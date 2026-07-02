Image 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
HeroUI v3 已移除
Image 组件。请改用原生 HTML
img 元素或 Next.js 的
Image 组件，并结合 Tailwind CSS 类进行样式与效果处理。
v2：
@heroui/react 的
<Image> 组件
v3： 原生 HTML
img 元素，或 Next.js
Image 组件
v2 的
Image 提供的能力，在 v3 中需要分别替换：
|v2 能力
|v3 对应做法
|说明
radius prop
|Tailwind
rounded-* 类
|如
rounded-sm、
rounded-md、
rounded-lg、
rounded-full
shadow prop
|Tailwind
shadow-* 类
|如
shadow-sm、
shadow-md、
shadow-lg
isBlurred prop
|手动实现模糊
|使用 CSS
filter: blur() 或 Tailwind
blur-*
isZoomed prop
|手动实现悬停缩放
|使用 Tailwind
hover:scale-*
fallbackSrc prop
|手动错误回退
|使用
onError + 状态切换
src
disableSkeleton / 加载骨架图
|手动加载态
|使用 React state + 条件渲染
removeWrapper prop
|直接渲染
|无需额外 wrapper，直接渲染
img
在 v2 中，
Image 是对原生
img 的封装组件：
在 v3 中，直接使用原生
img，并用 Tailwind CSS 控制样式：
若使用 Next.js，推荐使用其优化的
Image 组件：
如果你经常在同类场景重复使用图片能力，可以封装一个可复用组件：
- 组件已移除：v3 不再提供
Image 组件。
- 调整 import：移除
import { Image } from "@heroui/react"。
- 使用原生标签：用原生
img，或 Next.js
Image。
- 能力补齐：模糊、悬停放大、骨架屏与回退图需自行组合实现。
- 样式方式：圆角、阴影与视觉效果直接用 Tailwind CSS 类控制。
- 移除 import：从
@heroui/react 的 import 中删除
Image。
- 替换标签：把所有
<Image> 替换为
img（或 Next.js
Image）。
- 补齐 Tailwind 类：用等价类表达圆角、阴影等视觉样式。
- 按需实现行为：如需模糊、放大、骨架屏、回退图，请自行实现。
- Next.js 项目：可优先使用
next/image 做图片优化。
- 可选：对常用模式封装可复用组件。
在 Next.js 中，
next/image 的
Image 组件提供：
- 自动图片优化
- 默认懒加载
- 响应式
srcSet
- 占位模糊（placeholder blur）
- 内置加载体验