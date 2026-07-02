HeroUI 组件支持多种动画方法：内置 CSS 过渡、自定义 CSS 动画以及 Framer Motion 等 JavaScript 库。
HeroUI 组件使用数据属性来公开其动画状态：
状态样式属性：
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[data-hovered="true"]- 悬停状态
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[data-pressed="true"]- 活动/按下状态
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[data-focus-visible="true"]- 键盘焦点
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[data-disabled="true"]- 禁用状态
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[data-entering] /
[data-exiting]- 过渡状态
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[aria-expanded="true"]- 展开状态
使用 Tailwind 实用程序：
自定义过渡：
HeroUI 组件与 Framer Motion 无缝协作，实现高级动画。
基本用法：
入口动画：
布局动画：
根据组件状态应用动态动画：
尊重动态偏好： HeroUI 使用 Tailwind 的 motion-reduce 工具自动尊重用户动态效果偏好。当用户在系统设置中启用“减少动态效果”时，所有内置的过渡和动画效果都将被禁用。
HeroUI 扩展了 Tailwind 的 motion-reduce: 变体，以同时支持原生
prefers-reduced-motion 媒体查询和
data-reduce-motion 属性。
使用Framer Motion：
全局禁用动画： 添加
data-reduce-motion="true"到
<html>或者
<body>标签：
HeroUI自动检测用户的
prefers-reduced-motion: reduce相应地设置并禁用动画。
使用 GPU 加速属性： 首选
transform和
opacity对于流畅的动画：
will-change优化： 使用
will-change优化动画，但在不设置动画时将其删除：