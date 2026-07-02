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HeroUI
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动画

为 HeroUI v3 组件添加流畅的动画和过渡

HeroUI 组件支持多种动画方法：内置 CSS 过渡、自定义 CSS 动画以及 Framer Motion 等 JavaScript 库。

内置动画

HeroUI 组件使用数据属性来公开其动画状态：

/* Popover entrance/exit */
.popover[data-entering] {
  @apply animate-in zoom-in-90 fade-in-0 duration-200;
}

.popover[data-exiting] {
  @apply animate-out zoom-out-95 fade-out duration-150;
}

/* Button press effect */
.button:active,
.button[data-pressed="true"] {
  transform: scale(0.97);
}

/* Accordion expansion */
.accordion__panel[aria-hidden="false"] {
  @apply h-[var(--panel-height)] opacity-100;
}

状态样式属性：

  • [data-hovered="true"]- 悬停状态
  • [data-pressed="true"]- 活动/按下状态
  • [data-focus-visible="true"]- 键盘焦点
  • [data-disabled="true"]- 禁用状态
  • [data-entering] / [data-exiting]- 过渡状态
  • [aria-expanded="true"]- 展开状态

CSS 动画

使用 Tailwind 实用程序：

// Pulse on hover
<Button className="hover:animate-pulse">
  Hover me
</Button>

// Fade in entrance
<Alert className="animate-fade-in">
  Welcome message
</Alert>

// Staggered list
<div className="space-y-2">
  <Card className="animate-fade-in animate-delay-100">Item 1</Card>
  <Card className="animate-fade-in animate-delay-200">Item 2</Card>
</div>

自定义过渡：

/* Slower accordion */
.accordion__panel {
  @apply transition-all duration-500;
}

/* Bouncy button */
.button:active {
  animation: bounce 0.3s;
}

@keyframes bounce {
  50% { transform: scale(0.95); }
}

Framer Motion

HeroUI 组件与 Framer Motion 无缝协作，实现高级动画。

基本用法：

import { motion } from 'framer-motion';
import { Button } from '@heroui/react';

const MotionButton = motion(Button);

<MotionButton
  whileHover={{ scale: 1.05 }}
  whileTap={{ scale: 0.95 }}
>
  Animated Button
</MotionButton>

入口动画：

<motion.div
  initial={{ opacity: 0, y: 20 }}
  animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
  transition={{ duration: 0.5 }}
>
  <Alert>
    <Alert.Title>Welcome!</Alert.Title>
  </Alert>
</motion.div>

布局动画：

import { AnimatePresence, motion } from 'framer-motion';

function Tabs({ items, selected }) {
  return (
    <div className="flex gap-2">
      {items.map((item, i) => (
        <Button key={i} onPress={() => setSelected(i)}>
          {item}
          {selected === i && (
            <motion.div
              layoutId="active"
              className="absolute inset-0 bg-accent"
              transition={{ type: "spring", bounce: 0.2 }}
            />
          )}
        </Button>
      ))}
    </div>
  );
}

渲染属性

根据组件状态应用动态动画：

<Button>
  {({ isPressed, isHovered }) => (
    <motion.span
      animate={{
        scale: isPressed ? 0.95 : isHovered ? 1.05 : 1
      }}
    >
      Interactive Button
    </motion.span>
  )}
</Button>

无障碍

尊重动态偏好： HeroUI 使用 Tailwind 的 motion-reduce 工具自动尊重用户动态效果偏好。当用户在系统设置中启用“减少动态效果”时，所有内置的过渡和动画效果都将被禁用。

HeroUI 扩展了 Tailwind 的 motion-reduce: 变体，以同时支持原生 prefers-reduced-motion 媒体查询和 data-reduce-motion 属性。

/* HeroUI pattern - uses Tailwind's motion-reduce: */
.button {
  @apply transition-colors motion-reduce:transition-none;
}

/* Expands to support both approaches: */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .button {
    transition: none;
  }
}

[data-reduce-motion="true"] .button {
  transition: none;
}

使用Framer Motion：

import { useReducedMotion } from 'framer-motion';

function AnimatedCard() {
  const shouldReduceMotion = useReducedMotion();

  return (
    <motion.div
      initial={{ opacity: 0 }}
      animate={{ opacity: 1 }}
      transition={{ duration: shouldReduceMotion ? 0 : 0.5 }}
    >
      <Card>Content</Card>
    </motion.div>
  );
}

全局禁用动画： 添加data-reduce-motion="true"<html>或者<body>标签：

<html data-reduce-motion="true">
  <!-- All HeroUI animations will be disabled -->
</html>

HeroUI自动检测用户的prefers-reduced-motion: reduce相应地设置并禁用动画。

性能技巧

使用 GPU 加速属性： 首选transformopacity对于流畅的动画：

/* Good - GPU accelerated */
.slide-in {
  transform: translateX(-100%);
  transition: transform 0.3s;
}

/* Avoid - Triggers layout */
.slide-in {
  left: -100%;
  transition: left 0.3s;
}

will-change优化： 使用will-change优化动画，但在不设置动画时将其删除：

.button {
  will-change: transform;
}

.button:not(:hover) {
  will-change: auto;
}

下一步

样式

使用 CSS、Tailwind 或 CSS-in-JS 为 HeroUI 组件设置样式

组合

使用组件组合模式构建灵活的 UI

本页目录

内置动画CSS 动画Framer Motion渲染属性无障碍性能技巧下一步