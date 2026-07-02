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HeroUI
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Meter 计量条

Meter 表示已知范围内的数量，或一个比例值。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Meter, Label } from '@heroui/react';

用法

组件结构

import { Meter, Label } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Meter value={60}>
    <Label>Storage</Label>
    <Meter.Output />
    <Meter.Track>
      <Meter.Fill />
    </Meter.Track>
  </Meter>
);

尺寸

颜色

自定义取值范围与格式

使用 minValuemaxValueformatOptions 自定义取值范围与展示格式。

无可见标签

当不需要可见标签时，请使用 aria-label 以保证无障碍。

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以为 Meter 的各个部分分别自定义样式：

import { Meter, Label } from '@heroui/react';

function CustomMeter() {
  return (
    <Meter value={60}>
      <Label>Storage</Label>
      <Meter.Output />
      <Meter.Track className="bg-purple-100 dark:bg-purple-900">
        <Meter.Fill className="bg-purple-500" />
      </Meter.Track>
    </Meter>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Meter 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .meter {
    @apply w-full gap-2;
  }

  .meter__track {
    @apply h-3 rounded-full;
  }

  .meter__fill {
    @apply rounded-full;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Meter 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础与元素类

  • .meter — 基础容器（grid 布局）
  • .meter__output — 数值文本展示
  • .meter__track — 轨道背景
  • .meter__fill — 轨道已填充部分

尺寸类

  • .meter--sm — 小尺寸变体（更细的轨道）
  • .meter--md — 中等尺寸变体（默认）
  • .meter--lg — 大尺寸变体（更粗的轨道）

颜色类

  • .meter--default — 默认颜色变体
  • .meter--accent — 强调色变体
  • .meter--success — 成功色变体
  • .meter--warning — 警告色变体
  • .meter--danger — 危险色变体

API 参考

Meter Props

继承自 React Aria Meter

Prop类型默认值描述
valuenumber0当前值
minValuenumber0最小值
maxValuenumber100最大值
size"sm" | "md" | "lg""md"Meter 轨道尺寸
color"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger""accent"填充条颜色
formatOptionsIntl.NumberFormatOptions{style: 'percent'}数值展示的格式化选项
valueLabelReactNode-自定义数值标签内容
childrenReactNode | (values: MeterRenderProps) => ReactNode-内容或渲染 prop

MeterRenderProps

使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：

Prop类型描述
percentagenumberMeter 百分比（0–100）
valueTextstring格式化后的数值文本

ListBox 列表框

列表框展示一组选项，并允许用户选择一个或多个。

Modal 模态框

用于聚焦用户交互与重要内容的对话框遮罩层。

本页目录

引入用法组件结构尺寸颜色自定义取值范围与格式无可见标签样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础与元素类尺寸类颜色类API 参考Meter PropsMeterRenderProps