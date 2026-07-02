AGENTS.md预览
为 AI 编码代理下载 HeroUI v3 React 文档
将 HeroUI v3 React 文档直接下载到你的项目中，供 AI 助手参考。
注意：
agents-md 命令专门用于 HeroUI React v3。其他 CLI 命令（如
add、
init、
upgrade 等）目前仍用于 HeroUI v2。
用法
或者指定输出文件：
功能说明
- 将最新的 HeroUI v3 React 文档下载到
.heroui-docs/react/
- 在
AGENTS.md或
CLAUDE.md中生成索引
- 包含用于代码示例的 demo 文件
- 自动将
.heroui-docs/添加到
.gitignore
选项
--react— 仅下载 React 文档
--output <files...>— 目标文件（例如
AGENTS.md，或
AGENTS.md CLAUDE.md）
--ssh— 使用 SSH 进行 git clone
环境要求
- Tailwind CSS >= v4
- React >= 19.0.0
@heroui/react >= 3.0.0或
@latest
相关文档
- AGENTS.md — 了解面向编码代理的 AGENTS.md 格式
- CLAUDE.md — Claude 对应版本的 AGENTS.md
- AGENTS.md vs Skills — AGENTS.md 的性能表现