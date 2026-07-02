HeroUI v3 遵循 10 项核心原则，注重清晰度、无障碍、可定制性以及开发者体验。
使用语义命名（primary、secondary、tertiary），而非视觉描述（solid、flat、bordered）。灵感来自 Uber 的 Base 设计系统，变体遵循清晰的层次结构：
|变体
|用途
|使用方式
|Primary
|推进流程的主要操作
|每种场景 1 个
|Secondary
|备选操作
|可使用多个
|Tertiary
|次要操作（取消、跳过）
|谨慎使用
|Danger
|破坏性操作
|需要时使用
基于 React Aria Components 构建，符合 WCAG 2.1 AA 标准。内置自动 ARIA 属性、键盘导航与屏幕阅读器支持。
复合组件允许你按需重新组合、自定义或省略其中的各个部分。可以使用点号语法、命名导出，或两者混合使用。
从简单开始，仅在需要时才增加复杂度。组件只需最少的 props 即可工作，并能随需求增长而扩展。
所有组件遵循一致的模式：尺寸（
sm、
md、
lg）、变体、
className 支持以及 data 属性。相同的 API，相同的行为。
完整的 TypeScript 支持，包括 IntelliSense、自动补全与编译时错误检测。可为自定义组件扩展类型。
样式（
@heroui/styles）与逻辑（
@heroui/react）相互分离，可与任何框架或纯 HTML 一同使用。参见 Tailwind Play 示例。
或与 React 一同使用：
清晰的 API、富含信息的错误提示、IntelliSense、对 AI 友好的 Markdown 文档，以及用于可视化测试的 Storybook。
开箱即用的精美默认样式。使用 CSS 变量或 BEM 类即可彻底改变整体外观。每一个插槽都可定制。
可以包装、扩展或自定义组件以满足你的需求。可以使用变体函数、直接应用 BEM 类，或创建自定义的包装组件。
使用变体函数应用样式：
直接应用 BEM 类：
创建自定义包装组件：
使用 Tailwind Variants 扩展：
|维度
|HeroUI v2
|HeroUI v3
|动画
|Framer Motion
|CSS + GPU 加速
|组件模式
|带有大量 props 的单一组件
|复合组件
|变体
|基于视觉（solid、bordered、flat）
|基于语义（primary、secondary、tertiary）
|样式
|部分支持 Tailwind v4
|完整支持 Tailwind v4
|无障碍
|优秀（基于 React Aria）
|优秀（基于 React Aria）
|打包体积
|较大（整体打包）
|较小（支持 tree-shaking）
|自定义难度
|中等（基于 props）
|简单（复合组件 + 原生 CSS）