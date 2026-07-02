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HeroUI
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LLMs.txt

让 Claude、Cursor、Windsurf 等 AI 助手理解 HeroUI v3

我们提供 LLMs.txt 文件，让 AI 编码助手可以访问 HeroUI v3 文档。

可用文件

核心文档：

适用于上下文窗口有限的场景：

全平台：

集成

Claude Code： 让 Claude 参考文档：

Use HeroUI React documentation from https://heroui.com/react/llms.txt

或者添加到你项目中的 .claude 文件以自动加载。

Cursor： 使用 @Docs 功能：

@Docs https://heroui.com/react/llms-full.txt

了解更多

Windsurf： 添加到你的 .windsurfrules 文件：

#docs https://heroui.com/react/llms-full.txt

了解更多

其他 AI 工具： 大多数 AI 助手都可以通过 URL 引用文档。只需提供：

https://heroui.com/react/llms.txt

针对特定组件的文档：

https://heroui.com/react/llms-components.txt

针对模式与最佳实践：

https://heroui.com/react/llms-patterns.txt

参与贡献

发现 AI 生成的代码有问题？欢迎在 GitHub 上帮助我们改进 LLMs.txt 文件。

组合

使用组件组合模式构建灵活的 UI

MCP 服务器

直接在你的 AI 助手中访问 HeroUI v3 文档

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