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HeroUI
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命令行

使用命令行管理 HeroUI 依赖并初始化项目。

heroui-cli是官方命令行工具，提供了一整套命令，用于初始化、管理和优化你的 HeroUI 项目。你可以 installuninstallupgrade 单个组件，检查项目健康状况，下载用于 AI 编程助手的文档，等等。

安装

环境要求：

全局安装

要全局安装 heroui-cli，请在终端中执行以下命令之一：

npm install heroui-cli@latest -g

无需安装直接使用

或者，你也可以在不进行全局安装的情况下使用 heroui-cli，运行以下命令之一即可：

pnpm dlx heroui-cli@latest
npx heroui-cli@latest
yarn dlx heroui-cli@latest
bunx heroui-cli@latest

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安装 heroui-cli 后，运行以下命令以查看可用命令：

heroui

将会输出如下帮助信息：

Usage: heroui [command]

Options:
  -v, --version                  Output the current version
  --no-cache                     Disable cache, by default data will be cached for 30m after the first request
  -d, --debug                    Debug mode will not install dependencies
  -h --help                      Display help information for commands

Commands:
  init [options] [projectName]   Initializes a new project
  install [options]              Installs @heroui/react and @heroui/styles to your project
  upgrade [options]              Upgrades @heroui/react and @heroui/styles to the latest versions
  uninstall [options]            Uninstall @heroui/react and @heroui/styles from the project
  list [options]                 Lists installed HeroUI packages (@heroui/react, @heroui/styles)
  env [options]                  Displays debugging information for the local environment
  doctor [options]               Checks for issues in the project
  agents-md [options]            Downloads HeroUI documentation for AI coding agents
  help [command]                 Display help for command

init

使用 init 命令初始化一个新的 HeroUI 项目。该命令会为你的项目完成必要的配置。

heroui init [options]

选项：

  • -t --template [string] 新项目使用的模板，例如 app、pages、vite、react-router
  • -p --package [string] 新项目使用的包管理器

输出：

HeroUI CLI <version>

  Create a new project

  Select a template (Enter to select)
 App (A Next.js 16 with app directory template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.)
 Pages (A Next.js 16 with pages directory template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.)
 Vite (A Vite template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.)
 React Router (A React Router template pre-configured with HeroUI (v3) and Tailwind CSS.)

  New project name (Enter to skip with default name)
  my-heroui-app

  Select a package manager (Enter to select)
 npm
 yarn
 pnpm
 bun

  Template created successfully!

  Next steps ───────╮

  cd my-heroui-app
  npm install

├────────────────────╯

  🚀 Get started with npm run dev

安装依赖以启动本地服务器：

cd my-heroui-app && npm install
cd my-heroui-app && pnpm install
cd my-heroui-app && yarn install
cd my-heroui-app && bun install

启动本地服务器：

npm run dev

Install

@heroui/react@heroui/styles 及其对等依赖安装到你的项目中。若它们已安装，则该命令不会执行任何操作。

heroui install [options]

选项：

  • -p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI <version>

📦 Packages to be installed:
╭─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
   Package   Version   Status   Docs
│─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
   @heroui/react   3.0.0   stable   https://heroui.com
   @heroui/styles   3.0.0   stable   https://heroui.com
╰─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯

╭─────────────── PeerDependencies ────────────────╮
  react@18.3.1                      latest
  react-dom@18.3.1                  latest
  tailwindcss@4.2.2                 latest
╰─────────────────────────────────────────────────╯
? Proceed with installation? › - Use arrow-keys. Return to submit.
   Yes
    No

 @heroui/react and @heroui/styles installed successfully

upgrade

@heroui/react@heroui/styles 及其对等依赖升级到最新版本。

heroui upgrade [options]

选项：

  • -p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI <version>

╭──────────────────────────── Upgrade ────────────────────────────╮
  @heroui/react               ^3.0.0  ->  ^3.1.0
  @heroui/styles              ^3.0.0  ->  ^3.1.0
╰─────────────────────────────────────────────────────────────────╯

? Would you like to proceed with the upgrade? › - Use arrow-keys. Return to submit.
   Yes
    No

 Upgrade complete. All packages are up to date.

uninstall

从你的项目中卸载 @heroui/react@heroui/styles。对等依赖不会被卸载。

heroui uninstall [options]

选项：

  • -p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI <version>

❗️ Packages slated for uninstallation:
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
   Package   Version   Status   Docs
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
   @heroui/react   3.0.0   stable   https://heroui.com
   @heroui/styles   3.0.0   stable   https://heroui.com
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
? Confirm uninstallation of these packages: › - Use arrow-keys. Return to submit.
   Yes
    No

 Successfully uninstalled: @heroui/react, @heroui/styles

list

列出已安装的 HeroUI 包（@heroui/react@heroui/styles）。

heroui list [options]

选项：

  • -p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI <version>

Current installed packages:

╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
   Package   Version   Status   Docs
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
   @heroui/react   3.0.0 🚀latest   stable   https://heroui.com
   @heroui/styles   3.0.0 🚀latest   stable   https://heroui.com
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯

doctor

检查项目中存在的问题。

  • 检查 @heroui/react@heroui/styles 是否已安装
  • 检查项目中是否安装了所需的 对等依赖 并满足最低版本要求
heroui doctor [options]

选项：

  • -p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

如果项目中存在问题，doctor 命令将显示问题信息。

HeroUI CLI <version>

HeroUI CLI: Your project has 1 issue that require attention

❗️Issue 1: missingHeroUIPackages

The following HeroUI packages are not installed:
- @heroui/styles

Run `heroui install` to install them.

否则，doctor 命令将显示以下消息。

HeroUI CLI <version>

 Your project has no detected issues.

env

显示本地环境的调试信息。

heroui env [options]

选项：

  • -p --packagePath [string] package.json 文件的路径

输出：

HeroUI CLI <version>

Current installed packages:

╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
   Package   Version   Status   Docs
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
   @heroui/react   3.0.0 🚀latest   stable   https://heroui.com
   @heroui/styles   3.0.0 🚀latest   stable   https://heroui.com
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯

Environment Info:
  System:
    OS: darwin
    CPU: arm64
  Binaries:
    Node: v25.8.1

agents-md

下载用于 AI 编程助手（Claude、Cursor 等）的 HeroUI 文档。该命令会从 HeroUI 仓库克隆最新文档，并将一份精简索引注入到 AGENTS.mdCLAUDE.md 中，方便助手参考你项目中的 HeroUI 配置。

heroui agents-md [options]

选项：

  • --react [boolean] 仅包含 React 文档（一次只能选择一个文档库）
  • --native [boolean] 仅包含 Native 文档
  • --migration [boolean] 仅包含 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档
  • --output <file> [string] 目标文件路径（例如 AGENTS.mdCLAUDE.md
  • --ssh [boolean] 使用 SSH 而非 HTTPS 进行 git clone

示例：

不带任何标志运行以进入交互模式：

heroui agents-md

将 React 文档下载到指定文件：

heroui agents-md --react --output AGENTS.md

下载 Native 或迁移文档：

heroui agents-md --native --output CLAUDE.md
heroui agents-md --migration --output AGENTS.md

工作原理：

  1. 使用 git sparse-checkout 从 v3 分支克隆文档
  2. 生成文档和示例文件的精简索引
  3. 将该索引注入到你的 markdown 文件中，置于标记之间（<!-- HEROUI-REACT-AGENTS-MD-START --> / <!-- HEROUI-REACT-AGENTS-MD-END -->，Native 和 Migration 也有类似的标记）
  4. .heroui-docs/ 添加到 .gitignore

--react--native--migration 一次只能选择其中一个。

更多详情请参阅 AGENTS.md

agents-md 命令会收集匿名使用数据（所选项、输出文件名、耗时、成功或错误）。设置 HEROUI_ANALYTICS_DISABLED=1 可以选择不参与。

问题反馈

如果你发现了 bug，请在 heroui-cli Issues 中报告。

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