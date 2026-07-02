HeroUI 使用组合模式来创建灵活、可定制的组件。你可以更换渲染的元素、把组件组合在一起，并完全掌控最终的标记结构。
HeroUI 的变体函数位于
@heroui/styles 包中，可以独立于 React 使用。这使得 Vue、Svelte 等其他框架也能使用 HeroUI 的设计系统：
两种导入方式的工作原理完全相同。在为非 React 框架构建，或希望避免引入 React 依赖时，请使用
@heroui/styles。
使用变体函数或 BEM 类，将 HeroUI 样式应用到任何元素上。可以把组件样式扩展到框架组件、原生 HTML 元素或自定义组件，并保持完整的类型安全。
示例：将 Link 设置为按钮样式
你可以使用
buttonVariants 为 Link 组件应用按钮样式：
直接使用 BEM 类：
配合复合组件使用
当使用自定义根元素而非 HeroUI 的 Root 组件时，子组件无法访问 context slot。你可以使用变体函数或 BEM 类，手动将
className 传递给子组件：
这种方法之所以可行，是因为 HeroUI 的变体函数和 BEM 类可以应用到任何元素上，让你能够灵活地用 HeroUI 的设计系统为框架组件、原生元素或自定义组件设置样式。
为链接或其他元素设置样式最简单的方法，就是直接使用 HeroUI 的 BEM 类。这种方法简单直接，适用于任何框架或纯 HTML。
配合 Next.js Link 使用：
配合原生 anchor 使用：
可用的按钮类名：
-
.button — 基础按钮样式
-
.button--primary、
.button--secondary、
.button--tertiary、
.button--danger、
.button--ghost — 变体
-
.button--sm、
.button--md、
.button--lg — 尺寸
-
.button--icon-only — 仅图标按钮
这种方法之所以可行，是因为 HeroUI 使用了 BEM 类，可以应用到任何元素上。当你不需要组件的交互功能（例如
onPress 事件处理器）、只想要视觉样式时，这种方式非常合适。
如需更多控制和类型安全，可以使用变体函数将 HeroUI 样式应用到特定框架的组件或自定义元素上。
@heroui/styles（与框架无关）和
@heroui/react（重新导出）都提供了变体函数。
配合 Next.js Link 使用：
配合 Button 样式：
可用的变体函数： 每个组件都从
@heroui/styles 导出其变体函数（
buttonVariants、
chipVariants、
linkVariants、
spinnerVariants 等）。使用它们可以在保持类型安全的同时，将 HeroUI 的设计系统应用到任何元素上。
HeroUI 组件以复合组件的方式构建 —— 它们会导出多个协同工作的子部件。你可以通过三种灵活的方式来使用它们：
选项 1：复合模式（推荐） — 直接使用主组件，无需
.Root 后缀：
选项 2：使用 .Root 的复合模式 — 如果你喜欢显式命名，可以添加
.Root 后缀：
选项 3：命名导出 — 单独导入每个部分：
混合语法： 在同一组件中混合复合和命名导出：
简单组件： 像
Button 这样的简单组件以同样的方式工作 —— 无需
.Root：
优点： 这三种模式都能提供灵活性、可定制性、可控性和一致性。选择最适合你代码库的那一种即可。
你可以组合来自不同组件的变体函数，以创建独特的样式：
通过组合 HeroUI 原语，创建你自己的组件：
通过扩展组件的变体函数来创建自定义变体：
类型引用： 在使用组件类型时，可以使用命名类型导入或对象样式语法。
推荐 — 命名类型导入：
替代方案 — 对象样式语法：
注意： 不再支持
Button.RootProps 这种命名空间语法。请使用
Button["RootProps"] 或命名导入。
在以下组件上使用
render prop，可以渲染自定义组件来代替默认的 DOM 元素。
例如，你可以渲染一个 Motion 按钮，并利用其状态来驱动动画。
render prop 对于从客户端路由库渲染链接组件，或复用已有的展示型组件也很有用。
请遵循以下规则，以免破坏组件的行为和无障碍能力：
- 始终渲染期望的元素类型（例如，如果期望的是
<button>，就不要渲染
<a>）。如果检测到不匹配，开发期间你会看到警告。
- 只渲染单个根 DOM 元素（不要使用 fragment）。
- 始终将传入的 props 传递给底层 DOM 元素，并根据需要通过
mergeProps 与你自己的 props 合并。
配合 Next.js 使用：
使用变体函数获得类型安全的样式：
或者直接应用 BEM 类（最简单）：
配合 React Router 使用：
使用变体函数：
或者直接应用 BEM 类（最简单）：
配合 Vue、Svelte 或其他框架使用：
由于
@heroui/styles 没有 React 依赖，你可以直接在任何框架中使用它：
- 了解组件的 样式
- 探索 动画 选项
- 浏览 组件 获取更多示例