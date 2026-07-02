使用 CSS 变量和全局样式自定义 HeroUI 的设计系统

HeroUI 使用 CSS 变量和 BEM 类来实现主题化。你可以使用标准 CSS 自定义从颜色到组件样式的所有内容。

想要创建你自己的主题？ 试试 主题构建器，以可视化方式自定义颜色、圆角、字体等，然后导出 CSS 用于你的项目。

HeroUI 的主题系统构建于 Tailwind CSS v4 的主题之上。当你导入 @heroui/styles 时，它会使用 Tailwind 的内置调色板，将其映射到语义化变量，自动在浅色和深色主题之间切换，并使用 CSS 层和 @theme 指令进行组织。

命名规则：

不带后缀的颜色用作背景（例如 --accent ）

） 带 -foreground 后缀的颜色用于该背景上的文本（例如 --accent-foreground ）

应用主题： 将主题类添加到 HTML 并将颜色应用到 body 上：

< html class = "light" data-theme = "light" > < body class = "bg-background text-foreground" > <!-- Your app --> </ body > </ html >

切换主题：

<!-- Light theme --> < html class = "light" data-theme = "light" > <!-- Dark theme --> < html class = "dark" data-theme = "dark" >

使用 next-themes 以编程方式切换主题（适用于 Next.js）：

首先，用 ThemeProvider 包装你的应用：

// app/providers.tsx "use client" ; import { ThemeProvider } from "next-themes" ; export function Providers ({ children } : { children : React . ReactNode }) { return ( < ThemeProvider attribute = "class" defaultTheme = "light" > {children} </ ThemeProvider > ); }

// app/layout.tsx import { Providers } from "./providers" ; export default function RootLayout ({ children } : { children : React . ReactNode }) { return ( < html lang = "en" suppressHydrationWarning > < body className = "bg-background text-foreground" > < Providers >{children}</ Providers > </ body > </ html > ); }

然后使用 useTheme 在主题之间切换：

"use client" ; import { useTheme } from "next-themes" ; export function ThemeSwitch () { const { theme , setTheme } = useTheme (); return ( < button onClick = {() => setTheme (theme === "dark" ? "light" : "dark" )}> Toggle {theme === "dark" ? "Light" : "Dark" } Mode </ button > ); }

覆盖颜色：

/* app/globals.css */ @import "tailwindcss" ; @import "@heroui/styles" ; :root { /* Override any color variable */ --accent : oklch ( 0.7 0.25 260 ); --success : oklch ( 0.65 0.15 155 ); }

注意：完整的调色板和视觉参考请参见 颜色。

深色模式：如需基于 next-themes 与 HeroUI useTheme 钩子的完整配置指南，请参见 深色模式。

创建你自己的主题：

/* src/themes/ocean.css */ @layer base { /* Ocean Light */ [ data-theme = "ocean" ] { color-scheme : light ; Expand code

使用你的主题：

/* app/globals.css */ @layer theme, base, components, utilities; @import "tailwindcss" ; @import "@heroui/styles" ; @import "./src/themes/ocean.css" layer(theme);

应用你的主题：

<!-- index.html --> <!-- Light ocean --> < html data-theme = "ocean" > <!-- Dark ocean --> < html data-theme = "ocean-dark" >

全局组件样式： 使用 BEM 类覆盖任何组件：

@layer components { /* Customize buttons */ .button { @ apply font-semibold tracking-wide ; } .button--primary { @ apply bg-blue- 600 hover :bg-blue-700; } /* Customize accordions */ .accordion__trigger { @ apply text-lg font-bold ; } }

注意：完整的样式参考请参见 样式。

查找组件类名： 每个组件文档页面都会列出所有可用的类名（基类、修饰符、元素、状态）。示例：Button 类名

完整导入（推荐）： 两行代码即可获得全部内容：

@import "tailwindcss" ; @import "@heroui/styles" ;

按需导入： 只导入你需要的内容：

/* Define layers */ @layer theme, base, components, utilities; /* Base requirements */ @import "tailwindcss" ; @import "@heroui/styles/base" layer(base); /* OR specific base file */ @import "@heroui/styles/base/base.css" layer(base); /* Theme variables */ @import "@heroui/styles/themes/shared/theme.css" layer(theme); @import "@heroui/styles/themes/default" layer(theme); /* OR specific theme files */ @import "@heroui/styles/themes/default/index.css" layer(theme); @import "@heroui/styles/themes/default/variables.css" layer(theme); /* Components (all components) */ @import "@heroui/styles/components" layer(components); /* OR specific component files */ @import "@heroui/styles/components/index.css" layer(components); @import "@heroui/styles/components/button.css" layer(components); @import "@heroui/styles/components/accordion.css" layer(components); /* Utilities (optional) */ @import "@heroui/styles/utilities" layer(utilities); /* Variants (optional) */ @import "@heroui/styles/variants" layer(utilities);

注意：目录导入（例如 @heroui/styles/components ）会自动解析为其对应的 index.css 文件。使用显式文件路径（例如 @heroui/styles/components/button.css ）来导入单个组件的样式。

Headless 模式： 从头开始构建你自己的样式：

@import "tailwindcss" ; @import "@heroui/styles/base/base.css" ; /* Your custom styles */ .button { /* Your button styles */ }

将你自己的语义化颜色添加到主题中：

/* Define in both light and dark themes */ :root , [ data-theme = "light" ] { --info : oklch ( 0.6 0.15 210 ); --info-foreground : oklch ( 0.98 0 0 ); } .dark , [ data-theme = "dark" ] { --info : oklch ( 0.7 0.12 210 ); --info-foreground : oklch ( 0.15 0 0 ); } /* Make the color available to Tailwind */ @theme inline { --color-info: var(--info); --color-info-foreground: var(--info-foreground); }

现在你可以在组件中使用它：

< div className = "bg-info text-info-foreground" >Info message</ div >

HeroUI 在 variables.css 中定义了三种类型的变量：

基础变量（Base Variables） — 不会变化的值，例如 --white 、 --black 、间距以及排版 主题变量（Theme Variables） — 在浅色 / 深色主题之间切换的颜色，以及滚动条令牌（ --scrollbar-thumb 、 --scrollbar-width 等） 计算变量（Calculated Variables） — 悬停状态、柔和（soft）变体以及边框 / 分隔线层级（每个浅色 / 深色主题中的 Calculated Colors 区块，使用 color-mix() 计算）

如需完整参考，请查阅：颜色文档、默认主题变量、共享主题工具

Tailwind 主题桥接（ @theme inline ）：

themes/shared/theme.css 将语义化变量映射为 Tailwind 令牌（ --color-* 、 --radius-* 、 --ease-* ）。计算颜色引用的是 variables.css 中的底层变量（例如 --surface-hover 、 --accent-soft ）—— 它们并不会在该文件中通过 color-mix() 内联展开：

@theme inline { --color-background: var(--background); --color-foreground: var(--foreground); --color-surface: var(--surface); Expand code

表单控件依赖 --field-* 主题变量。悬停、聚焦及边框变体定义于 variables.css 的 Calculated Colors 区块中，并在 theme.css 中映射到 Tailwind 令牌（例如 --color-field-hover: var(--field-hover) ）。在你的主题中覆盖 --field-background 、 --field-hover 及相关令牌，即可重新设计输入框、复选框、单选框和 OTP 输入槽的样式，而不会影响按钮或卡片等表面（surface）。

HeroUI 为组件中的滚动区域（表格、弹出框、抽屉等）应用统一的滚动条样式。滚动条使用标准 CSS 属性（ scrollbar-width 、 scrollbar-color 、 scrollbar-gutter ），不再依赖 ::-webkit-scrollbar 覆盖。

模式 — 在 <html> 、组件根元素或滚动插槽上设置 data-scrollbar ：

模式 data-scrollbar 行为 HeroUI 纤细 （未设置） 或 thin 使用主题令牌呈现的纤细滑块 操作系统 / 浏览器 default 原生滚动条（ auto ） 隐藏 none 不显示滚动条（ scrollbar-width: none ）

<!-- 全局使用原生滚动条 --> < html data-scrollbar = "default" > <!-- 在某个子树中恢复 HeroUI 滚动条 --> < main data-scrollbar = "thin" > ... </ main > <!-- 在某个子树中隐藏滚动条（例如弹出框） --> < div data-scrollbar = "none" > ... </ div >

主题变量 — 在 variables.css 的浅色与深色主题区块中定义：

变量 描述 --scrollbar-thumb 滑块颜色（默认通过 color-mix 混入 15% 的 --foreground ） --scrollbar-track 轨道颜色（默认 transparent ） --scrollbar-gutter 滚动条间隙（默认 auto ） --scrollbar-width scrollbar-width 属性（默认 thin ） --scrollbar-color scrollbar-color 属性（默认为滑块颜色 + 轨道颜色） --scrollbar --scrollbar-thumb 的旧版别名

全局自定义：

/* app/globals.css */ :root { --scrollbar-thumb : color-mix ( in oklch , var ( --accent ) 30 % , transparent ); --scrollbar-gutter : auto ; }

按滚动插槽 — 在组件上传入 data-scrollbar ，或在外层包裹元素上覆盖相关令牌：

< Table data-scrollbar = "default" > ... </ Table > < Drawer.Content data-scrollbar = "thin" /> < Calendar.YearPickerGrid data-scrollbar = "none" />

自定义溢出区域 — 在自己的元素上使用 @heroui/styles 提供的 scrollbar 、 scrollbar-thin 、 scrollbar-default 或 scrollbar-none 工具类。基于类的覆盖方式详见 样式。