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HeroUI
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框架集成

将 HeroUI 集成到你的框架中

Next.js

1. 创建 Next.js 项目

npx heroui-cli@latest init

当出现提示时，选择 AppPages 模板。然后进入新创建的文件夹并安装依赖（例如 pnpm install）。

2. 使用你的第一个 HeroUI 组件

示例：app/page.tsx

import {Button} from "@heroui/react";

export default function HomePage() {
  return (
    <main className="flex min-h-screen items-center justify-center">
      <Button variant="tertiary">Hello HeroUI</Button>
    </main>
  );
}

示例：pages/index.tsx

import {Button} from "@heroui/react";

export default function HomePage() {
  return (
    <main className="flex min-h-screen items-center justify-center">
      <Button variant="tertiary">Hello HeroUI</Button>
    </main>
  );
}

HeroUI v3 无需 Provider。安装并导入样式后，组件即可直接使用。

3. 区域设置（可选）

为了与 Next.js 集成，请确保服务端的区域设置与客户端一致。

在根布局中，确定用户的首选语言，并在 <html> 元素上设置 langdir 属性。

// app/layout.tsx
import {headers} from 'next/headers';
import {isRTL} from '@heroui/react';
import {ClientProviders} from './provider';

export default async function RootLayout({children}) {
  // Get the user's preferred language from the Accept-Language header.
  // You could also get this from a database, URL param, etc.
  const acceptLanguage = (await headers()).get('accept-language');
  const lang = acceptLanguage?.split(/[,;]/)[0] || 'en-US';

  return (
    <html lang={lang} dir={isRTL(lang) ? 'rtl' : 'ltr'}>
      <body>
        <ClientProviders lang={lang}>
          {children}
        </ClientProviders>
      </body>
    </html>
  );
}

创建 app/provider.tsx，其中应渲染一个 I18nProvider，用于设置 React Aria 所使用的区域设置。

// app/provider.tsx
"use client";

import {I18nProvider} from '@heroui/react';

export function ClientProviders({lang, children}) {
  return (
    <I18nProvider locale={lang}>
      {children}
    </I18nProvider>
  );
}

如果你使用了带 nonce 的 内容安全策略（CSP），请在文档的 head 中添加 <meta property="csp-nonce"> 标签，并将其 content 属性设置为生成的 nonce 值。React Aria 会自动从该标签读取 nonce。

Vite

1. 创建 Vite 项目

npx heroui-cli@latest init

当出现提示时，选择 Vite 模板。然后进入新创建的文件夹并安装依赖（例如 pnpm install）。

2. 使用你的第一个 HeroUI 组件

示例：src/App.tsx

import {Button} from "@heroui/react";

function App() {
  return (
    <main className="flex min-h-screen items-center justify-center">
      <Button variant="tertiary">Hello HeroUI</Button>
    </main>
  );
}

export default App;

HeroUI v3 无需 Provider。安装并导入样式后，组件即可直接使用。

下一步

  • 快速入门 — 最快上手的方式
  • 主题 — 自定义颜色和设计令牌
  • 组件 — 探索所有可用的组件

设计原则

指导 HeroUI v3 设计和开发的核心原则

命令行

使用命令行管理 HeroUI 依赖并初始化项目。

本页目录

Next.js1. 创建 Next.js 项目2. 使用你的第一个 HeroUI 组件3. 区域设置（可选）Vite1. 创建 Vite 项目2. 使用你的第一个 HeroUI 组件下一步