指导 HeroUI v3 设计和开发的核心原则

HeroUI v3 遵循 10 项核心原则，注重清晰度、无障碍、可定制性以及开发者体验。

使用语义命名（primary、secondary、tertiary），而非视觉描述（solid、flat、bordered）。灵感来自 Uber 的 Base 设计系统，变体遵循清晰的层次结构：

// ✅ Semantic variants communicate hierarchy < Button variant = "primary" >Save</ Button > < Button variant = "secondary" >Edit</ Button > < Button variant = "tertiary" >Cancel</ Button >

变体 用途 使用方式 Primary 推进流程的主要操作 每种场景 1 个 Secondary 备选操作 可使用多个 Tertiary 次要操作（取消、跳过） 谨慎使用 Danger 破坏性操作 需要时使用

基于 React Aria Components 构建，符合 WCAG 2.1 AA 标准。内置自动 ARIA 属性、键盘导航与屏幕阅读器支持。

import { Tabs, TabList, Tab, TabPanel } from '@heroui/react' ; < Tabs defaultSelectedKey = "profile" > < TabList aria-label = "Settings" > < Tab id = "profile" >Profile</ Tab > < Tab id = "security" >Security</ Tab > </ TabList > < TabPanel id = "profile" >Content</ TabPanel > < TabPanel id = "security" >Content</ TabPanel > </ Tabs >

复合组件允许你按需重新组合、自定义或省略其中的各个部分。可以使用点号语法、命名导出，或两者混合使用。

// Compose parts to build exactly what you need import { Accordion, AccordionItem, AccordionHeading, AccordionTrigger, AccordionIndicator, AccordionPanel, AccordionBody } from '@heroui/react' ; < Accordion > < AccordionItem id = "1" > < AccordionHeading > < AccordionTrigger > Question Text < AccordionIndicator /> </ AccordionTrigger > </ AccordionHeading > < AccordionPanel > < AccordionBody >Answer content</ AccordionBody > </ AccordionPanel > </ AccordionItem > </ Accordion >

从简单开始，仅在需要时才增加复杂度。组件只需最少的 props 即可工作，并能随需求增长而扩展。

// Level 1: Minimal < Button >Click me</ Button > // Level 2: Enhanced < Button variant = "primary" size = "lg" > < Icon icon = "gravity-ui:check" className = "mr-2" /> Submit </ Button > // Level 3: Advanced < Button variant = "primary" isDisabled = {isLoading}> {isLoading ? <>< Spinner size = "sm" className = "mr-2" /> Loading...</> : 'Submit' } </ Button >

所有组件遵循一致的模式：尺寸（ sm 、 md 、 lg ）、变体、 className 支持以及 data 属性。相同的 API，相同的行为。

// All components follow the same patterns < Button size = "lg" variant = "primary" className = "custom" data-pressed = "true" /> < Chip size = "lg" variant = "success" className = "custom" /> < Avatar size = "lg" className = "custom" /> // Compound components support both named exports and dot notation import { Alert, AlertIcon, CardHeader, AccordionTrigger } from '@heroui/react' ; // Named exports < Alert > < AlertIcon /> </ Alert > // Dot notation < Alert > < Alert.Icon /> </ Alert >

完整的 TypeScript 支持，包括 IntelliSense、自动补全与编译时错误检测。可为自定义组件扩展类型。

import type { ButtonProps } from '@heroui/react' ; // Type-safe props and event handlers < Button variant = "primary" // Autocomplete: primary | secondary | tertiary | danger | ghost size = "md" // Type checked: sm | md | lg onPress = {( e ) => { // e is properly typed as PressEvent console. log (e.target); }} /> // Extend types for custom components interface CustomButtonProps extends Omit < ButtonProps , 'variant' > { intent : 'save' | 'cancel' | 'delete' ; }

样式（ @heroui/styles ）与逻辑（ @heroui/react ）相互分离，可与任何框架或纯 HTML 一同使用。参见 Tailwind Play 示例。

<!-- Use with plain HTML --> < button class = "button button--primary" >Click me</ button >

或与 React 一同使用：

// Apply styles to any component import { buttonVariants } from '@heroui/styles' ; < Link className = { buttonVariants ({ variant: "primary" })} href = "/home" > Home </ Link >

清晰的 API、富含信息的错误提示、IntelliSense、对 AI 友好的 Markdown 文档，以及用于可视化测试的 Storybook。

开箱即用的精美默认样式。使用 CSS 变量或 BEM 类即可彻底改变整体外观。每一个插槽都可定制。

/* Theme-wide changes with variables */ :root { --accent : oklch ( 0.7 0.25 260 ); --radius : 0.375 rem ; --spacing : 0.5 rem ; } /* Component-specific customization */ @layer components { .button { @ apply uppercase tracking-wider ; } .button--primary { @ apply bg-gradient-to-r from-purple- 500 to-pink- 500; } }

可以包装、扩展或自定义组件以满足你的需求。可以使用变体函数、直接应用 BEM 类，或创建自定义的包装组件。

使用变体函数应用样式：

import { Link } from '@heroui/react' ; import { linkVariants } from '@heroui/styles' ; import NextLink from 'next/link' ; // Use variant functions to style framework-specific components const slots = linkVariants ({ underline: "hover" }); < NextLink className = {slots. base ()} href = "/about" > About Page < Link.Icon className = {slots. icon ()} /> </ NextLink >

直接应用 BEM 类：

import Link from 'next/link' ; // Apply HeroUI's BEM classes directly to any element < Link className = "button button--primary" href = "/dashboard" > Dashboard </ Link >

创建自定义包装组件：

// Custom wrapper component const CTAButton = ({ intent = 'primary-cta' , children, ref, ... props } : CTAButtonProps ) => { const variantMap = { 'primary-cta' : 'primary' , 'secondary-cta' : 'secondary' , 'minimal' : 'ghost' }; return ( < Button ref = {ref} variant = {variantMap[intent]} { ... props}> {children} </ Button > ); };

使用 Tailwind Variants 扩展：

import { Button } from '@heroui/react' ; import { buttonVariants, tv } from '@heroui/styles' ; // Extend button styles with custom variants const myButtonVariants = tv ({ extend: buttonVariants, variants: { variant: { 'primary-cta' : 'bg-gradient-to-r from-blue-500 to-purple-600 text-white shadow-lg' , 'secondary-cta' : 'border-2 border-blue-500 text-blue-500 hover:bg-blue-50' , } } }); // Use the custom variants function CustomButton ({ variant , className , ... props }) { return < Button className = { myButtonVariants ({ variant, className })} { ... props} />; } // Usage < CustomButton variant = "primary-cta" >Get Started</ CustomButton > < CustomButton variant = "secondary-cta" >Learn More</ CustomButton >