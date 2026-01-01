MCP 服务器
直接在你的 AI 助手中访问 HeroUI v3 文档
HeroUI MCP 服务器让 AI 助手可以直接访问 HeroUI v3 组件文档，从而更轻松地在 AI 驱动的开发环境中使用 HeroUI 进行构建。
MCP 服务器目前仅支持 @heroui/react v3，并使用 stdio 传输。已在 npm 上以
@heroui/react-mcp 发布。源代码请查看 GitHub。
随着我们向 HeroUI v3 添加更多组件，它们也将在 MCP 服务器中可用。
快速设置
Cursor
或者手动添加到 Cursor Settings → Tools → MCP Servers：
或者，将以下内容添加到你的
~/.cursor/mcp.json 文件。更多信息请参阅 Cursor 文档。
Claude Code
在终端中运行此命令：
或者手动添加到你项目的
.mcp.json 文件：
添加配置后，重启 Claude Code 并运行
/mcp，即可在列表中看到 HeroUI MCP 服务器。如果你看到 Connected，就可以开始使用了。
更多详情请参阅 Claude Code MCP 文档。
Windsurf
将 HeroUI 服务器添加到你项目的
.windsurf/mcp.json 配置文件：
添加配置后，重新启动 Windsurf 以激活 MCP 服务器。
更多详情请参阅 Windsurf MCP 文档。
Zed
将 HeroUI 服务器添加到你的
settings.json 配置文件。通过命令面板打开设置（
zed: open settings），或使用
Cmd-,（Mac）/
Ctrl-,（Linux）：
添加配置后，重新启动 Zed 并打开 Agent Panel 设置视图。检查 heroui 服务器旁边的指示点是否为绿色，且 tooltip 显示为 "Server is active"。
更多详情请参阅 Zed MCP 文档。
VS Code
要在 VS Code 中通过 GitHub Copilot 配置 MCP，请将 HeroUI 服务器添加到项目的
.vscode/mcp.json 配置文件：
添加配置后，打开
.vscode/mcp.json，然后点击 heroui-react 服务器旁边的 Start。
更多详情请参阅 VS Code MCP 文档。
Codex
将 HeroUI 服务器添加到你的
~/.codex/config.toml（或项目级的
.codex/config.toml）：
添加配置后，重启 Codex 并在 TUI 中运行
/mcp，以验证服务器是否处于活动状态。
更多详情请参阅 Codex MCP 文档。
OpenCode
将 HeroUI 服务器添加到你项目的
opencode.json 配置文件：
添加配置后，重新启动 OpenCode 以激活 MCP 服务器。
更多详情请参阅 OpenCode MCP 文档。
用法
配置完成后，可以这样询问你的 AI 助手：
- “帮我在 Next.js / Vite / Astro 应用中安装 HeroUI v3”
- “显示所有 HeroUI 组件”
- “Button 组件有哪些 props？”
- “给我一个使用 Card 组件的示例”
- “获取 Button 组件的源代码”
- “显示 Card 组件的 CSS 样式”
- “深色模式下有哪些主题变量？”
自动更新
MCP 服务器可以帮助你升级到最新的 HeroUI 版本：
你的 AI 助手会自动完成以下事项：
- 将你当前的版本与最新发布的版本进行比较
- 查看变更日志，了解破坏性变更
- 将必要的代码更新应用到你的项目中
无论是更新到最新的稳定版还是预发布版，这一流程都适用于任何版本升级。
可用工具
MCP 服务器为 AI 助手提供以下工具：
|工具
|描述
list_components
|列出所有可用的 HeroUI v3 组件
get_component_docs
|获取一个或多个组件的完整文档，包括组件结构、props、示例和使用模式
get_component_source_code
|获取组件的 React/TypeScript 源代码（.tsx 文件）
get_component_source_styles
|查看组件的 CSS 样式（.css 文件）
get_theme_variables
|获取颜色、排版、间距相关的主题变量，支持浅色/深色模式
get_docs
|浏览完整的 HeroUI v3 文档，包括指南和设计原则（如需安装说明，请使用路径
/docs/react/getting-started/quick-start）
故障排查
环境要求： Node.js 22 或更高版本。使用
npx 时会自动下载该包。
需要帮助？ GitHub Issues | Discord 社区