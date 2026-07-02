下载 AI 编码代理的 HeroUI v2 到 v3 迁移文档

将 HeroUI v2 到 v3 的迁移文档直接下载到您的项目中，供 AI 助手参考。

注： agents-md --migration 仅下载迁移文档；使用 --react 下载组件文档。一次只能选择一个库选项。

npx heroui-cli@latest agents-md --migration

或者指定输出文件：

npx heroui-cli@latest agents-md --migration --output AGENTS.md

将迁移文档下载到 .heroui-docs/migration/

生成索引 AGENTS.md 或 CLAUDE.md ，包含迁移专用内容

或 ，包含迁移专用内容 包括工作流程指南（完整和增量）、组件迁移指南、挂钩和样式

添加 .heroui-docs/ 到 .gitignore 自动地

--migration - 仅下载迁移文档（v2 到 v3）

- 仅下载迁移文档（v2 到 v3） --output <files...> — 目标文件（例如 AGENTS.md 或 AGENTS.md CLAUDE.md ）

— 目标文件（例如 或 ） --ssh - 使用 SSH 进行 git 克隆

迁移文档对于从 HeroUI v2 迁移到 v3 的任何项目都很有用。目标项目需要：