heroui-cli是官方命令行工具，提供了一整套命令，用于初始化、管理和优化你的 HeroUI 项目。你可以
install、
uninstall 或
upgrade 单个组件，检查项目健康状况，下载用于 AI 编程助手的文档，等等。
环境要求：
要全局安装
heroui-cli，请在终端中执行以下命令之一：
或者，你也可以在不进行全局安装的情况下使用
heroui-cli，运行以下命令之一即可：
安装
heroui-cli 后，运行以下命令以查看可用命令：
将会输出如下帮助信息：
使用
init 命令初始化一个新的 HeroUI 项目。该命令会为你的项目完成必要的配置。
选项：
-
-t --template [string] 新项目使用的模板，例如 app、pages、vite、react-router
-
-p --package [string] 新项目使用的包管理器
输出：
安装依赖以启动本地服务器：
启动本地服务器：
将
@heroui/react 和
@heroui/styles 及其对等依赖安装到你的项目中。若它们已安装，则该命令不会执行任何操作。
选项：
-
-p --packagePath [string] package.json 文件的路径
输出：
将
@heroui/react 和
@heroui/styles 及其对等依赖升级到最新版本。
选项：
-
-p --packagePath [string] package.json 文件的路径
输出：
从你的项目中卸载
@heroui/react 和
@heroui/styles。对等依赖不会被卸载。
选项：
-
-p --packagePath [string] package.json 文件的路径
输出：
列出已安装的 HeroUI 包（
@heroui/react、
@heroui/styles）。
选项：
-
-p --packagePath [string] package.json 文件的路径
输出：
检查项目中存在的问题。
- 检查
@heroui/react 和
@heroui/styles 是否已安装
- 检查项目中是否安装了所需的
对等依赖 并满足最低版本要求
选项：
-
-p --packagePath [string] package.json 文件的路径
输出：
如果项目中存在问题，
doctor 命令将显示问题信息。
否则，
doctor 命令将显示以下消息。
显示本地环境的调试信息。
选项：
-
-p --packagePath [string] package.json 文件的路径
输出：
下载用于 AI 编程助手（Claude、Cursor 等）的 HeroUI 文档。该命令会从 HeroUI 仓库克隆最新文档，并将一份精简索引注入到
AGENTS.md 或
CLAUDE.md 中，方便助手参考你项目中的 HeroUI 配置。
选项：
-
--react [boolean] 仅包含 React 文档（一次只能选择一个文档库）
-
--native [boolean] 仅包含 Native 文档
-
--migration [boolean] 仅包含 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档
-
--output <file> [string] 目标文件路径（例如
AGENTS.md、
CLAUDE.md）
-
--ssh [boolean] 使用 SSH 而非 HTTPS 进行 git clone
示例：
不带任何标志运行以进入交互模式：
将 React 文档下载到指定文件：
下载 Native 或迁移文档：
工作原理：
- 使用 git sparse-checkout 从
v3 分支克隆文档
- 生成文档和示例文件的精简索引
- 将该索引注入到你的 markdown 文件中，置于标记之间（
<!-- HEROUI-REACT-AGENTS-MD-START --> /
<!-- HEROUI-REACT-AGENTS-MD-END -->，Native 和 Migration 也有类似的标记）
- 将
.heroui-docs/ 添加到
.gitignore
--react、
--native 和
--migration 一次只能选择其中一个。
更多详情请参阅 AGENTS.md。
agents-md 命令会收集匿名使用数据（所选项、输出文件名、耗时、成功或错误）。设置
HEROUI_ANALYTICS_DISABLED=1 可以选择不参与。
如果你发现了 bug，请在 heroui-cli Issues 中报告。