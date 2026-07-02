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HeroUI
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组合

使用组件组合模式构建灵活的 UI

HeroUI 使用组合模式来创建灵活、可定制的组件。你可以更换渲染的元素、把组件组合在一起，并完全掌控最终的标记结构。

与框架无关的样式

HeroUI 的变体函数位于 @heroui/styles 包中，可以独立于 React 使用。这使得 Vue、Svelte 等其他框架也能使用 HeroUI 的设计系统：

// Import directly from @heroui/styles (framework-agnostic)
import { buttonVariants } from '@heroui/styles';

// Or import from @heroui/react (re-exports the same functions)
import { buttonVariants } from '@heroui/react';

两种导入方式的工作原理完全相同。在为非 React 框架构建，或希望避免引入 React 依赖时，请使用 @heroui/styles

多态样式

使用变体函数或 BEM 类，将 HeroUI 样式应用到任何元素上。可以把组件样式扩展到框架组件、原生 HTML 元素或自定义组件，并保持完整的类型安全。

示例：将 Link 设置为按钮样式

你可以使用 buttonVariants 为 Link 组件应用按钮样式：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles';
import Link from 'next/link';

// Style a Next.js Link as a primary button
<Link
  className={buttonVariants({ variant: "primary" })}
  href="/about"
>
  About
</Link>

// Style a native anchor as a secondary button with custom size
<a
  className={buttonVariants({ variant: "secondary", size: "lg" })}
  href="https://example.com"
>
  External Link
</a>

直接使用 BEM 类：

import Link from 'next/link';

// Apply button styles directly using BEM classes
<Link className="button button--primary" href="/about">
  About
</Link>

配合复合组件使用

当使用自定义根元素而非 HeroUI 的 Root 组件时，子组件无法访问 context slot。你可以使用变体函数或 BEM 类，手动将 className 传递给子组件：

import { Link } from '@heroui/react';
import { linkVariants } from '@heroui/styles';
import NextLink from 'next/link';

// With custom root - pass className manually
const slots = linkVariants();

<NextLink className={slots.base()} href="/about">
  About Page
  <Link.Icon className={slots.icon()} />
</NextLink>

<NextLink className="link" href="/about">
  About Page
  <Link.Icon className="link__icon" />
</NextLink>

这种方法之所以可行，是因为 HeroUI 的变体函数和 BEM 类可以应用到任何元素上，让你能够灵活地用 HeroUI 的设计系统为框架组件、原生元素或自定义组件设置样式。

直接应用类名

为链接或其他元素设置样式最简单的方法，就是直接使用 HeroUI 的 BEM 类。这种方法简单直接，适用于任何框架或纯 HTML。

配合 Next.js Link 使用：

import Link from 'next/link';

<Link className="button button--tertiary" href="/">
  Return Home
</Link>

配合原生 anchor 使用：

<a className="button button--primary" href="/dashboard">
  Go to Dashboard
</a>

可用的按钮类名：

  • .button — 基础按钮样式
  • .button--primary.button--secondary.button--tertiary.button--danger.button--ghost — 变体
  • .button--sm.button--md.button--lg — 尺寸
  • .button--icon-only — 仅图标按钮

这种方法之所以可行，是因为 HeroUI 使用了 BEM 类，可以应用到任何元素上。当你不需要组件的交互功能（例如 onPress 事件处理器）、只想要视觉样式时，这种方式非常合适。

使用变体函数

如需更多控制和类型安全，可以使用变体函数将 HeroUI 样式应用到特定框架的组件或自定义元素上。@heroui/styles（与框架无关）和 @heroui/react（重新导出）都提供了变体函数。

配合 Next.js Link 使用：

import { Link } from '@heroui/react';
import { linkVariants } from '@heroui/styles';
import NextLink from 'next/link';

const slots = linkVariants();

<NextLink className={slots.base()} href="/about">
  About Page
  <Link.Icon className={slots.icon()} />
</NextLink>

配合 Button 样式：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles';
import Link from 'next/link';

<Link
  className={buttonVariants({ variant: "primary", size: "md" })}
  href="/dashboard"
>
  Dashboard
</Link>

可用的变体函数： 每个组件都从 @heroui/styles 导出其变体函数（buttonVariantschipVariantslinkVariantsspinnerVariants 等）。使用它们可以在保持类型安全的同时，将 HeroUI 的设计系统应用到任何元素上。

复合组件

HeroUI 组件以复合组件的方式构建 —— 它们会导出多个协同工作的子部件。你可以通过三种灵活的方式来使用它们：

选项 1：复合模式（推荐） — 直接使用主组件，无需 .Root 后缀：

import { Alert } from '@heroui/react';

<Alert>
  <Alert.Icon />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>Success</Alert.Title>
    <Alert.Description>Your changes have been saved.</Alert.Description>
  </Alert.Content>
  <Alert.Close />
</Alert>

选项 2：使用 .Root 的复合模式 — 如果你喜欢显式命名，可以添加 .Root 后缀：

import { Alert } from '@heroui/react';

<Alert.Root>
  <Alert.Icon />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>Success</Alert.Title>
    <Alert.Description>Your changes have been saved.</Alert.Description>
  </Alert.Content>
  <Alert.Close />
</Alert.Root>

选项 3：命名导出 — 单独导入每个部分：

import {
  AlertRoot,
  AlertIcon,
  AlertContent,
  AlertTitle,
  AlertDescription,
  AlertClose
} from '@heroui/react';

<AlertRoot>
  <AlertIcon />
  <AlertContent>
    <AlertTitle>Success</AlertTitle>
    <AlertDescription>Your changes have been saved.</AlertDescription>
  </AlertContent>
  <AlertClose />
</AlertRoot>

混合语法： 在同一组件中混合复合和命名导出：

import { Alert, AlertTitle, AlertDescription } from '@heroui/react';

<Alert>
  <Alert.Icon />
  <Alert.Content>
    <AlertTitle>Success</AlertTitle>
    <AlertDescription>Your changes have been saved.</AlertDescription>
  </Alert.Content>
  <Alert.Close />
</Alert>

简单组件：Button 这样的简单组件以同样的方式工作 —— 无需 .Root

import { Button } from '@heroui/react';

// Recommended - no .Root needed
<Button>Click me</Button>

// Or with .Root
<Button.Root>Click me</Button.Root>

// Or named export
import { ButtonRoot } from '@heroui/react';
<ButtonRoot>Click me</ButtonRoot>

优点： 这三种模式都能提供灵活性、可定制性、可控性和一致性。选择最适合你代码库的那一种即可。

混合使用变体函数

你可以组合来自不同组件的变体函数，以创建独特的样式：

import { Link } from '@heroui/react';
import { linkVariants, buttonVariants } from '@heroui/styles';

// Link styled with button variants
const buttonStyles = buttonVariants({ variant: "tertiary", size: "md" });

<Link
  className={buttonStyles}
  href="https://heroui.com"
>
  HeroUI
</Link>

自定义组件

通过组合 HeroUI 原语，创建你自己的组件：

import { Button, Tooltip } from '@heroui/react';
import { buttonVariants } from '@heroui/styles';

// Link button component using variant functions
function LinkButton({ href, children, variant = "primary", ...props }) {
  return (
    <a
      href={href}
      className={buttonVariants({ variant, ...props })}
      {...props}
    >
      {children}
    </a>
  );
}

// Icon button with tooltip
function IconButton({ icon, label, ...props }) {
  return (
    <Tooltip>
      <Tooltip.Trigger>
        <Button isIconOnly {...props}>
          <Icon icon={icon} />
        </Button>
      </Tooltip.Trigger>
      <Tooltip.Content>{label}</Tooltip.Content>
    </Tooltip>
  );
}

自定义变体

通过扩展组件的变体函数来创建自定义变体：

import type { ButtonRootProps } from "@heroui/react";
import type { VariantProps } from "tailwind-variants";

import { Button } from "@heroui/react";
import { buttonVariants, tv } from "@heroui/styles";

const myButtonVariants = tv({
  extend: buttonVariants,
  base: "text-md text-shadow-lg font-semibold shadow-md data-[pending=true]:opacity-40",
  variants: {
    radius: {
      lg: "rounded-lg",
      md: "rounded-md",
      sm: "rounded-sm",
      full: "rounded-full",
    },
    size: {
      sm: "h-10 px-4",
      md: "h-11 px-6",
      lg: "h-12 px-8",
      xl: "h-13 px-10",
    },
    variant: {
      primary: "text-white dark:bg-white/10 dark:text-white dark:hover:bg-white/15",
    },
  },
  defaultVariants: {
    radius: "full",
    variant: "primary",
  },
});

type MyButtonVariants = VariantProps<typeof myButtonVariants>;
export type MyButtonProps = Omit<ButtonRootProps, "className"> &
  MyButtonVariants & { className?: string };

function CustomButton({ className, radius, variant, ...props }: MyButtonProps) {
  return <Button className={myButtonVariants({ className, radius, variant })} {...props} />;
}

export function CustomVariants() {
  return <CustomButton>Custom Button</CustomButton>;
}

类型引用： 在使用组件类型时，可以使用命名类型导入或对象样式语法。

推荐 — 命名类型导入：

import type { ButtonRootProps, AvatarRootProps } from "@heroui/react";

type MyButtonProps = ButtonRootProps;
type MyAvatarProps = AvatarRootProps;

替代方案 — 对象样式语法：

import { Button, Avatar } from "@heroui/react";

type MyButtonProps = Button["RootProps"];
type MyAvatarProps = Avatar["RootProps"];

注意： 不再支持 Button.RootProps 这种命名空间语法。请使用 Button["RootProps"] 或命名导入。

自定义 DOM 元素

在以下组件上使用 render prop，可以渲染自定义组件来代替默认的 DOM 元素。

例如，你可以渲染一个 Motion 按钮，并利用其状态来驱动动画。

import {Button} from '@heroui/react';
import {motion} from 'motion/react';

<Button
  render={(domProps, {isPressed}) => (
    <motion.button
      {...domProps}
      animate={{scale: isPressed ? 0.9 : 1}} />
  )}>
  Press me
</Button>

render prop 对于从客户端路由库渲染链接组件，或复用已有的展示型组件也很有用。

import {Link} from '@heroui/react';
import NextLink from 'next/link';

<Link
  render={({ref, ...domProps}) => (
    <NextLink {...domProps} ref={ref as React.Ref<HTMLAnchorElement>} href="/privacy-policy" />
  )}
>
  Privacy Policy
</Link>

请遵循以下规则，以免破坏组件的行为和无障碍能力：

  • 始终渲染期望的元素类型（例如，如果期望的是 <button>，就不要渲染 <a>）。如果检测到不匹配，开发期间你会看到警告。
  • 只渲染单个根 DOM 元素（不要使用 fragment）。
  • 始终将传入的 props 传递给底层 DOM 元素，并根据需要通过 mergeProps 与你自己的 props 合并。

框架集成

配合 Next.js 使用：

使用变体函数获得类型安全的样式：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles';
import Link from 'next/link';

<Link
  className={buttonVariants({ variant: "primary" })}
  href="/dashboard"
>
  Dashboard
</Link>

或者直接应用 BEM 类（最简单）：

import Link from 'next/link';

<Link className="button button--primary" href="/dashboard">
  Dashboard
</Link>

配合 React Router 使用：

使用变体函数：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles';
import { Link } from 'react-router-dom';

<Link
  className={buttonVariants({ variant: "primary" })}
  to="/dashboard"
>
  Dashboard
</Link>

或者直接应用 BEM 类（最简单）：

import { Link } from 'react-router-dom';

<Link className="button button--primary" to="/dashboard">
  Dashboard
</Link>

配合 Vue、Svelte 或其他框架使用：

由于 @heroui/styles 没有 React 依赖，你可以直接在任何框架中使用它：

<script setup>
import { buttonVariants } from '@heroui/styles';

const primaryButton = buttonVariants({ variant: "primary" });
</script>

<template>
  <button :class="primaryButton">Click me</button>
</template>

下一步

动画

为 HeroUI v3 组件添加流畅的动画和过渡

LLMs.txt

让 Claude、Cursor、Windsurf 等 AI 助手理解 HeroUI v3

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与框架无关的样式多态样式直接应用类名使用变体函数复合组件混合使用变体函数自定义组件自定义变体自定义 DOM 元素框架集成下一步