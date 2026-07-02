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HeroUI
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Agent Skills

让 AI 助手能够使用 HeroUI v3 组件来构建 UI

HeroUI Skills 为你的 AI 助手提供关于 HeroUI v3 组件、模式与最佳实践的全面知识。

HeroUI v3 MCP 服务器

安装

curl -fsSL https://heroui.com/install | bash -s heroui-react

或者使用 skills 包：

npx skills add heroui-inc/heroui

支持 Claude Code、Cursor、OpenCode 等。

使用方法

Skills 会被你的 AI 助手 自动发现，你也可以通过 /heroui-react 命令直接调用。

只需让你的 AI 助手：

  • 使用 HeroUI v3 构建组件
  • 使用 HeroUI 组件创建页面
  • 自定义主题和样式
  • 查阅组件文档

对于更复杂的使用场景，请使用 MCP 服务器，它提供对组件文档与源代码的实时访问。

包含的内容

  • HeroUI v3 安装指南
  • 所有 HeroUI v3 组件，包含 props、示例与使用模式
  • 主题与样式指南
  • 设计原则与组合模式

结构

skills/heroui-react/
├── SKILL.md              # Main skill documentation
├── LICENSE.txt           # Apache License 2.0
└── scripts/              # Utility scripts
    ├── list_components.mjs
    ├── get_component_docs.mjs
    ├── get_source.mjs
    ├── get_styles.mjs
    ├── get_theme.mjs
    └── get_docs.mjs

相关文档

MCP 服务器

直接在你的 AI 助手中访问 HeroUI v3 文档

AGENTS.md

为 AI 编码代理下载 HeroUI v3 React 文档

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安装使用方法包含的内容结构相关文档