
:hover或
[data-hovered="true"]
- 激活：槽位上的
[data-active="true"]（当前聚焦）
- 已填：槽位上的
[data-filled="true"]（包含字符）
- 禁用：容器与槽位上的
[data-disabled="true"]
- 无效：槽位上的
[data-invalid="true"]
API 参考
InputOTP Props
InputOTP 在 input-otp 库之上构建，并增加了额外能力。
Base Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
maxLength
number
|-
|必填。 输入槽位数量。
value
string
|-
|受控值（未提供则为非受控）。
onChange
(value: string) => void
|-
|值变化时调用。
onComplete
(value: string) => void
|-
|所有槽位填满时调用。
className
string
|-
|容器的额外 CSS 类名。
containerClassName
string
|-
|内层容器的 CSS 类名。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为弱强调、无阴影变体，适合用于 surface 上。
children
React.ReactNode
|-
|InputOTP.Group、InputOTP.Slot 与 InputOTP.Separator 组件。
Validation Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
false
|是否禁用输入。
isInvalid
boolean
false
|输入是否处于无效状态。
validationErrors
string[]
|-
|服务端或自定义校验错误。
validationDetails
ValidityState
|-
|HTML5 校验详情。
Input Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
pattern
string
|-
|允许字符的正则表达式（例如
REGEXP_ONLY_DIGITS）。
textAlign
'left' | 'center' | 'right'
'left'
|槽位内文本对齐方式。
inputMode
'numeric' | 'text' | 'decimal' | 'tel' | 'search' | 'email' | 'url'
'numeric'
|移动设备上的虚拟键盘类型。
placeholder
string
|-
|空槽位的占位符文本。
pasteTransformer
(text: string) => string
|-
|转换粘贴文本（例如移除连字符）。
Form Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
name
string
|-
|表单提交时使用的 name 属性。
autoFocus
boolean
|-
|挂载时是否聚焦第一个槽位。
InputOTP.Group Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|分组的额外 CSS 类名。
children
React.ReactNode
|-
|InputOTP.Slot 组件。
InputOTP.Slot Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
index
number
|-
|必填。 槽位从 0 开始的索引。
className
string
|-
|槽位的额外 CSS 类名。
InputOTP.Separator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|分隔符的额外 CSS 类名。
导出的 pattern
HeroUI 会为了方便而从 input-otp 再导出常用正则 pattern：
- REGEXP_ONLY_DIGITS — 仅数字字符（0-9）
- REGEXP_ONLY_CHARS — 仅字母字符（a-z、A-Z）
- REGEXP_ONLY_DIGITS_AND_CHARS — 字母数字字符（0-9、a-z、A-Z）