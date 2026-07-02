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HeroUI
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迁移

AGENTS.md

下载 AI 编码代理的 HeroUI v2 到 v3 迁移文档

将 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档直接下载到您的项目中，供 AI 助手参考。

注： agents-md --migration 仅下载迁移文档；使用 --react 下载组件文档。一次只能选择一个库选项。

用法

npx heroui-cli@latest agents-md --migration

或者指定输出文件：

npx heroui-cli@latest agents-md --migration --output AGENTS.md

它的作用

  • 将迁移文档下载到.heroui-docs/migration/
  • 生成索引 AGENTS.mdCLAUDE.md，包含迁移专用内容
  • 包括工作流程指南（完整和增量）、组件迁移指南、挂钩和样式
  • 添加.heroui-docs/.gitignore自动地

选项

  • --migration- 仅下载迁移文档（v2 到 v3）
  • --output <files...> — 目标文件（例如 AGENTS.mdAGENTS.md CLAUDE.md
  • --ssh- 使用 SSH 进行 git 克隆

要求

迁移文档对于从 HeroUI v2 迁移到 v3 的任何项目都很有用。目标项目需要：

  • Tailwind CSS >= v4
  • React >= 19.0.0（对于 v3）
  • @heroui/react或者@heroui/styles（迁移后）

链接

Agent Skills

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完全迁移

使用完整迁移方法将 HeroUI v2 迁移到 v3 的分步指南

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