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HeroUI
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ToggleButton 切换按钮

用于在开启/关闭或已选中/未选中状态之间切换的交互式切换控件。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ToggleButton } from '@heroui/react';

用法

变体

仅图标

尺寸

受控

禁用

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ToggleButton } from '@heroui/react';

function CustomToggleButton() {
  return (
    <ToggleButton className="bg-purple-500 text-white">
      Toggle
    </ToggleButton>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 ToggleButton 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .toggle-button {
    @apply bg-purple-500 text-white;
  }

  .toggle-button--icon-only {
    @apply rounded-lg;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ToggleButton 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础与尺寸类

  • .toggle-button - 切换按钮基础样式
  • .toggle-button--sm - 小尺寸变体
  • .toggle-button--md - 中尺寸变体（默认）
  • .toggle-button--lg - 大尺寸变体

变体类

  • .toggle-button--default - 默认变体（填充背景）
  • .toggle-button--ghost - 幽灵变体（透明背景）

修饰符类

  • .toggle-button--icon-only - 仅图标切换按钮
  • .toggle-button--icon-only.toggle-button--sm - 小尺寸仅图标
  • .toggle-button--icon-only.toggle-button--lg - 大尺寸仅图标

交互状态

该切换按钮同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以便灵活控制状态：

  • 已选中[data-selected="true"]（强调色背景与前景）
  • 悬停:hover[data-hovered="true"]
  • 激活/按下:active[data-pressed="true"]（包含缩放变换）
  • 聚焦:focus-visible[data-focus-visible="true"]（显示焦点环）
  • 禁用:disabled[aria-disabled="true"]（降低透明度，禁用指针事件）

API 参考

ToggleButton Props

继承自 React Aria ToggleButton

Prop类型默认值描述
variant'default' | 'ghost''default'视觉样式变体
size'sm' | 'md' | 'lg''md'切换按钮尺寸
isIconOnlybooleanfalse按钮是否仅包含图标
isSelectedboolean-受控的已选中状态
defaultSelectedbooleanfalse默认已选中状态（非受控）
isDisabledbooleanfalse是否禁用切换按钮
onChange(isSelected: boolean) => void-已选中状态变化时调用的处理函数
onPress(e: PressEvent) => void-按钮按下时调用的处理函数
childrenReact.ReactNode | (values: ToggleButtonRenderProps) => React.ReactNode-按钮内容或渲染 prop

ToggleButtonRenderProps

使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：

Prop类型描述
isSelectedboolean按钮当前是否已选中
isPressedboolean按钮当前是否处于按下状态
isHoveredboolean按钮是否处于悬停状态
isFocusedboolean按钮是否处于聚焦状态
isFocusVisibleboolean按钮是否应显示焦点指示
isDisabledboolean按钮是否被禁用

Toolbar 工具栏

用于承载可交互控件的容器，并支持方向键导航。

ToggleButtonGroup 切换按钮组

将多个 ToggleButton 组合为统一控件，允许用户选择单个或多个选项。

本页目录

引入用法变体仅图标尺寸受控禁用样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础与尺寸类变体类修饰符类交互状态API 参考ToggleButton PropsToggleButtonRenderProps