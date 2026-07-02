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HeroUI
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Image

Image 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

HeroUI v3 已移除 Image 组件。请改用原生 HTML img 元素或 Next.js 的 Image 组件，并结合 Tailwind CSS 类进行样式与效果处理。

主要变化

1. 组件移除

v2： @heroui/react<Image> 组件
v3： 原生 HTML img 元素，或 Next.js Image 组件

2. 能力对照

v2 的 Image 提供的能力，在 v3 中需要分别替换：

v2 能力v3 对应做法说明
radius propTailwind rounded-*rounded-smrounded-mdrounded-lgrounded-full
shadow propTailwind shadow-*shadow-smshadow-mdshadow-lg
isBlurred prop手动实现模糊使用 CSS filter: blur() 或 Tailwind blur-*
isZoomed prop手动实现悬停缩放使用 Tailwind hover:scale-*
fallbackSrc prop手动错误回退使用 onError + 状态切换 src
disableSkeleton / 加载骨架图手动加载态使用 React state + 条件渲染
removeWrapper prop直接渲染无需额外 wrapper，直接渲染 img

结构变化

在 v2 中，Image 是对原生 img 的封装组件：

import { Image } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Image
      src="https://example.com/image.jpg"
      alt="Example image"
      width={300}
      height={200}
    />
  );
}

在 v3 中，直接使用原生 img，并用 Tailwind CSS 控制样式：

export default function App() {
  return (
    <img
      src="https://example.com/image.jpg"
      alt="Example image"
      width={300}
      height={200}
      className="rounded-lg"
    />
  );
}

迁移示例

使用 Next.js Image（推荐）

若使用 Next.js，推荐使用其优化的 Image 组件：

import { Image } from "@heroui/react";

<Image
  src="/image.jpg"
  alt="Example"
  width={300}
  height={200}
/>
import Image from "next/image";

<Image
  src="/image.jpg"
  alt="Example"
  width={300}
  height={200}
  className="rounded-lg"
/>

悬停放大（对应 isZoomed

<Image isZoomed src="..." alt="..." />
<div className="relative overflow-hidden rounded-lg">
  <img
    src="..."
    alt="..."
    className="object-cover transition-transform duration-300 hover:scale-125"
  />
</div>

模糊效果（对应 isBlurred

<Image isBlurred src="..." alt="..." />
<div className="relative">
  <img
    src="..."
    alt="..."
    className="relative z-10"
  />
  <img
    src="..."
    alt=""
    aria-hidden="true"
    className="absolute inset-0 z-0 h-full w-full scale-105 object-cover blur-lg opacity-30 saturate-150"
  />
</div>

回退图片（对应 fallbackSrc

<Image
  src="https://example.com/image.jpg"
  fallbackSrc="/fallback.jpg"
  alt="Example"
/>
import { useState } from "react";

function ImageWithFallback({ src, fallbackSrc, alt, ...props }) {
  const [imgSrc, setImgSrc] = useState(src);

  return (
    <img
      src={imgSrc}
      alt={alt}
      onError={() => setImgSrc(fallbackSrc)}
      {...props}
    />
  );
}

<ImageWithFallback
  src="https://example.com/image.jpg"
  fallbackSrc="/fallback.jpg"
  alt="Example"
/>

加载骨架（对应 skeleton）

<Image
  src="https://example.com/image.jpg"
  alt="Example"
  disableSkeleton={false}
/>
import { useState } from "react";

function ImageWithSkeleton({ src, alt, ...props }) {
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);
  const [hasError, setHasError] = useState(false);

  return (
    <div className="relative overflow-hidden rounded-lg bg-default-200">
      {isLoading && (
        <div className="absolute inset-0 animate-pulse bg-gradient-to-r from-transparent via-default-300 to-transparent" />
      )}
      <img
        src={src}
        alt={alt}
        className={`transition-opacity duration-300 ${
          isLoading ? "opacity-0" : "opacity-100"
        }`}
        onLoad={() => setIsLoading(false)}
        onError={() => {
          setIsLoading(false);
          setHasError(true);
        }}
        {...props}
      />
    </div>
  );
}

<ImageWithSkeleton src="https://example.com/image.jpg" alt="Example" />

组合效果

<Image
  src="https://example.com/image.jpg"
  alt="Example"
  radius="lg"
  shadow="md"
  isZoomed
  isBlurred
  width={400}
  height={300}
/>
<div className="relative overflow-hidden rounded-lg shadow-md">
  <img
    src="https://example.com/image.jpg"
    alt="Example"
    width={400}
    height={300}
    className="relative z-10 object-cover transition-transform duration-300 hover:scale-125"
  />
  <img
    src="https://example.com/image.jpg"
    alt=""
    aria-hidden="true"
    className="absolute inset-0 z-0 h-full w-full scale-105 object-cover blur-lg opacity-30 saturate-150"
  />
</div>

创建可复用的图片组件（可选）

如果你经常在同类场景重复使用图片能力，可以封装一个可复用组件：

import { Image } from "@heroui/react";

<Image
  src="..."
  radius="lg"
  shadow="md"
  isZoomed
/>
import { useState } from "react";
import { cn } from "@/lib/utils"; // 或你项目里的 cn 工具

interface CustomImageProps extends React.ImgHTMLAttributes<HTMLImageElement> {
  radius?: "none" | "sm" | "md" | "lg" | "full";
  shadow?: "none" | "sm" | "md" | "lg";
  isZoomed?: boolean;
  isBlurred?: boolean;
  fallbackSrc?: string;
}

const radiusClasses = {
  none: "rounded-none",
  sm: "rounded-sm",
  md: "rounded-md",
  lg: "rounded-lg",
  full: "rounded-full",
};

const shadowClasses = {
  none: "shadow-none",
  sm: "shadow-sm",
  md: "shadow-md",
  lg: "shadow-lg",
};

export function CustomImage({
  src,
  alt,
  className,
  radius = "lg",
  shadow = "none",
  isZoomed = false,
  isBlurred = false,
  fallbackSrc,
  onError,
  ...props
}: CustomImageProps) {
  const [imgSrc, setImgSrc] = useState(src);
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);

  const handleError = (e: React.SyntheticEvent<HTMLImageElement, Event>) => {
    if (fallbackSrc && imgSrc !== fallbackSrc) {
      setImgSrc(fallbackSrc);
    }
    onError?.(e);
  };

  const imageElement = (
    <img
      src={imgSrc}
      alt={alt}
      className={cn(
        radiusClasses[radius],
        shadowClasses[shadow],
        isZoomed && "object-cover transition-transform duration-300 hover:scale-125",
        isLoading && "opacity-0",
        "transition-opacity duration-300",
        className
      )}
      onLoad={() => setIsLoading(false)}
      onError={handleError}
      {...props}
    />
  );

  if (isBlurred) {
    return (
      <div className={cn("relative", radiusClasses[radius], shadowClasses[shadow])}>
        {imageElement}
        <img
          src={imgSrc}
          alt=""
          aria-hidden="true"
          className={cn(
            "absolute inset-0 z-0 h-full w-full scale-105 object-cover blur-lg opacity-30 saturate-150",
            radiusClasses[radius]
          )}
        />
      </div>
    );
  }

  if (isZoomed || isLoading) {
    return (
      <div className={cn("relative overflow-hidden", radiusClasses[radius], shadowClasses[shadow])}>
        {isLoading && (
          <div className="absolute inset-0 animate-pulse bg-gradient-to-r from-transparent via-default-300 to-transparent" />
        )}
        {imageElement}
      </div>
    );
  }

  return imageElement;
}

// 用法
<CustomImage
  src="..."
  alt="Example"
  radius="lg"
  shadow="md"
  isZoomed
  isBlurred
  fallbackSrc="/fallback.jpg"
/>

完整示例

import { Image } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <Image
        src="https://example.com/image1.jpg"
        alt="Image 1"
        width={300}
        height={200}
        radius="lg"
        shadow="md"
      />
      <Image
        src="https://example.com/image2.jpg"
        alt="Image 2"
        width={300}
        height={200}
        isZoomed
        radius="lg"
      />
      <Image
        src="https://example.com/image3.jpg"
        alt="Image 3"
        width={300}
        height={200}
        isBlurred
        radius="full"
      />
    </div>
  );
}
export default function App() {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <img
        src="https://example.com/image1.jpg"
        alt="Image 1"
        width={300}
        height={200}
        className="rounded-lg shadow-md"
      />
      <div className="relative overflow-hidden rounded-lg">
        <img
          src="https://example.com/image2.jpg"
          alt="Image 2"
          width={300}
          height={200}
          className="object-cover transition-transform duration-300 hover:scale-125"
        />
      </div>
      <div className="relative rounded-full">
        <img
          src="https://example.com/image3.jpg"
          alt="Image 3"
          width={300}
          height={300}
          className="relative z-10 rounded-full"
        />
        <img
          src="https://example.com/image3.jpg"
          alt=""
          aria-hidden="true"
          className="absolute inset-0 z-0 h-full w-full scale-105 object-cover rounded-full blur-lg opacity-30 saturate-150"
        />
      </div>
    </div>
  );
}

总结

  1. 组件已移除：v3 不再提供 Image 组件。
  2. 调整 import：移除 import { Image } from "@heroui/react"
  3. 使用原生标签：用原生 img，或 Next.js Image
  4. 能力补齐：模糊、悬停放大、骨架屏与回退图需自行组合实现。
  5. 样式方式：圆角、阴影与视觉效果直接用 Tailwind CSS 类控制。

迁移步骤

  1. 移除 import：从 @heroui/react 的 import 中删除 Image
  2. 替换标签：把所有 <Image> 替换为 img（或 Next.js Image）。
  3. 补齐 Tailwind 类：用等价类表达圆角、阴影等视觉样式。
  4. 按需实现行为：如需模糊、放大、骨架屏、回退图，请自行实现。
  5. Next.js 项目：可优先使用 next/image 做图片优化。
  6. 可选：对常用模式封装可复用组件。

Next.js 的 Image 组件

在 Next.js 中，next/imageImage 组件提供：

  • 自动图片优化
  • 默认懒加载
  • 响应式 srcSet
  • 占位模糊（placeholder blur）
  • 内置加载体验
import Image from "next/image";

<Image
  src="/image.jpg"
  alt="Example"
  width={300}
  height={200}
  className="rounded-lg shadow-md"
  placeholder="blur" // 可选：模糊占位
  blurDataURL="data:image/..." // 可选：base64 模糊数据
/>

Form

Form 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Input

Input 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

主要变化1. 组件移除2. 能力对照结构变化迁移示例使用 Next.js Image（推荐）悬停放大（对应 isZoomed模糊效果（对应 isBlurred回退图片（对应 fallbackSrc加载骨架（对应 skeleton）组合效果创建可复用的图片组件（可选）完整示例总结迁移步骤Next.js 的 Image 组件