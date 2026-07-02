当出现提示时，选择 App 或 Pages 模板。然后进入新创建的文件夹并安装依赖（例如
pnpm install）。
示例：
app/page.tsx
示例：
pages/index.tsx
HeroUI v3 无需 Provider。安装并导入样式后，组件即可直接使用。
为了与 Next.js 集成，请确保服务端的区域设置与客户端一致。
在根布局中，确定用户的首选语言，并在
<html> 元素上设置
lang 和
dir 属性。
创建
app/provider.tsx，其中应渲染一个
I18nProvider，用于设置 React Aria 所使用的区域设置。
如果你使用了带 nonce 的 内容安全策略（CSP），请在文档的 head 中添加
<meta property="csp-nonce"> 标签，并将其 content 属性设置为生成的 nonce 值。React Aria 会自动从该标签读取 nonce。
当出现提示时，选择 Vite 模板。然后进入新创建的文件夹并安装依赖（例如
pnpm install）。
示例：
src/App.tsx
HeroUI v3 无需 Provider。安装并导入样式后，组件即可直接使用。
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