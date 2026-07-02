AGENTS.md
下载 AI 编码代理的 HeroUI v2 到 v3 迁移文档
将 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档直接下载到您的项目中，供 AI 助手参考。
注：
agents-md --migration 仅下载迁移文档；使用
--react 下载组件文档。一次只能选择一个库选项。
用法
或者指定输出文件：
它的作用
- 将迁移文档下载到
.heroui-docs/migration/
- 生成索引
AGENTS.md或
CLAUDE.md，包含迁移专用内容
- 包括工作流程指南（完整和增量）、组件迁移指南、挂钩和样式
- 添加
.heroui-docs/到
.gitignore自动地
选项
--migration- 仅下载迁移文档（v2 到 v3）
--output <files...>— 目标文件（例如
AGENTS.md或
AGENTS.md CLAUDE.md）
--ssh- 使用 SSH 进行 git 克隆
要求
迁移文档对于从 HeroUI v2 迁移到 v3 的任何项目都很有用。目标项目需要：
- Tailwind CSS >= v4
- React >= 19.0.0（对于 v3）
@heroui/react或者
@heroui/styles（迁移后）
链接
- GitHub 存储库
- Discord社区
- 代理.md- 了解 AGENTS.md 格式
- Claude.md — Claude 侧的 AGENTS.md 等价物
- AGENTS.md 与技能- AGENTS.md 性能