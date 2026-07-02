import { Slider, Label } from '@heroui/react' ;

export default () => (

< Slider defaultValue = {[ 25 , 75 ]}>

< Label />

< Slider.Output />

< Slider.Track >

{({ state }) => (

<>

< Slider.Fill />

{state.values. map (( _ , i ) => (

< Slider.Thumb key = {i} index = {i} />

))}

</>

)}

</ Slider.Track >

</ Slider >