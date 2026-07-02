Agent Skills
让 AI 助手能够使用 HeroUI v3 组件来构建 UI
HeroUI Skills 为你的 AI 助手提供关于 HeroUI v3 组件、模式与最佳实践的全面知识。
安装
或者使用 skills 包：
支持 Claude Code、Cursor、OpenCode 等。
使用方法
Skills 会被你的 AI 助手 自动发现，你也可以通过
/heroui-react 命令直接调用。
只需让你的 AI 助手：
- 使用 HeroUI v3 构建组件
- 使用 HeroUI 组件创建页面
- 自定义主题和样式
- 查阅组件文档
包含的内容
- HeroUI v3 安装指南
- 所有 HeroUI v3 组件，包含 props、示例与使用模式
- 主题与样式指南
- 设计原则与组合模式
结构
相关文档
- Agent Skills 规范 — 了解 Agent Skills 的格式
- Claude Agent Skills — Claude 的 Skills 文档
- Cursor Skills — 在 Cursor 中使用 Skills
- OpenCode Skills — 在 OpenCode 中使用 Skills