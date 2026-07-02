Meter 计量条
Meter 表示已知范围内的数量，或一个比例值。
引入
用法
组件结构
尺寸
颜色
自定义取值范围与格式
使用
minValue、
maxValue 与
formatOptions 自定义取值范围与展示格式。
无可见标签
当不需要可见标签时，请使用
aria-label 以保证无障碍。
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以为 Meter 的各个部分分别自定义样式：
自定义组件类
要自定义 Meter 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Meter 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与元素类
.meter— 基础容器（grid 布局）
.meter__output— 数值文本展示
.meter__track— 轨道背景
.meter__fill— 轨道已填充部分
尺寸类
.meter--sm— 小尺寸变体（更细的轨道）
.meter--md— 中等尺寸变体（默认）
.meter--lg— 大尺寸变体（更粗的轨道）
颜色类
.meter--default— 默认颜色变体
.meter--accent— 强调色变体
.meter--success— 成功色变体
.meter--warning— 警告色变体
.meter--danger— 危险色变体
API 参考
Meter Props
继承自 React Aria Meter。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
number
0
|当前值
minValue
number
0
|最小值
maxValue
number
100
|最大值
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|Meter 轨道尺寸
color
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"accent"
|填充条颜色
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
{style: 'percent'}
|数值展示的格式化选项
valueLabel
ReactNode
|-
|自定义数值标签内容
children
ReactNode | (values: MeterRenderProps) => ReactNode
|-
|内容或渲染 prop
MeterRenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
percentage
number
|Meter 百分比（0–100）
valueText
string
|格式化后的数值文本