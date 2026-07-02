MCP服务器
在 AI 助手中访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南
HeroUI 迁移 MCP 服务器使 AI 助手可以直接访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档。
迁移 MCP 服务器使用 Streamable HTTP 传输（基于 URL）并部署在
https://migration-mcp.heroui.com。查看源代码GitHub.
快速设置
Cursor
添加到 Cursor 设置 → 工具 → MCP 服务器，或项目的
.cursor/mcp.json：
要了解更多信息，请参阅 Cursor 文档。
Claude Code
添加到项目的
.mcp.json：
添加配置后，重启 Claude Code 并运行
/mcp，在列表中查看 HeroUI 迁移 MCP。若显示 已连接，即可开始使用。
请参阅 Claude Code MCP 文档了解更多详情。
Windsurf
将迁移 MCP 服务器添加到您的项目
.windsurf/mcp.json配置文件：
添加配置后，重新启动Windsurf以激活MCP服务器。
请参阅Windsurf MCP 文档了解更多详情。
Zed
将迁移 MCP 添加到你的
settings.json。通过命令面板打开设置（
zed: open settings）或使用
Cmd-,（macOS）/
Ctrl-,（Linux）：
请参阅Zed MCP 文档了解更多详情。
VS Code
若要在 VS Code 中通过 GitHub Copilot 配置 MCP，请将迁移 MCP 添加到项目的
.vscode/mcp.json：
添加配置后，打开
.vscode/mcp.json然后单击herui-migration 服务器旁边的开始。
请参阅VS Code MCP 文档了解更多详情。
Codex
将迁移 MCP 添加到
~/.codex/config.toml（或项目内的
.codex/config.toml）：
添加配置后，重启 Codex 并在 TUI 中运行
/mcp 以确认服务器已激活。
请参阅 Codex MCP 文档了解更多详情。
OpenCode
将迁移 MCP 添加到项目的
opencode.json：
添加配置后，重新启动OpenCode以激活MCP服务器。
请参阅OpenCode MCP 文档了解更多详情。
用法
配置完成后，向您的 AI 助手询问以下问题：
- “帮我将 Button 从 HeroUI v2 迁移到 v3”
- “获取我的项目的完整迁移工作流程”
- “复选框迁移有何变化？”
- “显示 Card 和 Modal 的迁移指南”
- “获取样式迁移指南”
- “我需要迁移哪些钩子？”
可用工具
Migration MCP 服务器为 AI 助手提供以下工具：
|工具
|描述
get_migration_workflow
|获取全面的迁移指南。使用
migrationType: "full"（默认）或
"incremental"完整迁移方法与增量迁移方法
list_component_migration_guides
|列出所有 39 个可用组件迁移指南
get_component_migration_guides
|获取指定组件的迁移指南。传入
components: ["button", "card"]（kebab-case）
get_styling_migration_guide
|获取样式迁移指南（实用程序类、颜色标记、CSS 变量）
get_hooks_migration_guide
|获取 hooks 迁移指南（useDisclosure → useOverlayState 等）
可用提示
迁移 MCP 服务器提供引导提示，可在代理聊天中与斜杠命令一起使用：
|提示词
|描述
analyze-and-plan
|分析项目以识别所有 HeroUI v2 组件并创建迁移计划。建议作为迁移第一步。可选：
migrationType: "full"（默认）或
"incremental"
implement-migration
|分阶段实施组件迁移，并设置检查点供用户确认。完成组件迁移与依赖切换后，继续指导 hooks 与样式迁移。可选：
migrationType: "full"（默认）或
"incremental"
工作流程： 运行
analyze-and-plan首先创建您的迁移计划，然后使用
implement-migration一步步执行它。
链接
- GitHub 存储库
- Discord 社区
- Model Context Protocol — 了解 MCP