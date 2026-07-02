LLMs.txt
让 Claude、Cursor、Windsurf 等 AI 助手理解 HeroUI v3
我们提供 LLMs.txt 文件，让 AI 编码助手可以访问 HeroUI v3 文档。
可用文件
核心文档：
- /react/llms.txt — React 文档的快速参考索引
- /react/llms-full.txt — 完整的 HeroUI React 文档
适用于上下文窗口有限的场景：
- /react/llms-components.txt — 仅包含组件文档
- /react/llms-patterns.txt — 常见模式与代码片段
全平台：
- /llms.txt — 快速参考索引（React + Native）
- /llms-full.txt — 完整文档（React + Native）
- /llms-components.txt — 全部组件文档
- /llms-patterns.txt — 全部模式与代码片段
集成
Claude Code： 让 Claude 参考文档：
或者添加到你项目中的
.claude 文件以自动加载。
Cursor： 使用
@Docs 功能：
Windsurf： 添加到你的
.windsurfrules 文件：
其他 AI 工具： 大多数 AI 助手都可以通过 URL 引用文档。只需提供：
针对特定组件的文档：
针对模式与最佳实践：
参与贡献
发现 AI 生成的代码有问题？欢迎在 GitHub 上帮助我们改进 LLMs.txt 文件。