HeroUI 使用组合模式来创建灵活、可定制的组件。你可以更换渲染的元素、把组件组合在一起，并完全掌控最终的标记结构。

HeroUI 的变体函数位于 @heroui/styles 包中，可以独立于 React 使用。这使得 Vue、Svelte 等其他框架也能使用 HeroUI 的设计系统：

// Import directly from @heroui/styles (framework-agnostic) import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; // Or import from @heroui/react (re-exports the same functions) import { buttonVariants } from '@heroui/react' ;

两种导入方式的工作原理完全相同。在为非 React 框架构建，或希望避免引入 React 依赖时，请使用 @heroui/styles 。

使用变体函数或 BEM 类，将 HeroUI 样式应用到任何元素上。可以把组件样式扩展到框架组件、原生 HTML 元素或自定义组件，并保持完整的类型安全。

示例：将 Link 设置为按钮样式

你可以使用 buttonVariants 为 Link 组件应用按钮样式：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; import Link from 'next/link' ; // Style a Next.js Link as a primary button < Link className = { buttonVariants ({ variant: "primary" })} href = "/about" > About </ Link > // Style a native anchor as a secondary button with custom size < a className = { buttonVariants ({ variant: "secondary" , size: "lg" })} href = "https://example.com" > External Link </ a >

直接使用 BEM 类：

import Link from 'next/link' ; // Apply button styles directly using BEM classes < Link className = "button button--primary" href = "/about" > About </ Link >

配合复合组件使用

当使用自定义根元素而非 HeroUI 的 Root 组件时，子组件无法访问 context slot。你可以使用变体函数或 BEM 类，手动将 className 传递给子组件：

import { Link } from '@heroui/react' ; import { linkVariants } from '@heroui/styles' ; import NextLink from 'next/link' ; // With custom root - pass className manually const slots = linkVariants (); < NextLink className = {slots. base ()} href = "/about" > About Page < Link.Icon className = {slots. icon ()} /> </ NextLink > < NextLink className = "link" href = "/about" > About Page < Link.Icon className = "link__icon" /> </ NextLink >

这种方法之所以可行，是因为 HeroUI 的变体函数和 BEM 类可以应用到任何元素上，让你能够灵活地用 HeroUI 的设计系统为框架组件、原生元素或自定义组件设置样式。

为链接或其他元素设置样式最简单的方法，就是直接使用 HeroUI 的 BEM 类。这种方法简单直接，适用于任何框架或纯 HTML。

配合 Next.js Link 使用：

import Link from 'next/link' ; < Link className = "button button--tertiary" href = "/" > Return Home </ Link >

配合原生 anchor 使用：

< a className = "button button--primary" href = "/dashboard" > Go to Dashboard </ a >

可用的按钮类名：

.button — 基础按钮样式

— 基础按钮样式 .button--primary 、 .button--secondary 、 .button--tertiary 、 .button--danger 、 .button--ghost — 变体

、 、 、 、 — 变体 .button--sm 、 .button--md 、 .button--lg — 尺寸

、 、 — 尺寸 .button--icon-only — 仅图标按钮

这种方法之所以可行，是因为 HeroUI 使用了 BEM 类，可以应用到任何元素上。当你不需要组件的交互功能（例如 onPress 事件处理器）、只想要视觉样式时，这种方式非常合适。

如需更多控制和类型安全，可以使用变体函数将 HeroUI 样式应用到特定框架的组件或自定义元素上。 @heroui/styles （与框架无关）和 @heroui/react （重新导出）都提供了变体函数。

配合 Next.js Link 使用：

import { Link } from '@heroui/react' ; import { linkVariants } from '@heroui/styles' ; import NextLink from 'next/link' ; const slots = linkVariants (); < NextLink className = {slots. base ()} href = "/about" > About Page < Link.Icon className = {slots. icon ()} /> </ NextLink >

配合 Button 样式：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; import Link from 'next/link' ; < Link className = { buttonVariants ({ variant: "primary" , size: "md" })} href = "/dashboard" > Dashboard </ Link >

可用的变体函数： 每个组件都从 @heroui/styles 导出其变体函数（ buttonVariants 、 chipVariants 、 linkVariants 、 spinnerVariants 等）。使用它们可以在保持类型安全的同时，将 HeroUI 的设计系统应用到任何元素上。

HeroUI 组件以复合组件的方式构建 —— 它们会导出多个协同工作的子部件。你可以通过三种灵活的方式来使用它们：

选项 1：复合模式（推荐） — 直接使用主组件，无需 .Root 后缀：

import { Alert } from '@heroui/react' ; < Alert > < Alert.Icon /> < Alert.Content > < Alert.Title >Success</ Alert.Title > < Alert.Description >Your changes have been saved.</ Alert.Description > </ Alert.Content > < Alert.Close /> </ Alert >

选项 2：使用 .Root 的复合模式 — 如果你喜欢显式命名，可以添加 .Root 后缀：

import { Alert } from '@heroui/react' ; < Alert.Root > < Alert.Icon /> < Alert.Content > < Alert.Title >Success</ Alert.Title > < Alert.Description >Your changes have been saved.</ Alert.Description > </ Alert.Content > < Alert.Close /> </ Alert.Root >

选项 3：命名导出 — 单独导入每个部分：

import { AlertRoot, AlertIcon, AlertContent, AlertTitle, AlertDescription, AlertClose } from '@heroui/react' ; < AlertRoot > < AlertIcon /> < AlertContent > < AlertTitle >Success</ AlertTitle > < AlertDescription >Your changes have been saved.</ AlertDescription > </ AlertContent > < AlertClose /> </ AlertRoot >

混合语法： 在同一组件中混合复合和命名导出：

import { Alert, AlertTitle, AlertDescription } from '@heroui/react' ; < Alert > < Alert.Icon /> < Alert.Content > < AlertTitle >Success</ AlertTitle > < AlertDescription >Your changes have been saved.</ AlertDescription > </ Alert.Content > < Alert.Close /> </ Alert >

简单组件： 像 Button 这样的简单组件以同样的方式工作 —— 无需 .Root ：

import { Button } from '@heroui/react' ; // Recommended - no .Root needed < Button >Click me</ Button > // Or with .Root < Button.Root >Click me</ Button.Root > // Or named export import { ButtonRoot } from '@heroui/react' ; < ButtonRoot >Click me</ ButtonRoot >

优点： 这三种模式都能提供灵活性、可定制性、可控性和一致性。选择最适合你代码库的那一种即可。

你可以组合来自不同组件的变体函数，以创建独特的样式：

import { Link } from '@heroui/react' ; import { linkVariants, buttonVariants } from '@heroui/styles' ; // Link styled with button variants const buttonStyles = buttonVariants ({ variant: "tertiary" , size: "md" }); < Link className = {buttonStyles} href = "https://heroui.com" > HeroUI </ Link >

通过组合 HeroUI 原语，创建你自己的组件：

import { Button, Tooltip } from '@heroui/react' ; import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; // Link button component using variant functions function LinkButton ({ href , children , variant = "primary" , ... props }) { return ( < a href = {href} className = { buttonVariants ({ variant, ... props })} { ... props} > {children} </ a > ); } // Icon button with tooltip function IconButton ({ icon , label , ... props }) { return ( < Tooltip > < Tooltip.Trigger > < Button isIconOnly { ... props}> < Icon icon = {icon} /> </ Button > </ Tooltip.Trigger > < Tooltip.Content >{label}</ Tooltip.Content > </ Tooltip > ); }

通过扩展组件的变体函数来创建自定义变体：

import type { ButtonRootProps } from "@heroui/react" ; import type { VariantProps } from "tailwind-variants" ; import { Button } from "@heroui/react" ; import { buttonVariants, tv } from "@heroui/styles" ; const myButtonVariants = tv ({ extend: buttonVariants, base: "text-md text-shadow-lg font-semibold shadow-md data-[pending=true]:opacity-40" , variants: { radius: { lg: "rounded-lg" , md: "rounded-md" , sm: "rounded-sm" , full: "rounded-full" , }, size: { sm: "h-10 px-4" , md: "h-11 px-6" , lg: "h-12 px-8" , xl: "h-13 px-10" , }, variant: { primary: "text-white dark:bg-white/10 dark:text-white dark:hover:bg-white/15" , }, }, defaultVariants: { radius: "full" , variant: "primary" , }, }); type MyButtonVariants = VariantProps < typeof myButtonVariants>; export type MyButtonProps = Omit < ButtonRootProps , "className" > & MyButtonVariants & { className ?: string }; function CustomButton ({ className , radius , variant , ... props } : MyButtonProps ) { return < Button className = { myButtonVariants ({ className, radius, variant })} { ... props} />; } export function CustomVariants () { return < CustomButton >Custom Button</ CustomButton >; }

类型引用： 在使用组件类型时，可以使用命名类型导入或对象样式语法。

推荐 — 命名类型导入：

import type { ButtonRootProps, AvatarRootProps } from "@heroui/react" ; type MyButtonProps = ButtonRootProps ; type MyAvatarProps = AvatarRootProps ;

替代方案 — 对象样式语法：

import { Button, Avatar } from "@heroui/react" ; type MyButtonProps = Button [ "RootProps" ]; type MyAvatarProps = Avatar [ "RootProps" ];

注意： 不再支持 Button.RootProps 这种命名空间语法。请使用 Button["RootProps"] 或命名导入。

在以下组件上使用 render prop，可以渲染自定义组件来代替默认的 DOM 元素。

例如，你可以渲染一个 Motion 按钮，并利用其状态来驱动动画。

import {Button} from '@heroui/react' ; import {motion} from 'motion/react' ; < Button render = {( domProps , { isPressed }) => ( < motion.button { ... domProps} animate = {{scale: isPressed ? 0.9 : 1 }} /> )}> Press me </ Button >

render prop 对于从客户端路由库渲染链接组件，或复用已有的展示型组件也很有用。

import {Link} from '@heroui/react' ; import NextLink from 'next/link' ; < Link render = {({ ref , ... domProps }) => ( < NextLink { ... domProps} ref = {ref as React . Ref < HTMLAnchorElement >} href = "/privacy-policy" /> )} > Privacy Policy </ Link >

请遵循以下规则，以免破坏组件的行为和无障碍能力：

始终渲染期望的元素类型（例如，如果期望的是 <button> ，就不要渲染 <a> ）。如果检测到不匹配，开发期间你会看到警告。

，就不要渲染 ）。如果检测到不匹配，开发期间你会看到警告。 只渲染单个根 DOM 元素（不要使用 fragment）。

始终将传入的 props 传递给底层 DOM 元素，并根据需要通过 mergeProps 与你自己的 props 合并。

配合 Next.js 使用：

使用变体函数获得类型安全的样式：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; import Link from 'next/link' ; < Link className = { buttonVariants ({ variant: "primary" })} href = "/dashboard" > Dashboard </ Link >

或者直接应用 BEM 类（最简单）：

import Link from 'next/link' ; < Link className = "button button--primary" href = "/dashboard" > Dashboard </ Link >

配合 React Router 使用：

使用变体函数：

import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; import { Link } from 'react-router-dom' ; < Link className = { buttonVariants ({ variant: "primary" })} to = "/dashboard" > Dashboard </ Link >

或者直接应用 BEM 类（最简单）：

import { Link } from 'react-router-dom' ; < Link className = "button button--primary" to = "/dashboard" > Dashboard </ Link >

配合 Vue、Svelte 或其他框架使用：

由于 @heroui/styles 没有 React 依赖，你可以直接在任何框架中使用它：

< script setup > import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; const primaryButton = buttonVariants ({ variant: "primary" }); </ script > < template > < button : class = " primaryButton " >Click me</ button > </ template >