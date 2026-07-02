ProgressCircle 环形进度条
环形进度指示器，用于展示确定或不确定的进度。
引入
用法
组件结构
尺寸
颜色
不确定进度
在无法确定具体进度时，使用
isIndeterminate。
带标签
自定义 SVG 属性
由于每个部分都是可组合组件，你可以直接覆盖
strokeWidth、
r、
cx、
cy、
viewBox 等 SVG 属性。
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以分别自定义 ProgressCircle 的各个部分：
自定义组件类
若要自定义 ProgressCircle 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ProgressCircle 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与元素类
.progress-circle- 基础容器
.progress-circle__track- SVG 元素
.progress-circle__track-circle- 背景圆环
.progress-circle__fill-circle- 进度弧
尺寸类
.progress-circle--sm- 小尺寸
.progress-circle--md- 中等尺寸（默认）
.progress-circle--lg- 大尺寸
颜色类
.progress-circle--default- 默认颜色
.progress-circle--accent- 强调色
.progress-circle--success- 成功色
.progress-circle--warning- 警告色
.progress-circle--danger- 危险色
API 参考
ProgressCircle Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
number
0
|当前值
minValue
number
0
|最小值
maxValue
number
100
|最大值
isIndeterminate
boolean
false
|是否为不确定进度
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|圆环尺寸
color
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"accent"
|进度弧颜色
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
{style: 'percent'}
|数值展示格式
children
ReactNode | (values: ProgressBarRenderProps) => ReactNode
|-
|内容或渲染 prop
ProgressBarRenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
percentage
number
|进度百分比（0–100）
valueText
string
|格式化后的数值文案
isIndeterminate
boolean
|是否为不确定进度