Slider 滑块
Slider 允许用户在范围内选择一个或多个值。
引入
用法
组件结构
引入 Slider 组件，并通过点语法访问各部分。
范围滑块组件结构
纵向
范围
禁用
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Slider 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Slider 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.slider- Slider 根容器
.slider__output- 显示当前值的输出元素
.slider-track- 包含填充与滑块的轨道元素
.slider-fill- 显示已选范围的填充元素
.slider-thumb- 单个滑块控制点
状态类
.slider[data-disabled="true"]- 禁用状态
.slider[data-orientation="vertical"]- 纵向方向
.slider-thumb[data-dragging="true"]- 滑块正在拖动
.slider-thumb[data-focus-visible="true"]- 滑块键盘聚焦
.slider-thumb[data-disabled="true"]- 滑块禁用状态
.slider-track[data-fill-start="true"]- 填充从起点开始
.slider-track[data-fill-end="true"]- 填充在终点结束
交互状态
该组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以提供更灵活的状态控制：
- 悬停：滑块上的
:hover或
[data-hovered="true"]
- 聚焦：滑块上的
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 拖动：滑块上的
[data-dragging="true"]
- 禁用：Slider 或滑块上的
:disabled或
[data-disabled="true"]
API 参考
Slider Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
number | number[]
|-
|当前值（受控）。
defaultValue
number | number[]
|-
|默认值（非受控）。
onChange
(value: number | number[]) => void
|-
|值变化时的事件处理函数。
onChangeEnd
(value: number | number[]) => void
|-
|拖动结束时的事件处理函数。
minValue
number
0
|Slider 的最小值。
maxValue
number
100
|Slider 的最大值。
step
number
1
|Slider 的步进值。
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
|-
|数值标签的显示格式。
orientation
"horizontal" | "vertical"
"horizontal"
|Slider 的方向。
isDisabled
boolean
|-
|Slider 是否禁用。
aria-label
string
|-
|Slider 的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|标注 Slider 的元素 ID。
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|Slider 内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, SliderRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Slider.Output Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|输出内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, SliderOutputRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Slider.Track Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|轨道内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, SliderTrackRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Slider.Fill Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
style
CSSProperties
|-
|行内样式。
Slider.Thumb Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
index
number
0
|滑块在 Slider 内的索引。
isDisabled
boolean
|-
|该滑块是否禁用。
name
string
|-
|输入元素名称，用于提交 HTML 表单。
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|滑块内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, SliderThumbRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
RenderProps
对
Slider.Output 或
Slider.Track 使用渲染函数时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
state
SliderState
|Slider 的状态。
values
number[]
|按滑块索引管理的数值。
getThumbValueLabel
(index: number) => string
|返回指定滑块数值的字符串标签。
orientation
"horizontal" | "vertical"
|Slider 的方向。
isDisabled
boolean
|Slider 是否禁用。
示例
基础用法
范围滑块
受控值
自定义数值格式
纵向方向
自定义输出展示
无障碍
Slider 组件实现 ARIA slider 模式，并提供：
- 完整的键盘导航支持（方向键、Home、End、Page Up/Down）
- 数值变化时的屏幕阅读器播报
- 合理的焦点管理
- 禁用状态支持
- 通过隐藏 input 元素与 HTML 表单集成
- 结合区域设置进行数值格式化的国际化支持
- 从右到左（RTL）语言支持
更多信息见 React Aria Slider 文档。