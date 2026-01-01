直接在你的 AI 助手中访问 HeroUI v3 文档

HeroUI MCP 服务器让 AI 助手可以直接访问 HeroUI v3 组件文档，从而更轻松地在 AI 驱动的开发环境中使用 HeroUI 进行构建。

MCP 服务器目前仅支持 @heroui/react v3，并使用 stdio 传输。已在 npm 上以 @heroui/react-mcp 发布。源代码请查看 GitHub。

随着我们向 HeroUI v3 添加更多组件，它们也将在 MCP 服务器中可用。

或者手动添加到 Cursor Settings → Tools → MCP Servers：

.cursor/mcp.json { "mcpServers" : { "heroui-react" : { "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ] } } }

或者，将以下内容添加到你的 ~/.cursor/mcp.json 文件。更多信息请参阅 Cursor 文档。

在终端中运行此命令：

claude mcp add heroui-react -- npx -y @heroui/react-mcp@latest

或者手动添加到你项目的 .mcp.json 文件：

.mcp.json { "mcpServers" : { "heroui-react" : { "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ] } } }

添加配置后，重启 Claude Code 并运行 /mcp ，即可在列表中看到 HeroUI MCP 服务器。如果你看到 Connected，就可以开始使用了。

更多详情请参阅 Claude Code MCP 文档。

将 HeroUI 服务器添加到你项目的 .windsurf/mcp.json 配置文件：

.windsurf/mcp.json { "mcpServers" : { "heroui-react" : { "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ] } } }

添加配置后，重新启动 Windsurf 以激活 MCP 服务器。

更多详情请参阅 Windsurf MCP 文档。

将 HeroUI 服务器添加到你的 settings.json 配置文件。通过命令面板打开设置（ zed: open settings ），或使用 Cmd-, （Mac）/ Ctrl-, （Linux）：

settings.json { "context_servers" : { "heroui-react" : { "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ], "env" : {} } } }

添加配置后，重新启动 Zed 并打开 Agent Panel 设置视图。检查 heroui 服务器旁边的指示点是否为绿色，且 tooltip 显示为 "Server is active"。

更多详情请参阅 Zed MCP 文档。

要在 VS Code 中通过 GitHub Copilot 配置 MCP，请将 HeroUI 服务器添加到项目的 .vscode/mcp.json 配置文件：

.vscode/mcp.json { "servers" : { "heroui-react" : { "type" : "stdio" , "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ] } } }

添加配置后，打开 .vscode/mcp.json ，然后点击 heroui-react 服务器旁边的 Start。

更多详情请参阅 VS Code MCP 文档。

将 HeroUI 服务器添加到你的 ~/.codex/config.toml （或项目级的 .codex/config.toml ）：

config.toml [ mcp_servers . heroui-react ] command = "npx" args = [ "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ]

添加配置后，重启 Codex 并在 TUI 中运行 /mcp ，以验证服务器是否处于活动状态。

更多详情请参阅 Codex MCP 文档。

将 HeroUI 服务器添加到你项目的 opencode.json 配置文件：

opencode.json { "$schema" : "https://opencode.ai/config.json" , "mcp" : { "heroui-react" : { "type" : "local" , "command" : [ "npx" , "-y" , "@heroui/react-mcp@latest" ] } } }

添加配置后，重新启动 OpenCode 以激活 MCP 服务器。

更多详情请参阅 OpenCode MCP 文档。

配置完成后，可以这样询问你的 AI 助手：

“帮我在 Next.js / Vite / Astro 应用中安装 HeroUI v3”

“显示所有 HeroUI 组件”

“Button 组件有哪些 props？”

“给我一个使用 Card 组件的示例”

“获取 Button 组件的源代码”

“显示 Card 组件的 CSS 样式”

“深色模式下有哪些主题变量？”

MCP 服务器可以帮助你升级到最新的 HeroUI 版本：

"Hey Cursor, update HeroUI to the latest version"

你的 AI 助手会自动完成以下事项：

将你当前的版本与最新发布的版本进行比较

查看变更日志，了解破坏性变更

将必要的代码更新应用到你的项目中

无论是更新到最新的稳定版还是预发布版，这一流程都适用于任何版本升级。

MCP 服务器为 AI 助手提供以下工具：

工具 描述 list_components 列出所有可用的 HeroUI v3 组件 get_component_docs 获取一个或多个组件的完整文档，包括组件结构、props、示例和使用模式 get_component_source_code 获取组件的 React/TypeScript 源代码（.tsx 文件） get_component_source_styles 查看组件的 CSS 样式（.css 文件） get_theme_variables 获取颜色、排版、间距相关的主题变量，支持浅色/深色模式 get_docs 浏览完整的 HeroUI v3 文档，包括指南和设计原则（如需安装说明，请使用路径 /docs/react/getting-started/quick-start ）

环境要求： Node.js 22 或更高版本。使用 npx 时会自动下载该包。

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