ScrollShadow 滚动阴影
通过阴影提示可滚动溢出内容，并根据滚动位置自动检测显示或隐藏。
引入
用法
方向
隐藏滚动条
自定义阴影尺寸
可见性变化
与 Card 组合
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 ScrollShadow 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ScrollShadow 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.scroll-shadow- 根容器元素
方向变体
.scroll-shadow--vertical- 纵向滚动（默认）
.scroll-shadow--horizontal- 横向滚动
状态修饰符
.scroll-shadow--hide-scrollbar- 隐藏原生滚动条
CSS 变量
ScrollShadow 组件使用 CSS 变量设置渐变遮罩尺寸，并为可见的原生滚动条保留空间：
|变量
|默认值
|描述
--scroll-shadow-size
40px
|控制渐变阴影尺寸。该值由
size prop 设置。
--scroll-shadow-scrollbar-size
10px（
hideScrollBar 时为
0px）
|为原生滚动条保留一段实色遮罩区域，避免渐变覆盖滚动条。使用更宽的自定义滚动条时可以覆盖该值。
Data 属性
组件使用 data 属性控制阴影可见性：
- 滚动状态：
[data-top-scroll]、
[data-bottom-scroll]、
[data-left-scroll]、
[data-right-scroll]— 当内容可向对应方向滚动时应用
- 组合状态：
[data-top-bottom-scroll]、
[data-left-right-scroll]— 当内容可向两个方向滚动时应用
- 方向：
[data-orientation="vertical"]或
[data-orientation="horizontal"]— 表示滚动方向
- 尺寸：
[data-scroll-shadow-size]— 阴影渐变尺寸数值
API 参考
ScrollShadow
|Prop
|类型
|默认值
|描述
orientation
"vertical" |
"horizontal"
"vertical"
|滚动方向
variant
"fade"
"fade"
|阴影视觉效果样式
size
number
40
|阴影渐变尺寸（像素）
offset
number
0
|开始显示阴影前的滚动偏移量（像素）
hideScrollBar
boolean
false
|是否隐藏原生滚动条
isEnabled
boolean
true
|是否启用滚动阴影检测
visibility
"auto" |
"both" |
"top" |
"bottom" |
"left" |
"right" |
"none"
"auto"
|受控的阴影可见性
onVisibilityChange
(visibility: ScrollShadowVisibility) => void
|-
|阴影可见性变化时调用的回调
className
string
|-
|应用到根元素上的额外 CSS 类
children
ReactNode
|-
|可滚动的子内容