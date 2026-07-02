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HeroUI
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主题

使用 CSS 变量和全局样式自定义 HeroUI 的设计系统

主题源代码Tailwind CSS

HeroUI 使用 CSS 变量和 BEM 类来实现主题化。你可以使用标准 CSS 自定义从颜色到组件样式的所有内容。

想要创建你自己的主题？ 试试 主题构建器，以可视化方式自定义颜色、圆角、字体等，然后导出 CSS 用于你的项目。

工作原理

HeroUI 的主题系统构建于 Tailwind CSS v4 的主题之上。当你导入 @heroui/styles 时，它会使用 Tailwind 的内置调色板，将其映射到语义化变量，自动在浅色和深色主题之间切换，并使用 CSS 层和 @theme 指令进行组织。

命名规则：

  • 不带后缀的颜色用作背景（例如 --accent
  • -foreground 后缀的颜色用于该背景上的文本（例如 --accent-foreground

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应用主题： 将主题类添加到 HTML 并将颜色应用到 body 上：

<html class="light" data-theme="light">
  <body class="bg-background text-foreground">
    <!-- Your app -->
  </body>
</html>

切换主题：

<!-- Light theme -->
<html class="light" data-theme="light">

<!-- Dark theme -->
<html class="dark" data-theme="dark">

使用 next-themes 以编程方式切换主题（适用于 Next.js）：

首先，用 ThemeProvider 包装你的应用：

// app/providers.tsx
"use client";

import { ThemeProvider } from "next-themes";

export function Providers({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <ThemeProvider attribute="class" defaultTheme="light">
      {children}
    </ThemeProvider>
  );
}
// app/layout.tsx
import { Providers } from "./providers";

export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <html lang="en" suppressHydrationWarning>
      <body className="bg-background text-foreground">
        <Providers>{children}</Providers>
      </body>
    </html>
  );
}

然后使用 useTheme 在主题之间切换：

"use client";

import { useTheme } from "next-themes";

export function ThemeSwitch() {
  const { theme, setTheme } = useTheme();

  return (
    <button onClick={() => setTheme(theme === "dark" ? "light" : "dark")}>
      Toggle {theme === "dark" ? "Light" : "Dark"} Mode
    </button>
  );
}

覆盖颜色：

/* app/globals.css */
@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles";

:root {
  /* Override any color variable */
  --accent: oklch(0.7 0.25 260);
  --success: oklch(0.65 0.15 155);
}

注意：完整的调色板和视觉参考请参见 颜色

深色模式：如需基于 next-themes 与 HeroUI useTheme 钩子的完整配置指南，请参见 深色模式

创建你自己的主题：

/* src/themes/ocean.css */
@layer base {
  /* Ocean Light */
  [data-theme="ocean"] {
    color-scheme: light;

使用你的主题：

/* app/globals.css */
@layer theme, base, components, utilities;

@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles";

@import "./src/themes/ocean.css" layer(theme);

应用你的主题：

<!-- index.html -->

<!-- Light ocean -->
<html data-theme="ocean">

<!-- Dark ocean -->
<html data-theme="ocean-dark">

自定义组件

全局组件样式： 使用 BEM 类覆盖任何组件：

@layer components {
  /* Customize buttons */
  .button {
    @apply font-semibold tracking-wide;
  }

  .button--primary {
    @apply bg-blue-600 hover:bg-blue-700;
  }

  /* Customize accordions */
  .accordion__trigger {
    @apply text-lg font-bold;
  }
}

注意：完整的样式参考请参见 样式

查找组件类名： 每个组件文档页面都会列出所有可用的类名（基类、修饰符、元素、状态）。示例：Button 类名

导入策略

完整导入（推荐）： 两行代码即可获得全部内容：

@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles";

按需导入： 只导入你需要的内容：

/* Define layers */
@layer theme, base, components, utilities;

/* Base requirements */
@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles/base" layer(base);
/* OR specific base file */
@import "@heroui/styles/base/base.css" layer(base);

/* Theme variables */
@import "@heroui/styles/themes/shared/theme.css" layer(theme);
@import "@heroui/styles/themes/default" layer(theme);
/* OR specific theme files */
@import "@heroui/styles/themes/default/index.css" layer(theme);
@import "@heroui/styles/themes/default/variables.css" layer(theme);

/* Components (all components) */
@import "@heroui/styles/components" layer(components);
/* OR specific component files */
@import "@heroui/styles/components/index.css" layer(components);
@import "@heroui/styles/components/button.css" layer(components);
@import "@heroui/styles/components/accordion.css" layer(components);

/* Utilities (optional) */
@import "@heroui/styles/utilities" layer(utilities);

/* Variants (optional) */
@import "@heroui/styles/variants" layer(utilities);

注意：目录导入（例如 @heroui/styles/components）会自动解析为其对应的 index.css 文件。使用显式文件路径（例如 @heroui/styles/components/button.css）来导入单个组件的样式。

Headless 模式： 从头开始构建你自己的样式：

@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles/base/base.css";

/* Your custom styles */
.button {
  /* Your button styles */
}

添加自定义颜色

将你自己的语义化颜色添加到主题中：

/* Define in both light and dark themes */
:root,
[data-theme="light"] {
  --info: oklch(0.6 0.15 210);
  --info-foreground: oklch(0.98 0 0);
}

.dark,
[data-theme="dark"] {
  --info: oklch(0.7 0.12 210);
  --info-foreground: oklch(0.15 0 0);
}

/* Make the color available to Tailwind */
@theme inline {
  --color-info: var(--info);
  --color-info-foreground: var(--info-foreground);
}

现在你可以在组件中使用它：

<div className="bg-info text-info-foreground">Info message</div>

变量参考

HeroUI 在 variables.css 中定义了三种类型的变量：

  1. 基础变量（Base Variables） — 不会变化的值，例如 --white--black、间距以及排版
  2. 主题变量（Theme Variables） — 在浅色 / 深色主题之间切换的颜色，以及滚动条令牌（--scrollbar-thumb--scrollbar-width 等）
  3. 计算变量（Calculated Variables） — 悬停状态、柔和（soft）变体以及边框 / 分隔线层级（每个浅色 / 深色主题中的 Calculated Colors 区块，使用 color-mix() 计算）

如需完整参考，请查阅：颜色文档默认主题变量共享主题工具

Tailwind 主题桥接（@theme inline）：

themes/shared/theme.css 将语义化变量映射为 Tailwind 令牌（--color-*--radius-*--ease-*）。计算颜色引用的是 variables.css 中的底层变量（例如 --surface-hover--accent-soft）—— 它们并不会在该文件中通过 color-mix() 内联展开：

@theme inline {
  --color-background: var(--background);
  --color-foreground: var(--foreground);

  --color-surface: var(--surface);

表单控件依赖 --field-* 主题变量。悬停、聚焦及边框变体定义于 variables.cssCalculated Colors 区块中，并在 theme.css 中映射到 Tailwind 令牌（例如 --color-field-hover: var(--field-hover)）。在你的主题中覆盖 --field-background--field-hover 及相关令牌，即可重新设计输入框、复选框、单选框和 OTP 输入槽的样式，而不会影响按钮或卡片等表面（surface）。

滚动条

HeroUI 为组件中的滚动区域（表格、弹出框、抽屉等）应用统一的滚动条样式。滚动条使用标准 CSS 属性（scrollbar-widthscrollbar-colorscrollbar-gutter），不再依赖 ::-webkit-scrollbar 覆盖。

模式 — 在 <html>、组件根元素或滚动插槽上设置 data-scrollbar

模式data-scrollbar行为
HeroUI 纤细（未设置）thin使用主题令牌呈现的纤细滑块
操作系统 / 浏览器default原生滚动条（auto
隐藏none不显示滚动条（scrollbar-width: none
<!-- 全局使用原生滚动条 -->
<html data-scrollbar="default">

<!-- 在某个子树中恢复 HeroUI 滚动条 -->
<main data-scrollbar="thin">
  ...
</main>

<!-- 在某个子树中隐藏滚动条（例如弹出框） -->
<div data-scrollbar="none">
  ...
</div>

主题变量 — 在 variables.css 的浅色与深色主题区块中定义：

变量描述
--scrollbar-thumb滑块颜色（默认通过 color-mix 混入 15% 的 --foreground
--scrollbar-track轨道颜色（默认 transparent
--scrollbar-gutter滚动条间隙（默认 auto
--scrollbar-widthscrollbar-width 属性（默认 thin
--scrollbar-colorscrollbar-color 属性（默认为滑块颜色 + 轨道颜色）
--scrollbar--scrollbar-thumb 的旧版别名

全局自定义：

/* app/globals.css */
:root {
  --scrollbar-thumb: color-mix(in oklch, var(--accent) 30%, transparent);
  --scrollbar-gutter: auto;
}

按滚动插槽 — 在组件上传入 data-scrollbar，或在外层包裹元素上覆盖相关令牌：

<Table data-scrollbar="default">
  ...
</Table>

<Drawer.Content data-scrollbar="thin" />

<Calendar.YearPickerGrid data-scrollbar="none" />

自定义溢出区域 — 在自己的元素上使用 @heroui/styles 提供的 scrollbarscrollbar-thinscrollbar-defaultscrollbar-none 工具类。基于类的覆盖方式详见 样式

注意：部分组件默认隐藏滚动条（日期选择器弹出框、颜色选择器、次级标签页）。嵌套的滚动插槽（例如日期选择器内部的日历年份选择器）会保留 HeroUI 滚动条，因为 scrollbar-none 只作用于其所在的元素本身，不会影响使用 @apply scrollbar 的后代元素。

资源

颜色

HeroUI v3 的调色板与主题系统

深色模式

在 HeroUI v3 中添加浅色、深色以及跟随系统的主题切换

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