Label 标签
渲染与表单控件关联的无障碍标签。
引入
用法
API 参考
Label Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
htmlFor
string
|-
|标签所关联元素的 id
isRequired
boolean
false
|是否显示必填指示符
isDisabled
boolean
false
|标签是否处于禁用状态
isInvalid
boolean
false
|标签是否处于无效状态
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|标签内容
无障碍
Label 基于原生 HTML
<label>（MDN 参考），并遵循 WAI-ARIA 最佳实践：
- 使用
htmlFor与表单控件关联
- 提供语义化的
<label>元素
- 与表单控件关联时支持键盘导航
- 向屏幕阅读器传达必填与无效状态
- 点击标签可聚焦/激活关联的表单控件
样式
CSS 类
Label 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.label— 基础标签文本样式
状态修饰类
.label--required或
[data-required="true"] > .label— 显示必填星号
.label--disabled或
[data-disabled="true"] .label— 禁用状态样式
.label--invalid或
[data-invalid="true"] .label或
[aria-invalid="true"] .label— 无效状态样式（危险/红色文本）
说明： 必填星号会基于 role 与
data-slot 智能应用，并排除：
role="group"、
role="radiogroup"、
role="checkboxgroup"的元素
data-slot="radio"或
data-slot="checkbox"的元素
从而在分组组件与必填字段组合时避免重复星号。