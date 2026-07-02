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MCP服务器

在 AI 助手中访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南

HeroUI 迁移 MCP 服务器使 AI 助手可以直接访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档。

迁移 MCP 服务器使用 Streamable HTTP 传输（基于 URL）并部署在https://migration-mcp.heroui.com。查看源代码GitHub.

迁移 MCP 仅用于迁移。完成迁移后，切换到HeroUI React MCP 服务器用于 v3 组件开发。

快速设置

Cursor

添加到 Cursor 设置工具MCP 服务器，或项目的 .cursor/mcp.json

.cursor/mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "heroui-migration": {
      "url": "https://migration-mcp.heroui.com"
    }
  }
}

要了解更多信息，请参阅 Cursor 文档

Claude Code

添加到项目的 .mcp.json

.mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "heroui-migration": {
      "type": "http",
      "url": "https://migration-mcp.heroui.com"
    }
  }
}

添加配置后，重启 Claude Code 并运行 /mcp，在列表中查看 HeroUI 迁移 MCP。若显示 已连接，即可开始使用。

请参阅 Claude Code MCP 文档了解更多详情。

Windsurf

将迁移 MCP 服务器添加到您的项目.windsurf/mcp.json配置文件：

.windsurf/mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "heroui-migration": {
      "url": "https://migration-mcp.heroui.com"
    }
  }
}

添加配置后，重新启动Windsurf以激活MCP服务器。

请参阅Windsurf MCP 文档了解更多详情。

Zed

将迁移 MCP 添加到你的 settings.json。通过命令面板打开设置（zed: open settings）或使用 Cmd-,（macOS）/ Ctrl-,（Linux）：

settings.json
{
  "context_servers": {
    "heroui-migration": {
      "url": "https://migration-mcp.heroui.com"
    }
  }
}

请参阅Zed MCP 文档了解更多详情。

VS Code

若要在 VS Code 中通过 GitHub Copilot 配置 MCP，请将迁移 MCP 添加到项目的 .vscode/mcp.json

.vscode/mcp.json
{
  "servers": {
    "heroui-migration": {
      "type": "http",
      "url": "https://migration-mcp.heroui.com"
    }
  }
}

添加配置后，打开.vscode/mcp.json然后单击herui-migration 服务器旁边的开始

请参阅VS Code MCP 文档了解更多详情。

Codex

将迁移 MCP 添加到 ~/.codex/config.toml（或项目内的 .codex/config.toml）：

config.toml
[mcp_servers.heroui-migration]
url = "https://migration-mcp.heroui.com"

添加配置后，重启 Codex 并在 TUI 中运行 /mcp 以确认服务器已激活。

请参阅 Codex MCP 文档了解更多详情。

OpenCode

将迁移 MCP 添加到项目的 opencode.json

opencode.json
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "heroui-migration": {
      "type": "remote",
      "url": "https://migration-mcp.heroui.com"
    }
  }
}

添加配置后，重新启动OpenCode以激活MCP服务器。

请参阅OpenCode MCP 文档了解更多详情。

用法

配置完成后，向您的 AI 助手询问以下问题：

  • “帮我将 Button 从 HeroUI v2 迁移到 v3”
  • “获取我的项目的完整迁移工作流程”
  • “复选框迁移有何变化？”
  • “显示 Card 和 Modal 的迁移指南”
  • “获取样式迁移指南”
  • “我需要迁移哪些钩子？”

可用工具

Migration MCP 服务器为 AI 助手提供以下工具：

工具描述
get_migration_workflow获取全面的迁移指南。使用migrationType: "full"（默认）或"incremental"完整迁移方法与增量迁移方法
list_component_migration_guides列出所有 39 个可用组件迁移指南
get_component_migration_guides获取指定组件的迁移指南。传入 components: ["button", "card"]（kebab-case）
get_styling_migration_guide获取样式迁移指南（实用程序类、颜色标记、CSS 变量）
get_hooks_migration_guide获取 hooks 迁移指南（useDisclosure → useOverlayState 等）

可用提示

迁移 MCP 服务器提供引导提示，可在代理聊天中与斜杠命令一起使用：

提示词描述
analyze-and-plan分析项目以识别所有 HeroUI v2 组件并创建迁移计划。建议作为迁移第一步。可选：migrationType: "full"（默认）或 "incremental"
implement-migration分阶段实施组件迁移，并设置检查点供用户确认。完成组件迁移与依赖切换后，继续指导 hooks 与样式迁移。可选：migrationType: "full"（默认）或 "incremental"

工作流程： 运行analyze-and-plan首先创建您的迁移计划，然后使用implement-migration一步步执行它。

链接

迁移

将 HeroUI v2 应用迁移到 v3 的完整指南

Agent Skills

让 AI 助手协助你将 HeroUI v2 迁移到 v3。

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