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InputOTP 一次性密码输入框

用于验证码与安全认证等场景的一次性密码输入组件。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { InputOTP } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 InputOTP 后，可通过点语法访问各个部分。

import { InputOTP } from '@heroui/react';

export default () => (
  <InputOTP maxLength={6}>
    <InputOTP.Group>
      <InputOTP.Slot index={0} />
      <InputOTP.Slot index={1} />
      {/* ...rest of the slots */}
    </InputOTP.Group>
    <InputOTP.Separator />
    <InputOTP.Group>
      <InputOTP.Slot index={3} />
      {/* ...rest of the slots */}
    </InputOTP.Group>
  </InputOTP>
)

InputOTP 基于 @guilherme_rodzinput-otp 构建，为 OTP 输入组件提供灵活且无障碍的基础能力。

四位数字

禁用状态

使用 pattern

使用 pattern prop 限制可输入字符。HeroUI 会导出常用模式，例如 REGEXP_ONLY_CHARSREGEXP_ONLY_DIGITS

受控

控制值以同步状态、清空输入或实现自定义校验。

带校验

isInvalid 与校验消息一起使用以展示错误。

完成回调

在所有槽位填满时使用 onComplete 回调触发逻辑。

表单示例

包含校验与提交的完整双因素认证表单。

变体

InputOTP 支持两种视觉变体：

  • primary（默认）— 常规带阴影样式，适用于大多数场景
  • secondary — 弱强调、无阴影变体，适合用于 Surface 组件内部

在 Surface 内

Surface 组件内部使用时，请使用 variant="secondary"，以应用适合 surface 背景的弱强调变体。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {InputOTP, Label} from '@heroui/react';

function CustomInputOTP() {
  return (
    <div className="flex flex-col gap-2">
      <Label className="text-sm font-semibold">Enter verification code</Label>
      <InputOTP
        className="gap-3"
        containerClassName="gap-4"
        maxLength={6}
      >
        <InputOTP.Group className="gap-3">
          <InputOTP.Slot
            className="size-12 rounded-lg border-2 text-lg font-bold"
            index={0}
          />
          <InputOTP.Slot
            className="size-12 rounded-lg border-2 text-lg font-bold"
            index={1}
          />
          <InputOTP.Slot
            className="size-12 rounded-lg border-2 text-lg font-bold"
            index={2}
          />
        </InputOTP.Group>
        <InputOTP.Separator className="bg-border h-1 w-2 rounded-full" />
        <InputOTP.Group className="gap-3">
          <InputOTP.Slot
            className="size-12 rounded-lg border-2 text-lg font-bold"
            index={3}
          />
          <InputOTP.Slot
            className="size-12 rounded-lg border-2 text-lg font-bold"
            index={4}
          />
          <InputOTP.Slot
            className="size-12 rounded-lg border-2 text-lg font-bold"
            index={5}
          />
        </InputOTP.Group>
      </InputOTP>
    </div>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 InputOTP 的组件类名，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .input-otp {
    @apply gap-3;
  }

  .input-otp__slot {
    @apply size-12 rounded-xl border-2 font-bold;
  }

  .input-otp__slot[data-active="true"] {
    @apply border-primary-500 ring-2 ring-primary-200;
  }

  .input-otp__separator {
    @apply w-2 h-1 bg-border-strong rounded-full;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。

CSS 类

InputOTP 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .input-otp - 根容器
  • .input-otp__container - input-otp 库提供的内层容器
  • .input-otp__group - 槽位分组
  • .input-otp__slot - 单个输入槽位
  • .input-otp__slot-value - 槽位内的字符
  • .input-otp__caret - 闪烁的光标指示器
  • .input-otp__separator - 分组之间的视觉分隔符

状态类

  • .input-otp__slot[data-active="true"] - 当前激活的槽位
  • .input-otp__slot[data-filled="true"] - 已填入字符的槽位
  • .input-otp__slot[data-disabled="true"] - 禁用的槽位
  • .input-otp__slot[data-invalid="true"] - 无效的槽位
  • .input-otp__container[data-disabled="true"] - 禁用的容器

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以获得更好的灵活性：

  • 悬停：槽位上的 :hover[data-hovered="true"]
  • 激活：槽位上的 [data-active="true"]（当前聚焦）
  • 已填：槽位上的 [data-filled="true"]（包含字符）
  • 禁用：容器与槽位上的 [data-disabled="true"]
  • 无效：槽位上的 [data-invalid="true"]

API 参考

InputOTP Props

InputOTP 在 input-otp 库之上构建，并增加了额外能力。

Base Props

Prop类型默认值描述
maxLengthnumber-必填。 输入槽位数量。
valuestring-受控值（未提供则为非受控）。
onChange(value: string) => void-值变化时调用。
onComplete(value: string) => void-所有槽位填满时调用。
classNamestring-容器的额外 CSS 类名。
containerClassNamestring-内层容器的 CSS 类名。
variant"primary" | "secondary""primary"组件的视觉变体。primary 为默认带阴影样式。secondary 为弱强调、无阴影变体，适合用于 surface 上。
childrenReact.ReactNode-InputOTP.Group、InputOTP.Slot 与 InputOTP.Separator 组件。

Validation Props

Prop类型默认值描述
isDisabledbooleanfalse是否禁用输入。
isInvalidbooleanfalse输入是否处于无效状态。
validationErrorsstring[]-服务端或自定义校验错误。
validationDetailsValidityState-HTML5 校验详情。

Input Props

Prop类型默认值描述
patternstring-允许字符的正则表达式（例如 REGEXP_ONLY_DIGITS）。
textAlign'left' | 'center' | 'right''left'槽位内文本对齐方式。
inputMode'numeric' | 'text' | 'decimal' | 'tel' | 'search' | 'email' | 'url''numeric'移动设备上的虚拟键盘类型。
placeholderstring-空槽位的占位符文本。
pasteTransformer(text: string) => string-转换粘贴文本（例如移除连字符）。

Form Props

Prop类型默认值描述
namestring-表单提交时使用的 name 属性。
autoFocusboolean-挂载时是否聚焦第一个槽位。

InputOTP.Group Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-分组的额外 CSS 类名。
childrenReact.ReactNode-InputOTP.Slot 组件。

InputOTP.Slot Props

Prop类型默认值描述
indexnumber-必填。 槽位从 0 开始的索引。
classNamestring-槽位的额外 CSS 类名。

InputOTP.Separator Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-分隔符的额外 CSS 类名。

导出的 pattern

HeroUI 会为了方便而从 input-otp 再导出常用正则 pattern：

import { REGEXP_ONLY_DIGITS, REGEXP_ONLY_CHARS, REGEXP_ONLY_DIGITS_AND_CHARS } from '@heroui/react';

// Use with pattern prop
<InputOTP pattern={REGEXP_ONLY_DIGITS} maxLength={6}>
  {/* ... */}
</InputOTP>
  • REGEXP_ONLY_DIGITS — 仅数字字符（0-9）
  • REGEXP_ONLY_CHARS — 仅字母字符（a-z、A-Z）
  • REGEXP_ONLY_DIGITS_AND_CHARS — 字母数字字符（0-9、a-z、A-Z）

InputGroup 输入框组

将相关输入控件与前后缀元素组合，以增强表单字段。

Kbd 键盘按键

用于展示键盘快捷键与组合键。

本页目录

引入用法组件结构四位数字禁用状态使用 pattern受控带校验完成回调表单示例变体在 Surface 内样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类状态类交互状态API 参考InputOTP PropsBase PropsValidation PropsInput PropsForm PropsInputOTP.Group PropsInputOTP.Slot PropsInputOTP.Separator Props导出的 pattern