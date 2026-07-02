颜色
HeroUI v3 的调色板与主题系统
HeroUI 的颜色体系围绕语义意图构建，而非堆砌视觉色板。系统不会暴露庞大的原始色表，而是定义一小套有意义的色彩角色，覆盖绝大多数界面需求。
系统中的多数颜色会由少量基础值自动派生。这样 HeroUI 能在保持对比度、层级与主题行为一致的同时，让整套体系易于理解与修改。
颜色应首先传达用途与状态；视觉变化来自尺度、强调与上下文。
强调色
强调色代表品牌或产品的主识别色，用于吸引对关键操作、高亮与重点时刻的注意。
强调色应有意识地节制使用。滥用会削弱其冲击力，并破坏视觉层级。多数情况下，组件会从基础强调色自动派生悬停、柔和背景与聚焦等相关取值。
默认（中性色）
默认色构成系统的中性骨架，用于大多数非强调的界面元素。
成功
成功色传达积极结果、确认与完成状态，常见于反馈组件、状态指示与校验通过等场景。
警告
警告色表示需谨慎、存在风险，或需要留意但非破坏性的操作，常用于提示、消息以及用户应暂停或复核信息的过渡状态。
危险
危险色表示破坏性、不可逆或关键的操作与状态，应一眼可辨，并稳定用于错误、危险按钮与严重告警。
前景色
前景色用于正文级内容，如文字与图标。这些颜色针对可读性与无障碍优化，并会随背景与表面上下文自动适配。请勿在组件内硬编码前景色。
背景色
背景色定义界面的基底画布，在保持视觉克制的前提下建立整体对比与氛围。
表面色
表面色叠在背景之上，用于卡片、面板、模态与下拉等容器。表面通过抬升、对比与分层形成区隔与层级，而非依赖强烈的色相跳跃。
表单字段
表单字段色是面向输入、控件与可交互字段的专用令牌，覆盖默认、聚焦与悬停等多种状态。将其独立出来，可让表单元素在视觉上与按钮及界面其余部分保持清晰区分。
分隔线
分隔线色用于分割线、描边与轻量边界，用来组织内容、引导视线而不增加噪点。分隔线色应保持低对比、不抢眼。
其他
其他颜色在界面中承担特定工具性角色，用于组织内容、引导视线而不增加噪点。
基础色
基础色是与模式无关的底层取值，作为语义色令牌的根基，在明暗主题之间不会改变。
如何使用颜色
在组件中：
在 CSS 文件中：
默认主题
完整主题定义见仓库中的 variables.css。该主题会根据
class="dark" 或
data-theme="dark" 属性在明暗模式间自动切换。
自定义颜色
覆盖已有颜色：
提示： 可在 oklch.com 转换颜色。
添加自定义颜色：
随后即可使用：
注意： 若要进一步了解主题变量及其在 Tailwind CSS v4 中的行为，请参阅 Tailwind CSS 主题文档。