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HeroUI
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颜色

HeroUI v3 的调色板与主题系统

主题源代码Tailwind CSS

HeroUI 的颜色体系围绕语义意图构建，而非堆砌视觉色板。系统不会暴露庞大的原始色表，而是定义一小套有意义的色彩角色，覆盖绝大多数界面需求。

系统中的多数颜色会由少量基础值自动派生。这样 HeroUI 能在保持对比度、层级与主题行为一致的同时，让整套体系易于理解与修改。

颜色应首先传达用途与状态；视觉变化来自尺度、强调与上下文。

想要创建你自己的主题？ 试试 主题构建器，以可视化方式自定义颜色、圆角、字体等，然后导出 CSS 用于你的项目。

强调色

强调色代表品牌或产品的主识别色，用于吸引对关键操作、高亮与重点时刻的注意。

强调色应有意识地节制使用。滥用会削弱其冲击力，并破坏视觉层级。多数情况下，组件会从基础强调色自动派生悬停、柔和背景与聚焦等相关取值。

强调色--accent
Light
强调色
Hover--color-accent-hover
Foreground--accent-foreground
强调色 Soft
Hover--color-accent-soft-hover
Foreground--color-accent-soft-foreground
强调色--accent
Dark
强调色
Hover--color-accent-hover
Foreground--accent-foreground
强调色 Soft
Hover--color-accent-soft-hover
Foreground--color-accent-soft-foreground

默认（中性色）

默认色构成系统的中性骨架，用于大多数非强调的界面元素。

默认--default
Light
默认
Hover--color-default-hover
Foreground--default-foreground
默认--default
Dark
默认
Hover--color-default-hover
Foreground--default-foreground

成功

成功色传达积极结果、确认与完成状态，常见于反馈组件、状态指示与校验通过等场景。

成功--success
Light
成功
Hover--color-success-hover
Foreground--success-foreground
成功 Soft
Hover--color-success-soft-hover
Foreground--color-success-soft-foreground
成功--success
Dark
成功
Hover--color-success-hover
Foreground--success-foreground
成功 Soft
Hover--color-success-soft-hover
Foreground--color-success-soft-foreground

警告

警告色表示需谨慎、存在风险，或需要留意但非破坏性的操作，常用于提示、消息以及用户应暂停或复核信息的过渡状态。

警告--warning
Light
警告
Hover--color-warning-hover
Foreground--warning-foreground
警告 Soft
Hover--color-warning-soft-hover
Foreground--color-warning-soft-foreground
警告--warning
Dark
警告
Hover--color-warning-hover
Foreground--warning-foreground
警告 Soft
Hover--color-warning-soft-hover
Foreground--color-warning-soft-foreground

危险

危险色表示破坏性、不可逆或关键的操作与状态，应一眼可辨，并稳定用于错误、危险按钮与严重告警。

危险--danger
Light
危险
Hover--color-danger-hover
Foreground--danger-foreground
危险 Soft
Hover--color-danger-soft-hover
Foreground--color-danger-soft-foreground
危险--danger
Dark
危险
Hover--color-danger-hover
Foreground--danger-foreground
危险 Soft
Hover--color-danger-soft-hover
Foreground--color-danger-soft-foreground

前景色

前景色用于正文级内容，如文字与图标。这些颜色针对可读性与无障碍优化，并会随背景与表面上下文自动适配。请勿在组件内硬编码前景色。

Light
前景--foreground
弱化--muted
分段--segment
遮罩--overlay
链接--link
Dark
前景--foreground
弱化--muted
分段--segment
遮罩--overlay
链接--link

背景色

背景色定义界面的基底画布，在保持视觉克制的前提下建立整体对比与氛围。

Light
背景--background
次级--color-background-secondary
第三级--color-background-tertiary
反色--color-background-inverse
Dark
背景--background
次级--color-background-secondary
第三级--color-background-tertiary
反色--color-background-inverse

表面色

表面色叠在背景之上，用于卡片、面板、模态与下拉等容器。表面通过抬升、对比与分层形成区隔与层级，而非依赖强烈的色相跳跃。

Light
表面--surface
次级--surface-secondary
第三级--surface-tertiary
Dark
表面--surface
次级--surface-secondary
第三级--surface-tertiary

表单字段

表单字段色是面向输入、控件与可交互字段的专用令牌，覆盖默认、聚焦与悬停等多种状态。将其独立出来，可让表单元素在视觉上与按钮及界面其余部分保持清晰区分。

Light
Bg
Hover--color-field-hover
Focus--color-field-focus
Placeholder
Foreground
Dark
Bg
Hover--color-field-hover
Focus--color-field-focus
Placeholder
Foreground

分隔线

分隔线色用于分割线、描边与轻量边界，用来组织内容、引导视线而不增加噪点。分隔线色应保持低对比、不抢眼。

Light
分隔线--separator
次级--color-separator-secondary
第三级--color-separator-tertiary
Dark
分隔线--separator
次级--color-separator-secondary
第三级--color-separator-tertiary

其他

其他颜色在界面中承担特定工具性角色，用于组织内容、引导视线而不增加噪点。

Light
边框--border
背衬--backdrop
遮罩--overlay
分段--segment
Dark
边框--border
背衬--backdrop
遮罩--overlay
分段--segment

基础色

基础色是与模式无关的底层取值，作为语义色令牌的根基，在明暗主题之间不会改变。

--white
--black
雪白--snow
月蚀--eclipse

如何使用颜色

在组件中：

<div className="bg-background text-foreground">
  <button className="bg-accent text-accent-foreground hover:bg-accent-hover">
    点击我
  </button>
</div>

在 CSS 文件中：

global.css
/* 直接使用 CSS 变量 */
.my-component {
  background: var(--accent);
  color: var(--accent-foreground);
  border: 1px solid var(--border);
}

/* 配合 @apply 与 @layer */
@layer components {
  .button {
    @apply bg-accent text-accent-foreground;

    &:hover,
    &[data-hovered="true"] {
      @apply bg-accent-hover;
    }

    &:active,
    &[data-pressed="true"] {
      @apply bg-accent-hover;
      transform: scale(0.97);
    }
  }
}

默认主题

完整主题定义见仓库中的 variables.css。该主题会根据 class="dark"data-theme="dark" 属性在明暗模式间自动切换。

@layer base {
  /* HeroUI 默认主题 */
  :root {
    color-scheme: light;

自定义颜色

覆盖已有颜色：

:root {
  /* 覆盖默认颜色 */
  --accent: oklch(0.7 0.15 250);
  --success: oklch(0.65 0.15 155);
}

[data-theme="dark"] {
  /* 覆盖深色主题颜色 */
  --accent: oklch(0.8 0.12 250);
  --success: oklch(0.75 0.12 155);
}

提示： 可在 oklch.com 转换颜色。

添加自定义颜色：

:root,
[data-theme="light"] {
  --info: oklch(0.6 0.15 210);
  --info-foreground: oklch(0.98 0 0);
}

.dark,
[data-theme="dark"] {
  --info: oklch(0.7 0.12 210);
  --info-foreground: oklch(0.15 0 0);
}

/* 将颜色暴露给 Tailwind */
@theme inline {
  --color-info: var(--info);
  --color-info-foreground: var(--info-foreground);
}

随后即可使用：

<div className="bg-info text-info-foreground">提示信息</div>

注意： 若要进一步了解主题变量及其在 Tailwind CSS v4 中的行为，请参阅 Tailwind CSS 主题文档

Figma

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主题

使用 CSS 变量和全局样式自定义 HeroUI 的设计系统

本页目录

强调色默认（中性色）成功警告危险前景色背景色表面色表单字段分隔线其他基础色如何使用颜色默认主题自定义颜色