HeroUI v3 的调色板与主题系统

HeroUI 的颜色体系围绕语义意图构建，而非堆砌视觉色板。系统不会暴露庞大的原始色表，而是定义一小套有意义的色彩角色，覆盖绝大多数界面需求。

系统中的多数颜色会由少量基础值自动派生。这样 HeroUI 能在保持对比度、层级与主题行为一致的同时，让整套体系易于理解与修改。

颜色应首先传达用途与状态；视觉变化来自尺度、强调与上下文。

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强调色代表品牌或产品的主识别色，用于吸引对关键操作、高亮与重点时刻的注意。

强调色应有意识地节制使用。滥用会削弱其冲击力，并破坏视觉层级。多数情况下，组件会从基础强调色自动派生悬停、柔和背景与聚焦等相关取值。

强调色 --accent Light 强调色 Hover --color-accent-hover Foreground --accent-foreground 强调色 Soft Hover --color-accent-soft-hover Foreground --color-accent-soft-foreground 强调色 --accent Dark 强调色 Hover --color-accent-hover Foreground --accent-foreground 强调色 Soft Hover --color-accent-soft-hover Foreground --color-accent-soft-foreground

默认色构成系统的中性骨架，用于大多数非强调的界面元素。

默认 --default Light 默认 Hover --color-default-hover Foreground --default-foreground 默认 --default Dark 默认 Hover --color-default-hover Foreground --default-foreground

成功色传达积极结果、确认与完成状态，常见于反馈组件、状态指示与校验通过等场景。

成功 --success Light 成功 Hover --color-success-hover Foreground --success-foreground 成功 Soft Hover --color-success-soft-hover Foreground --color-success-soft-foreground 成功 --success Dark 成功 Hover --color-success-hover Foreground --success-foreground 成功 Soft Hover --color-success-soft-hover Foreground --color-success-soft-foreground

警告色表示需谨慎、存在风险，或需要留意但非破坏性的操作，常用于提示、消息以及用户应暂停或复核信息的过渡状态。

警告 --warning Light 警告 Hover --color-warning-hover Foreground --warning-foreground 警告 Soft Hover --color-warning-soft-hover Foreground --color-warning-soft-foreground 警告 --warning Dark 警告 Hover --color-warning-hover Foreground --warning-foreground 警告 Soft Hover --color-warning-soft-hover Foreground --color-warning-soft-foreground

危险色表示破坏性、不可逆或关键的操作与状态，应一眼可辨，并稳定用于错误、危险按钮与严重告警。

危险 --danger Light 危险 Hover --color-danger-hover Foreground --danger-foreground 危险 Soft Hover --color-danger-soft-hover Foreground --color-danger-soft-foreground 危险 --danger Dark 危险 Hover --color-danger-hover Foreground --danger-foreground 危险 Soft Hover --color-danger-soft-hover Foreground --color-danger-soft-foreground

前景色用于正文级内容，如文字与图标。这些颜色针对可读性与无障碍优化，并会随背景与表面上下文自动适配。请勿在组件内硬编码前景色。

Light 前景 --foreground 弱化 --muted 分段 --segment 遮罩 --overlay 链接 --link Dark 前景 --foreground 弱化 --muted 分段 --segment 遮罩 --overlay 链接 --link

背景色定义界面的基底画布，在保持视觉克制的前提下建立整体对比与氛围。

Light 背景 --background 次级 --color-background-secondary 第三级 --color-background-tertiary 反色 --color-background-inverse Dark 背景 --background 次级 --color-background-secondary 第三级 --color-background-tertiary 反色 --color-background-inverse

表面色叠在背景之上，用于卡片、面板、模态与下拉等容器。表面通过抬升、对比与分层形成区隔与层级，而非依赖强烈的色相跳跃。

Light 表面 --surface 次级 --surface-secondary 第三级 --surface-tertiary Dark 表面 --surface 次级 --surface-secondary 第三级 --surface-tertiary

表单字段色是面向输入、控件与可交互字段的专用令牌，覆盖默认、聚焦与悬停等多种状态。将其独立出来，可让表单元素在视觉上与按钮及界面其余部分保持清晰区分。

Light Bg Hover --color-field-hover Focus --color-field-focus Placeholder Foreground Dark Bg Hover --color-field-hover Focus --color-field-focus Placeholder Foreground

分隔线色用于分割线、描边与轻量边界，用来组织内容、引导视线而不增加噪点。分隔线色应保持低对比、不抢眼。

Light 分隔线 --separator 次级 --color-separator-secondary 第三级 --color-separator-tertiary Dark 分隔线 --separator 次级 --color-separator-secondary 第三级 --color-separator-tertiary

其他颜色在界面中承担特定工具性角色，用于组织内容、引导视线而不增加噪点。

Light 边框 --border 背衬 --backdrop 遮罩 --overlay 分段 --segment Dark 边框 --border 背衬 --backdrop 遮罩 --overlay 分段 --segment

基础色是与模式无关的底层取值，作为语义色令牌的根基，在明暗主题之间不会改变。

白 --white 黑 --black 雪白 --snow 月蚀 --eclipse

在组件中：

< div className = "bg-background text-foreground" > < button className = "bg-accent text-accent-foreground hover:bg-accent-hover" > 点击我 </ button > </ div >

在 CSS 文件中：

global.css /* 直接使用 CSS 变量 */ .my-component { background : var ( --accent ); color : var ( --accent-foreground ); border : 1 px solid var ( --border ); } /* 配合 @apply 与 @layer */ @layer components { .button { @ apply bg-accent text-accent-foreground ; &:hover, &[data-hovered= "true" ] { @apply bg-accent-hover; } & :active , &[ data-pressed = "true" ] { @ apply bg-accent-hover ; transform : scale ( 0.97 ); } } }

完整主题定义见仓库中的 variables.css。该主题会根据 class="dark" 或 data-theme="dark" 属性在明暗模式间自动切换。

@layer base { /* HeroUI 默认主题 */ :root { color-scheme : light ; Expand code

覆盖已有颜色：

:root { /* 覆盖默认颜色 */ --accent : oklch ( 0.7 0.15 250 ); --success : oklch ( 0.65 0.15 155 ); } [ data-theme = "dark" ] { /* 覆盖深色主题颜色 */ --accent : oklch ( 0.8 0.12 250 ); --success : oklch ( 0.75 0.12 155 ); }

提示： 可在 oklch.com 转换颜色。

添加自定义颜色：

:root , [ data-theme = "light" ] { --info : oklch ( 0.6 0.15 210 ); --info-foreground : oklch ( 0.98 0 0 ); } .dark , [ data-theme = "dark" ] { --info : oklch ( 0.7 0.12 210 ); --info-foreground : oklch ( 0.15 0 0 ); } /* 将颜色暴露给 Tailwind */ @theme inline { --color-info: var(--info); --color-info-foreground: var(--info-foreground); }

随后即可使用：

< div className = "bg-info text-info-foreground" >提示信息</ div >