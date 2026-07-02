使用 CSS 变量和全局样式自定义 HeroUI 的设计系统
HeroUI 使用 CSS 变量和 BEM 类来实现主题化。你可以使用标准 CSS 自定义从颜色到组件样式的所有内容。
想要创建你自己的主题？ 试试 主题构建器，以可视化方式自定义颜色、圆角、字体等，然后导出 CSS 用于你的项目。
HeroUI 的主题系统构建于 Tailwind CSS v4 的主题之上。当你导入
@heroui/styles 时，它会使用 Tailwind 的内置调色板，将其映射到语义化变量，自动在浅色和深色主题之间切换，并使用 CSS 层和
@theme 指令进行组织。
命名规则：
- 不带后缀的颜色用作背景（例如
--accent）
- 带
-foreground 后缀的颜色用于该背景上的文本（例如
--accent-foreground）
应用主题： 将主题类添加到 HTML 并将颜色应用到 body 上：
切换主题：
使用 next-themes 以编程方式切换主题（适用于 Next.js）：
首先，用
ThemeProvider 包装你的应用：
然后使用
useTheme 在主题之间切换：
覆盖颜色：
注意：完整的调色板和视觉参考请参见 颜色。
深色模式：如需基于
next-themes 与 HeroUI
useTheme 钩子的完整配置指南，请参见 深色模式。
创建你自己的主题：
使用你的主题：
应用你的主题：
全局组件样式： 使用 BEM 类覆盖任何组件：
注意：完整的样式参考请参见 样式。
查找组件类名： 每个组件文档页面都会列出所有可用的类名（基类、修饰符、元素、状态）。示例：Button 类名
完整导入（推荐）： 两行代码即可获得全部内容：
按需导入： 只导入你需要的内容：
注意：目录导入（例如
@heroui/styles/components）会自动解析为其对应的
index.css 文件。使用显式文件路径（例如
@heroui/styles/components/button.css）来导入单个组件的样式。
Headless 模式： 从头开始构建你自己的样式：
将你自己的语义化颜色添加到主题中：
现在你可以在组件中使用它：
HeroUI 在
variables.css 中定义了三种类型的变量：
- 基础变量（Base Variables） — 不会变化的值，例如
--white、
--black、间距以及排版
- 主题变量（Theme Variables） — 在浅色 / 深色主题之间切换的颜色，以及滚动条令牌（
--scrollbar-thumb、
--scrollbar-width 等）
- 计算变量（Calculated Variables） — 悬停状态、柔和（soft）变体以及边框 / 分隔线层级（每个浅色 / 深色主题中的 Calculated Colors 区块，使用
color-mix() 计算）
如需完整参考，请查阅：颜色文档、默认主题变量、共享主题工具
Tailwind 主题桥接（
@theme inline）：
themes/shared/theme.css 将语义化变量映射为 Tailwind 令牌（
--color-*、
--radius-*、
--ease-*）。计算颜色引用的是
variables.css 中的底层变量（例如
--surface-hover、
--accent-soft）—— 它们并不会在该文件中通过
color-mix() 内联展开：
表单控件依赖
--field-* 主题变量。悬停、聚焦及边框变体定义于
variables.css 的 Calculated Colors 区块中，并在
theme.css 中映射到 Tailwind 令牌（例如
--color-field-hover: var(--field-hover)）。在你的主题中覆盖
--field-background、
--field-hover 及相关令牌，即可重新设计输入框、复选框、单选框和 OTP 输入槽的样式，而不会影响按钮或卡片等表面（surface）。
HeroUI 为组件中的滚动区域（表格、弹出框、抽屉等）应用统一的滚动条样式。滚动条使用标准 CSS 属性（
scrollbar-width、
scrollbar-color、
scrollbar-gutter），不再依赖
::-webkit-scrollbar 覆盖。
模式 — 在
<html>、组件根元素或滚动插槽上设置
data-scrollbar：
|模式
data-scrollbar
|行为
|HeroUI 纤细
|（未设置） 或
thin
|使用主题令牌呈现的纤细滑块
|操作系统 / 浏览器
default
|原生滚动条（
auto）
|隐藏
none
|不显示滚动条（
scrollbar-width: none）
主题变量 — 在
variables.css 的浅色与深色主题区块中定义：
|变量
|描述
--scrollbar-thumb
|滑块颜色（默认通过
color-mix 混入 15% 的
--foreground）
--scrollbar-track
|轨道颜色（默认
transparent）
--scrollbar-gutter
|滚动条间隙（默认
auto）
--scrollbar-width
scrollbar-width 属性（默认
thin）
--scrollbar-color
scrollbar-color 属性（默认为滑块颜色 + 轨道颜色）
--scrollbar
--scrollbar-thumb 的旧版别名
全局自定义：
按滚动插槽 — 在组件上传入
data-scrollbar，或在外层包裹元素上覆盖相关令牌：
自定义溢出区域 — 在自己的元素上使用
@heroui/styles 提供的
scrollbar、
scrollbar-thin、
scrollbar-default 或
scrollbar-none 工具类。基于类的覆盖方式详见 样式。
注意：部分组件默认隐藏滚动条（日期选择器弹出框、颜色选择器、次级标签页）。嵌套的滚动插槽（例如日期选择器内部的日历年份选择器）会保留 HeroUI 滚动条，因为
scrollbar-none 只作用于其所在的元素本身，不会影响使用
@apply scrollbar 的后代元素。