在 HeroUI v3 中添加浅色、深色以及跟随系统的主题切换

HeroUI 的深色模式由 CSS 驱动。组件会从根元素读取主题变量，因此你不需要使用 HeroUI Provider。只需在 <html> 上添加 dark 类或 data-theme="dark" ，HeroUI 就会应用深色主题。

< html class = "dark" data-theme = "dark" > < body class = "bg-background text-foreground" > <!-- Your app --> </ body > </ html >

请保持你的应用根元素上有 bg-background 与 text-foreground 类，这样页面画布才会随着当前主题变化。

HeroUI 内置的浅色和深色主题同时响应 .light / .dark 类以及 data-theme="light" / data-theme="dark" 属性。如果你手动同时设置两者，请确保它们的值保持一致。

当你在 Next.js 应用中需要主题持久化、系统偏好支持，并希望在水合（hydration）前不出现闪烁时，请使用 next-themes。

npm pnpm yarn bun npm i next-themes pnpm add next-themes yarn add next-themes bun add next-themes

为 next-themes 创建一个客户端 Provider。

// app/providers.tsx "use client" ; import {ThemeProvider as NextThemesProvider} from "next-themes" ; export function Providers ({ children } : { children : React . ReactNode }) { return ( < NextThemesProvider attribute = "class" defaultTheme = "system" enableSystem disableTransitionOnChange > {children} </ NextThemesProvider > ); }

在根布局中用该 Provider 包裹你的应用。请在 <html> 上添加 suppressHydrationWarning ，因为 next-themes 会在水合之前更新该元素。

// app/layout.tsx import "./globals.css" ; import {Providers} from "./providers" ; export default function RootLayout ({ children } : { children : React . ReactNode }) { return ( < html lang = "en" suppressHydrationWarning > < body className = "bg-background text-foreground" > < Providers >{children}</ Providers > </ body > </ html > ); }

在客户端组件中使用 next-themes 提供的 useTheme 。请等到组件挂载后再渲染，因为在 SSR 期间无法得知当前激活的主题。

// app/components/theme-switcher.tsx "use client" ; import {Button} from "@heroui/react" ; import {useTheme} from "next-themes" ; import {useEffect, useState} from "react" ; export function ThemeSwitcher () { const [ mounted , setMounted ] = useState ( false ); const { resolvedTheme , setTheme , theme } = useTheme (); useEffect (() => { setMounted ( true ); }, []); if ( ! mounted) return null ; const activeTheme = theme === "system" ? resolvedTheme : theme; return ( < div className = "flex items-center gap-2" > < Button variant = {activeTheme === "light" ? "primary" : "secondary" } onPress = {() => setTheme ( "light" )} > Light </ Button > < Button variant = {activeTheme === "dark" ? "primary" : "secondary" } onPress = {() => setTheme ( "dark" )} > Dark </ Button > < Button variant = {theme === "system" ? "primary" : "secondary" } onPress = {() => setTheme ( "system" )}> System </ Button > </ div > ); }

如果使用 pages/ ，请在 pages/_app.tsx 中包裹你的应用。

// pages/_app.tsx import "@/styles/globals.css" ; import type {AppProps} from "next/app" ; import {ThemeProvider as NextThemesProvider} from "next-themes" ; export default function App ({ Component , pageProps } : AppProps ) { return ( < NextThemesProvider attribute = "class" defaultTheme = "system" enableSystem disableTransitionOnChange > < Component { ... pageProps} /> </ NextThemesProvider > ); }

attribute="class" 这套配置非常适合内置的 light 和 dark 主题。如果你的自定义主题 CSS 是基于 data-theme 选择器编写的，请改为让 next-themes 写入 data-theme 。

< NextThemesProvider attribute = "data-theme" defaultTheme = "system" enableSystem themes = {[ "light" , "dark" , "ocean" , "ocean-dark" ]} > {children} </ NextThemesProvider >

当你传入自定义的 themes 列表时，如果仍然希望保留内置主题，请将 "light" 和 "dark" 一并包含进去。

当你正在构建一个普通的 React 应用（例如 Vite 或 Create React App），并且不需要 next-themes 时，可以使用 HeroUI 提供的 useTheme 钩子。

该钩子从 @heroui/react 中导出。它会将当前选择的主题保存到 localStorage ，根据用户的操作系统偏好解析 "system" ，并同时把对应的类与 data-theme 属性应用到 <html> 上。

// src/components/theme-switcher.tsx import {Button, useTheme} from "@heroui/react" ; export function ThemeSwitcher () { const { resolvedTheme , setTheme , theme } = useTheme ( "system" ); return ( < div className = "flex items-center gap-2" > < Button variant = {resolvedTheme === "light" ? "primary" : "secondary" } onPress = {() => setTheme ( "light" )} > Light </ Button > < Button variant = {resolvedTheme === "dark" ? "primary" : "secondary" } onPress = {() => setTheme ( "dark" )} > Dark </ Button > < Button variant = {theme === "system" ? "primary" : "secondary" } onPress = {() => setTheme ( "system" )}> System </ Button > </ div > ); }

每个应用只应使用一个主题控制器。在 Next.js 中，推荐使用 next-themes 及其 useTheme 钩子；在普通的 React 应用中，请使用 @heroui/react 提供的 useTheme 。

主题相关的工具类会自动生效，因为它们读取的是 CSS 变量：

< main className = "min-h-screen bg-background text-foreground" > < section className = "bg-surface text-surface-foreground shadow-surface" > Theme-aware content </ section > </ main >

对于仅在深色模式下生效的一次性样式调整，请使用 dark: 变体：