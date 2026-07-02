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Label 标签

渲染与表单控件关联的无障碍标签。

React Aria源代码样式源代码

引入

import { Label } from '@heroui/react';

用法

API 参考

Label Props

Prop类型默认值描述
htmlForstring-标签所关联元素的 id
isRequiredbooleanfalse是否显示必填指示符
isDisabledbooleanfalse标签是否处于禁用状态
isInvalidbooleanfalse标签是否处于无效状态
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReactNode-标签内容

无障碍

Label 基于原生 HTML <label>MDN 参考），并遵循 WAI-ARIA 最佳实践：

  • 使用 htmlFor 与表单控件关联
  • 提供语义化的 <label> 元素
  • 与表单控件关联时支持键盘导航
  • 向屏幕阅读器传达必填与无效状态
  • 点击标签可聚焦/激活关联的表单控件

样式

CSS 类

Label 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .label — 基础标签文本样式

状态修饰类

  • .label--required[data-required="true"] > .label — 显示必填星号
  • .label--disabled[data-disabled="true"] .label — 禁用状态样式
  • .label--invalid[data-invalid="true"] .label[aria-invalid="true"] .label — 无效状态样式（危险/红色文本）

说明： 必填星号会基于 role 与 data-slot 智能应用，并排除：

  • role="group"role="radiogroup"role="checkboxgroup" 的元素
  • data-slot="radio"data-slot="checkbox" 的元素

从而在分组组件与必填字段组合时避免重复星号。

示例

带必填指示符

<Label htmlFor="email" isRequired>
  Email Address
</Label>
<Input id="email" type="email" />

禁用状态

<Label htmlFor="username" isDisabled>
  Username
</Label>
<Input id="username" isDisabled />

无效状态

<Label htmlFor="password" isInvalid>
  Password
</Label>
<Input id="password" isInvalid />

Kbd 键盘按键

用于展示键盘快捷键与组合键。

Link 链接

用于导航的样式化锚点组件，内置图标支持。

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引入用法API 参考Label Props无障碍样式CSS 类基础类状态修饰类示例带必填指示符禁用状态无效状态