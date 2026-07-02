在 HeroUI v3 中添加浅色、深色以及跟随系统的主题切换
HeroUI 的深色模式由 CSS 驱动。组件会从根元素读取主题变量，因此你不需要使用 HeroUI Provider。只需在
<html> 上添加
dark 类或
data-theme="dark"，HeroUI 就会应用深色主题。
请保持你的应用根元素上有
bg-background 与
text-foreground 类，这样页面画布才会随着当前主题变化。
HeroUI 内置的浅色和深色主题同时响应
.light /
.dark 类以及
data-theme="light" /
data-theme="dark" 属性。如果你手动同时设置两者，请确保它们的值保持一致。
当你在 Next.js 应用中需要主题持久化、系统偏好支持，并希望在水合（hydration）前不出现闪烁时，请使用 next-themes。
为
next-themes 创建一个客户端 Provider。
在根布局中用该 Provider 包裹你的应用。请在
<html> 上添加
suppressHydrationWarning，因为
next-themes 会在水合之前更新该元素。
在客户端组件中使用
next-themes 提供的
useTheme。请等到组件挂载后再渲染，因为在 SSR 期间无法得知当前激活的主题。
如果使用
pages/，请在
pages/_app.tsx 中包裹你的应用。
attribute="class" 这套配置非常适合内置的
light 和
dark 主题。如果你的自定义主题 CSS 是基于
data-theme 选择器编写的，请改为让
next-themes 写入
data-theme。
当你传入自定义的
themes 列表时，如果仍然希望保留内置主题，请将
"light" 和
"dark" 一并包含进去。
当你正在构建一个普通的 React 应用（例如 Vite 或 Create React App），并且不需要
next-themes 时，可以使用 HeroUI 提供的
useTheme 钩子。
该钩子从
@heroui/react 中导出。它会将当前选择的主题保存到
localStorage，根据用户的操作系统偏好解析
"system"，并同时把对应的类与
data-theme 属性应用到
<html> 上。
每个应用只应使用一个主题控制器。在 Next.js 中，推荐使用
next-themes 及其
useTheme 钩子；在普通的 React 应用中，请使用
@heroui/react 提供的
useTheme。
主题相关的工具类会自动生效，因为它们读取的是 CSS 变量：
对于仅在深色模式下生效的一次性样式调整，请使用
dark: 变体：