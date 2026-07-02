Spinner 加载指示器
用于展示等待或处理中状态的加载指示组件。
引入
用法
颜色
尺寸
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Spinner 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
CSS 类
Spinner 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类与尺寸类
.spinner- 基础样式与默认尺寸
.spinner--sm- 小尺寸变体
.spinner--md- 中等尺寸变体（默认）
.spinner--lg- 大尺寸变体
.spinner--xl- 特大尺寸变体
颜色类
.spinner--current- 继承当前文本颜色
.spinner--accent- 强调色变体
.spinner--danger- 危险色变体
.spinner--success- 成功色变体
.spinner--warning- 警告色变体
API 参考
Spinner Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
size
"sm" | "md" | "lg" | "xl"
"md"
|Spinner 的尺寸
color
"current" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"accent"
|Spinner 的颜色变体
className
string
|-
|额外的 CSS 类名