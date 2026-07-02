使用 CSS、Tailwind 或 CSS-in-JS 为 HeroUI 组件设置样式
HeroUI 组件提供灵活的样式方案：Tailwind CSS 工具类、配合 BEM 类名或数据属性的 CSS、CSS-in-JS 库，以及用于动态样式的渲染属性。
使用 className： 所有 HeroUI 组件都接受
className 属性：
使用 style： 组件也接受内联样式：
HeroUI 的滚动插槽在组件 CSS 中使用
@apply scrollbar。对于你自己的溢出容器，可使用
@heroui/styles 提供的工具类：
|工具类
|效果
scrollbar
|HeroUI 滚动条滑块（读取主题的
--scrollbar-* 变量）
scrollbar-thin
|HeroUI 主题化纤细滚动条
scrollbar-default
|操作系统 / 浏览器默认滚动条
scrollbar-none
|隐藏滚动条
全局及子树级别的控制可通过在祖先元素上使用
data-scrollbar 实现。有关令牌（tokens）和模式的更多信息，请参阅 主题。
HeroUI 组件通过数据属性公开其状态，类似于 CSS 伪类：
根据组件状态动态应用样式：
HeroUI 使用 BEM 方法论 来保持类名命名的一致性：
全局自定义组件：
使用 tailwind-variants 创建可复用的自定义组件 —— 它是 Tailwind CSS 的一等公民变体 API：
Styled Components：
Emotion：
使用 Tailwind 工具类：
或者使用 CSS：
如需作用域化的样式，可以使用 CSS 模块：
Button：
.button、
.button--{variant}、
.button--{size}、
.button--icon-only
Accordion：
.accordion、
.accordion__item、
.accordion__trigger、
.accordion__panel、
.accordion--outline
注意： 完整的类名参考请查看各组件文档：Button、Accordion
所有组件的类名请查看 @heroui/styles/components。