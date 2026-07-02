ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

样式

使用 CSS、Tailwind 或 CSS-in-JS 为 HeroUI 组件设置样式

主题源代码Tailwind CSS

HeroUI 组件提供灵活的样式方案：Tailwind CSS 工具类、配合 BEM 类名或数据属性的 CSS、CSS-in-JS 库，以及用于动态样式的渲染属性。

基础样式

使用 className： 所有 HeroUI 组件都接受 className 属性：

<Button className="bg-purple-500 hover:bg-purple-600">
  Custom Button
</Button>

<Accordion className="border-2 border-gray-200 rounded-xl">
  {/* content */}
</Accordion>

使用 style： 组件也接受内联样式：

<Button style={{ backgroundColor: '#8B5CF6' }}>
  Styled Button
</Button>

滚动条

HeroUI 的滚动插槽在组件 CSS 中使用 @apply scrollbar。对于你自己的溢出容器，可使用 @heroui/styles 提供的工具类：

<div className="scrollbar h-64 overflow-y-auto">
  {/* 长内容 */}
</div>
工具类效果
scrollbarHeroUI 滚动条滑块（读取主题的 --scrollbar-* 变量）
scrollbar-thinHeroUI 主题化纤细滚动条
scrollbar-default操作系统 / 浏览器默认滚动条
scrollbar-none隐藏滚动条

全局及子树级别的控制可通过在祖先元素上使用 data-scrollbar 实现。有关令牌（tokens）和模式的更多信息，请参阅 主题

基于状态的样式

HeroUI 组件通过数据属性公开其状态，类似于 CSS 伪类：

/* Target different states */
.button[data-hovered="true"], .button:hover {
  background: var(--accent-hover);
}

.button[data-pressed="true"], .button:active {
  transform: scale(0.97);
}

.button[data-focus-visible="true"], .button:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--focus);
}

渲染属性

根据组件状态动态应用样式：

// Dynamic classes
<Button
  className={({ isPressed }) =>
    isPressed ? 'bg-blue-600' : 'bg-blue-500'
  }
>
  Press me
</Button>

// Dynamic content
<Button>
  {({ isHovered, isPressed }) => (
    <>
      <Icon
        icon="gravity-ui:heart"
        className={isPressed ? 'text-red-500' : 'text-neutral-400'}
      />
      <span className={isHovered ? 'underline' : ''}>
        Like
      </span>
    </>
  )}
</Button>

BEM 类名

HeroUI 使用 BEM 方法论 来保持类名命名的一致性：

/* Block */
.button { }
.accordion { }

/* Element */
.accordion__trigger { }
.accordion__panel { }

/* Modifier */
.button--primary { }
.button--lg { }
.accordion--outline { }

全局自定义组件：

/* global.css */

@layer components {
  /* Override button styles */
  .button {
    @apply font-semibold uppercase;
  }

  .button--primary {
    @apply bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700;
  }

  /* Add custom variant */
  .button--gradient {
    @apply bg-gradient-to-r from-purple-500 to-pink-500;
  }
}

创建包装组件

使用 tailwind-variants 创建可复用的自定义组件 —— 它是 Tailwind CSS 的一等公民变体 API：

import { Button as HeroButton, type ButtonProps } from '@heroui/react';
import { buttonVariants, tv, type VariantProps } from '@heroui/styles';

const customButtonVariants = tv({
  extend: buttonVariants,
  base: 'font-medium transition-all',
  variants: {
    intent: {
      primary: 'bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white',
      secondary: 'bg-gray-200 hover:bg-gray-300',
      danger: 'bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white',
    },
    size: {
      small: 'text-sm px-2 py-1',
      medium: 'text-base px-4 py-2',
      large: 'text-lg px-6 py-3',
    },
  },
  defaultVariants: {
    intent: 'primary',
    size: 'medium',
  },
});

type CustomButtonVariants = VariantProps<typeof customButtonVariants>;
interface CustomButtonProps
  extends Omit<ButtonProps, 'className'>,
  CustomButtonVariants {
  className?: string;
}

export function CustomButton({ intent, size, className, ...props }: CustomButtonProps) {
  return (
    <HeroButton
      className={customButtonVariants({ intent, size, className })}
      {...props}
    />
  );
}

CSS-in-JS 集成

Styled Components：

import styled from 'styled-components';
import { Button } from '@heroui/react';

const StyledButton = styled(Button)`
  background: linear-gradient(45deg, #FE6B8B 30%, #FF8E53 90%);
  border-radius: 8px;
  color: white;
  padding: 12px 24px;

  &:hover {
    box-shadow: 0 3px 10px rgba(255, 105, 135, 0.3);
  }
`;

Emotion：

import { css } from '@emotion/css';
import { Button } from '@heroui/react';

const buttonStyles = css`
  background: linear-gradient(45deg, #FE6B8B 30%, #FF8E53 90%);
  border-radius: 8px;
  color: white;
  padding: 12px 24px;

  &:hover {
    box-shadow: 0 3px 10px rgba(255, 105, 135, 0.3);
  }
`;

<Button className={buttonStyles}>
  Emotion Button
</Button>

响应式设计

使用 Tailwind 工具类：

<Button className="text-sm md:text-base lg:text-lg px-3 md:px-4 lg:px-6">
  Responsive Button
</Button>

或者使用 CSS：

.button {
  font-size: 0.875rem;
  padding: 0.5rem 1rem;
}

@media (min-width: 768px) {
  .button {
    font-size: 1rem;
    padding: 0.75rem 1.5rem;
  }
}

CSS 模块

如需作用域化的样式，可以使用 CSS 模块：

/* Button.module.css */
.button {
  background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);
  color: white;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 8px;
}

.button:hover {
  transform: translateY(-2px);
}

.button--primary {
  background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);
  color: white;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 8px;
}
import styles from './Button.module.css';
import { Button } from '@heroui/react';

<Button className={styles.button}>
  Scoped Button
</Button>

组件类名参考

Button： .button.button--{variant}.button--{size}.button--icon-only Accordion： .accordion.accordion__item.accordion__trigger.accordion__panel.accordion--outline

注意： 完整的类名参考请查看各组件文档：ButtonAccordion

所有组件的类名请查看 @heroui/styles/components

下一步

深色模式

在 HeroUI v3 中添加浅色、深色以及跟随系统的主题切换

动画

为 HeroUI v3 组件添加流畅的动画和过渡

本页目录

基础样式滚动条基于状态的样式渲染属性BEM 类名创建包装组件CSS-in-JS 集成响应式设计CSS 模块组件类名参考下一步