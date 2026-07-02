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HeroUI
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AGENTS.md预览

为 AI 编码代理下载 HeroUI v3 React 文档

将 HeroUI v3 React 文档直接下载到你的项目中，供 AI 助手参考。

注意： agents-md 命令专门用于 HeroUI React v3。其他 CLI 命令（如 addinitupgrade 等）目前仍用于 HeroUI v2。

HeroUI React v3 AGENTS.md

用法

npx heroui-cli@latest agents-md --react

或者指定输出文件：

npx heroui-cli@latest agents-md --react --output AGENTS.md

功能说明

  • 将最新的 HeroUI v3 React 文档下载到 .heroui-docs/react/
  • AGENTS.mdCLAUDE.md 中生成索引
  • 包含用于代码示例的 demo 文件
  • 自动将 .heroui-docs/ 添加到 .gitignore

选项

  • --react — 仅下载 React 文档
  • --output <files...> — 目标文件（例如 AGENTS.md，或 AGENTS.md CLAUDE.md
  • --ssh — 使用 SSH 进行 git clone

环境要求

  • Tailwind CSS >= v4
  • React >= 19.0.0
  • @heroui/react >= 3.0.0@latest

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让 AI 助手能够使用 HeroUI v3 组件来构建 UI

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