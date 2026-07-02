ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

Spinner 加载指示器

用于展示等待或处理中状态的加载指示组件。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { Spinner } from '@heroui/react';

用法

颜色

尺寸

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {Spinner} from '@heroui/react';

function CustomSpinner() {
  return (
    <Spinner className="text-blue-500" />
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Spinner 的组件类名，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .spinner {
    @apply animate-spin;
  }

  .spinner--accent {
    color: var(--accent);
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。

CSS 类

Spinner 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类与尺寸类

  • .spinner - 基础样式与默认尺寸
  • .spinner--sm - 小尺寸变体
  • .spinner--md - 中等尺寸变体（默认）
  • .spinner--lg - 大尺寸变体
  • .spinner--xl - 特大尺寸变体

颜色类

  • .spinner--current - 继承当前文本颜色
  • .spinner--accent - 强调色变体
  • .spinner--danger - 危险色变体
  • .spinner--success - 成功色变体
  • .spinner--warning - 警告色变体

API 参考

Spinner Props

Prop类型默认值描述
size"sm" | "md" | "lg" | "xl""md"Spinner 的尺寸
color"current" | "accent" | "success" | "warning" | "danger""accent"Spinner 的颜色变体
classNamestring-额外的 CSS 类名

Slider 滑块

Slider 允许用户在范围内选择一个或多个值。

Surface 表面

提供表面级样式与子组件上下文的容器组件。

本页目录

引入用法颜色尺寸样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类与尺寸类颜色类API 参考Spinner Props