ToggleButton 切换按钮
用于在开启/关闭或已选中/未选中状态之间切换的交互式切换控件。
引入
用法
变体
仅图标
尺寸
受控
禁用
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 ToggleButton 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ToggleButton 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与尺寸类
.toggle-button- 切换按钮基础样式
.toggle-button--sm- 小尺寸变体
.toggle-button--md- 中尺寸变体（默认）
.toggle-button--lg- 大尺寸变体
变体类
.toggle-button--default- 默认变体（填充背景）
.toggle-button--ghost- 幽灵变体（透明背景）
修饰符类
.toggle-button--icon-only- 仅图标切换按钮
.toggle-button--icon-only.toggle-button--sm- 小尺寸仅图标
.toggle-button--icon-only.toggle-button--lg- 大尺寸仅图标
交互状态
该切换按钮同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以便灵活控制状态：
- 已选中：
[data-selected="true"]（强调色背景与前景）
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 激活/按下：
:active或
[data-pressed="true"]（包含缩放变换）
- 聚焦：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]（显示焦点环）
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]（降低透明度，禁用指针事件）
API 参考
ToggleButton Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
'default' | 'ghost'
'default'
|视觉样式变体
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|切换按钮尺寸
isIconOnly
boolean
false
|按钮是否仅包含图标
isSelected
boolean
|-
|受控的已选中状态
defaultSelected
boolean
false
|默认已选中状态（非受控）
isDisabled
boolean
false
|是否禁用切换按钮
onChange
(isSelected: boolean) => void
|-
|已选中状态变化时调用的处理函数
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|按钮按下时调用的处理函数
children
React.ReactNode | (values: ToggleButtonRenderProps) => React.ReactNode
|-
|按钮内容或渲染 prop
ToggleButtonRenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|按钮当前是否已选中
isPressed
boolean
|按钮当前是否处于按下状态
isHovered
boolean
|按钮是否处于悬停状态
isFocused
boolean
|按钮是否处于聚焦状态
isFocusVisible
boolean
|按钮是否应显示焦点指示
isDisabled
boolean
|按钮是否被禁用