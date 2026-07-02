heroui-cli 是官方命令行工具，提供了一整套命令，用于初始化、管理和优化你的 HeroUI 项目。你可以 install 、 uninstall 或 upgrade 单个组件，检查项目健康状况，下载用于 AI 编程助手的文档，等等。

环境要求：

要全局安装 heroui-cli ，请在终端中执行以下命令之一：

npm pnpm yarn bun npm install heroui-cli@latest -g

或者，你也可以在不进行全局安装的情况下使用 heroui-cli ，运行以下命令之一即可：

pnpm npm yarn bun pnpm dlx heroui-cli@latest npx heroui-cli@latest yarn dlx heroui-cli@latest bunx heroui-cli@latest

安装 heroui-cli 后，运行以下命令以查看可用命令：

heroui

将会输出如下帮助信息：

Usage: heroui [command] Options: -v, --version Output the current version --no-cache Disable cache, by default data will be cached for 30m after the first request -d, --debug Debug mode will not install dependencies -h --help Display help information for commands Commands: init [options] [projectName] Initializes a new project install [options] Installs @heroui/react and @heroui/styles to your project upgrade [options] Upgrades @heroui/react and @heroui/styles to the latest versions uninstall [options] Uninstall @heroui/react and @heroui/styles from the project list [options] Lists installed HeroUI packages ( @heroui/react, @heroui/styles ) env [options] Displays debugging information for the local environment doctor [options] Checks for issues in the project agents-md [options] Downloads HeroUI documentation for AI coding agents help [command] Display help for command

使用 init 命令初始化一个新的 HeroUI 项目。该命令会为你的项目完成必要的配置。

heroui init [options]

选项：

-t --template [string] 新项目使用的模板，例如 app、pages、vite、react-router

新项目使用的模板，例如 app、pages、vite、react-router -p --package [string] 新项目使用的包管理器

输出：

HeroUI CLI < versio n > ┌ Create a new project │ ◇ Select a template (Enter to select ) │ ● App (A Next.js 16 with app directory template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.) │ ○ Pages (A Next.js 16 with pages directory template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.) │ ○ Vite (A Vite template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.) │ ○ React Router (A React Router template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.) │ ◇ New project name (Enter to skip with default name ) │ my-heroui-app │ ◇ Select a package manager (Enter to select ) │ ● npm │ ○ yarn │ ○ pnpm │ ○ bun │ ◇ Template created successfully! │ ◇ Next steps ───────╮ │ │ │ cd my-heroui-app │ │ npm install │ │ │ ├────────────────────╯ │ └ 🚀 Get started with npm run dev

安装依赖以启动本地服务器：

npm pnpm yarn bun cd my-heroui-app && npm install cd my-heroui-app && pnpm install cd my-heroui-app && yarn install cd my-heroui-app && bun install

启动本地服务器：

npm pnpm yarn bun npm run dev

将 @heroui/react 和 @heroui/styles 及其对等依赖安装到你的项目中。若它们已安装，则该命令不会执行任何操作。

heroui install [options]

选项：

-p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI < versio n > 📦 Packages to be installed: ╭─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ Package │ Version │ Status │ Docs │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ @heroui/react │ 3.0.0 │ stable │ https://heroui.com │ │ @heroui/styles │ 3.0.0 │ stable │ https://heroui.com │ ╰─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯ ╭─────────────── PeerDependencies ────────────────╮ │ react@18.3.1 latest │ │ react-dom@18.3.1 latest │ │ tailwindcss@4.2.2 latest │ ╰─────────────────────────────────────────────────╯ ? Proceed with installation ? › - Use arrow-keys. Return to submit. ❯ Yes No ✅ @heroui/react and @heroui/styles installed successfully

将 @heroui/react 和 @heroui/styles 及其对等依赖升级到最新版本。

heroui upgrade [options]

选项：

-p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI < versio n > ╭──────────────────────────── Upgrade ────────────────────────────╮ │ @heroui/react ^3.0.0 - > ^3.1.0 │ │ @heroui/styles ^3.0.0 - > ^3.1.0 │ ╰─────────────────────────────────────────────────────────────────╯ ? Would you like to proceed with the upgrade ? › - Use arrow-keys. Return to submit. ❯ Yes No ✅ Upgrade complete. All packages are up to date.

从你的项目中卸载 @heroui/react 和 @heroui/styles 。对等依赖不会被卸载。

heroui uninstall [options]

选项：

-p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI < versio n > ❗️ Packages slated for uninstallation: ╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ Package │ Version │ Status │ Docs │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ @heroui/react │ 3.0.0 │ stable │ https://heroui.com │ │ @heroui/styles │ 3.0.0 │ stable │ https://heroui.com │ ╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯ ? Confirm uninstallation of these packages: › - Use arrow-keys. Return to submit. ❯ Yes No ✅ Successfully uninstalled: @heroui/react, @heroui/styles

列出已安装的 HeroUI 包（ @heroui/react 、 @heroui/styles ）。

heroui list [options]

选项：

-p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI < versio n > Current installed packages: ╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ Package │ Version │ Status │ Docs │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ @heroui/react │ 3.0.0 🚀latest │ stable │ https://heroui.com │ │ @heroui/styles │ 3.0.0 🚀latest │ stable │ https://heroui.com │ ╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯

检查项目中存在的问题。

检查 @heroui/react 和 @heroui/styles 是否已安装

和 是否已安装 检查项目中是否安装了所需的 对等依赖 并满足最低版本要求

heroui doctor [options]

选项：

-p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

如果项目中存在问题， doctor 命令将显示问题信息。

HeroUI CLI < versio n > HeroUI CLI: ❌ Your project has 1 issue that require attention ❗️Issue 1: missingHeroUIPackages The following HeroUI packages are not installed: - @heroui/styles Run ` heroui install` to install them.

否则， doctor 命令将显示以下消息。

HeroUI CLI < versio n > ✅ Your project has no detected issues.

显示本地环境的调试信息。

heroui env [options]

选项：

-p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI < versio n > Current installed packages: ╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ Package │ Version │ Status │ Docs │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ @heroui/react │ 3.0.0 🚀latest │ stable │ https://heroui.com │ │ @heroui/styles │ 3.0.0 🚀latest │ stable │ https://heroui.com │ ╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯ Environment Info: System: OS: darwin CPU: arm64 Binaries: Node: v25.8.1

下载用于 AI 编程助手（Claude、Cursor 等）的 HeroUI 文档。该命令会从 HeroUI 仓库克隆最新文档，并将一份精简索引注入到 AGENTS.md 或 CLAUDE.md 中，方便助手参考你项目中的 HeroUI 配置。

heroui agents-md [options]

选项：

--react [boolean] 仅包含 React 文档（一次只能选择一个文档库）

[boolean] 仅包含 React 文档（一次只能选择一个文档库） --native [boolean] 仅包含 Native 文档

[boolean] 仅包含 Native 文档 --migration [boolean] 仅包含 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档

[boolean] 仅包含 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档 --output <file> [string] 目标文件路径（例如 AGENTS.md 、 CLAUDE.md ）

[string] 目标文件路径（例如 、 ） --ssh [boolean] 使用 SSH 而非 HTTPS 进行 git clone

示例：

不带任何标志运行以进入交互模式：

heroui agents-md

将 React 文档下载到指定文件：

heroui agents-md --react --output AGENTS.md

下载 Native 或迁移文档：

heroui agents-md --native --output CLAUDE.md heroui agents-md --migration --output AGENTS.md

工作原理：

使用 git sparse-checkout 从 v3 分支克隆文档 生成文档和示例文件的精简索引 将该索引注入到你的 markdown 文件中，置于标记之间（ <!-- HEROUI-REACT-AGENTS-MD-START --> / <!-- HEROUI-REACT-AGENTS-MD-END --> ，Native 和 Migration 也有类似的标记） 将 .heroui-docs/ 添加到 .gitignore

--react 、 --native 和 --migration 一次只能选择其中一个。

更多详情请参阅 AGENTS.md。

agents-md 命令会收集匿名使用数据（所选项、输出文件名、耗时、成功或错误）。设置 HEROUI_ANALYTICS_DISABLED=1 可以选择不参与。

如果你发现了 bug，请在 heroui-cli Issues 中报告。