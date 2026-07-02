在 AI 助手中访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南

HeroUI 迁移 MCP 服务器使 AI 助手可以直接访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档。

迁移 MCP 服务器使用 Streamable HTTP 传输（基于 URL）并部署在 https://migration-mcp.heroui.com 。查看源代码GitHub.

迁移 MCP 仅用于迁移。完成迁移后，切换到HeroUI React MCP 服务器用于 v3 组件开发。

添加到 Cursor 设置 → 工具 → MCP 服务器，或项目的 .cursor/mcp.json ：

.cursor/mcp.json { "mcpServers" : { "heroui-migration" : { "url" : "https://migration-mcp.heroui.com" } } }

要了解更多信息，请参阅 Cursor 文档。

添加到项目的 .mcp.json ：

.mcp.json { "mcpServers" : { "heroui-migration" : { "type" : "http" , "url" : "https://migration-mcp.heroui.com" } } }

添加配置后，重启 Claude Code 并运行 /mcp ，在列表中查看 HeroUI 迁移 MCP。若显示 已连接，即可开始使用。

请参阅 Claude Code MCP 文档了解更多详情。

将迁移 MCP 服务器添加到您的项目 .windsurf/mcp.json 配置文件：

.windsurf/mcp.json { "mcpServers" : { "heroui-migration" : { "url" : "https://migration-mcp.heroui.com" } } }

添加配置后，重新启动Windsurf以激活MCP服务器。

请参阅Windsurf MCP 文档了解更多详情。

将迁移 MCP 添加到你的 settings.json 。通过命令面板打开设置（ zed: open settings ）或使用 Cmd-, （macOS）/ Ctrl-, （Linux）：

settings.json { "context_servers" : { "heroui-migration" : { "url" : "https://migration-mcp.heroui.com" } } }

请参阅Zed MCP 文档了解更多详情。

若要在 VS Code 中通过 GitHub Copilot 配置 MCP，请将迁移 MCP 添加到项目的 .vscode/mcp.json ：

.vscode/mcp.json { "servers" : { "heroui-migration" : { "type" : "http" , "url" : "https://migration-mcp.heroui.com" } } }

添加配置后，打开 .vscode/mcp.json 然后单击herui-migration 服务器旁边的开始。

请参阅VS Code MCP 文档了解更多详情。

将迁移 MCP 添加到 ~/.codex/config.toml （或项目内的 .codex/config.toml ）：

config.toml [ mcp_servers . heroui-migration ] url = "https://migration-mcp.heroui.com"

添加配置后，重启 Codex 并在 TUI 中运行 /mcp 以确认服务器已激活。

请参阅 Codex MCP 文档了解更多详情。

将迁移 MCP 添加到项目的 opencode.json ：

opencode.json { "$schema" : "https://opencode.ai/config.json" , "mcp" : { "heroui-migration" : { "type" : "remote" , "url" : "https://migration-mcp.heroui.com" } } }

添加配置后，重新启动OpenCode以激活MCP服务器。

请参阅OpenCode MCP 文档了解更多详情。

配置完成后，向您的 AI 助手询问以下问题：

“帮我将 Button 从 HeroUI v2 迁移到 v3”

“获取我的项目的完整迁移工作流程”

“复选框迁移有何变化？”

“显示 Card 和 Modal 的迁移指南”

“获取样式迁移指南”

“我需要迁移哪些钩子？”

Migration MCP 服务器为 AI 助手提供以下工具：

工具 描述 get_migration_workflow 获取全面的迁移指南。使用 migrationType: "full" （默认）或 "incremental" 完整迁移方法与增量迁移方法 list_component_migration_guides 列出所有 39 个可用组件迁移指南 get_component_migration_guides 获取指定组件的迁移指南。传入 components: ["button", "card"] （kebab-case） get_styling_migration_guide 获取样式迁移指南（实用程序类、颜色标记、CSS 变量） get_hooks_migration_guide 获取 hooks 迁移指南（useDisclosure → useOverlayState 等）

迁移 MCP 服务器提供引导提示，可在代理聊天中与斜杠命令一起使用：

提示词 描述 analyze-and-plan 分析项目以识别所有 HeroUI v2 组件并创建迁移计划。建议作为迁移第一步。可选： migrationType: "full" （默认）或 "incremental" implement-migration 分阶段实施组件迁移，并设置检查点供用户确认。完成组件迁移与依赖切换后，继续指导 hooks 与样式迁移。可选： migrationType: "full" （默认）或 "incremental"