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HeroUI
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ScrollShadow 滚动阴影

通过阴影提示可滚动溢出内容，并根据滚动位置自动检测显示或隐藏。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { ScrollShadow } from "@heroui/react";

用法

方向

隐藏滚动条

自定义阴影尺寸

可见性变化

与 Card 组合

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {ScrollShadow, Card} from "@heroui/react";

function CustomScrollShadow() {
  return (
    <Card className="w-full p-0 sm:max-w-md">
      <ScrollShadow className="max-h-[300px] p-6 bg-gradient-to-b from-purple-50 to-pink-50">
        <div className="space-y-4">
          {Array.from({length: 10}).map((_, idx) => (
            <p key={idx}>
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          ))}
        </div>
      </ScrollShadow>
    </Card>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 ScrollShadow 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .scroll-shadow {
    @apply rounded-xl border border-default-200;
  }

  .scroll-shadow--vertical {
    @apply pr-2; /* Add padding for custom scrollbar styling */
  }

  .scroll-shadow--horizontal {
    @apply pb-2;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ScrollShadow 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .scroll-shadow - 根容器元素

方向变体

  • .scroll-shadow--vertical - 纵向滚动（默认）
  • .scroll-shadow--horizontal - 横向滚动

状态修饰符

  • .scroll-shadow--hide-scrollbar - 隐藏原生滚动条

CSS 变量

ScrollShadow 组件使用 CSS 变量设置渐变遮罩尺寸，并为可见的原生滚动条保留空间：

变量默认值描述
--scroll-shadow-size40px控制渐变阴影尺寸。该值由 size prop 设置。
--scroll-shadow-scrollbar-size10pxhideScrollBar 时为 0px为原生滚动条保留一段实色遮罩区域，避免渐变覆盖滚动条。使用更宽的自定义滚动条时可以覆盖该值。

Data 属性

组件使用 data 属性控制阴影可见性：

  • 滚动状态[data-top-scroll][data-bottom-scroll][data-left-scroll][data-right-scroll] — 当内容可向对应方向滚动时应用
  • 组合状态[data-top-bottom-scroll][data-left-right-scroll] — 当内容可向两个方向滚动时应用
  • 方向[data-orientation="vertical"][data-orientation="horizontal"] — 表示滚动方向
  • 尺寸[data-scroll-shadow-size] — 阴影渐变尺寸数值

API 参考

ScrollShadow

Prop类型默认值描述
orientation"vertical" | "horizontal""vertical"滚动方向
variant"fade""fade"阴影视觉效果样式
sizenumber40阴影渐变尺寸（像素）
offsetnumber0开始显示阴影前的滚动偏移量（像素）
hideScrollBarbooleanfalse是否隐藏原生滚动条
isEnabledbooleantrue是否启用滚动阴影检测
visibility"auto" | "both" | "top" | "bottom" | "left" | "right" | "none""auto"受控的阴影可见性
onVisibilityChange(visibility: ScrollShadowVisibility) => void-阴影可见性变化时调用的回调
classNamestring-应用到根元素上的额外 CSS 类
childrenReactNode-可滚动的子内容

RangeCalendar 范围日历

基于 React Aria RangeCalendar 的可组合日期范围选择器，包含月份网格、导航与年份选择支持。

SearchField 搜索框

搜索输入字段，包含清除按钮与搜索图标。

本页目录

引入用法方向隐藏滚动条自定义阴影尺寸可见性变化与 Card 组合样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类方向变体状态修饰符CSS 变量Data 属性API 参考ScrollShadow